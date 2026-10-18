Американски сенатор обвини Турция в „бандитско поведение“ спрямо Гърция и Кипър

Американският сенатор републиканец Рик Скот обвини Турция в „бандитско поведение“ спрямо Гърция и Кипър, отправяйки необичайно директна критика към съюзник в НАТО. Това съобщи Асошиейтед прес по време на посещението на сенатора от Флорида в двете страни, предава БТА.

Пред агенцията Скот заяви, че Турция „не се държи като съюзник в НАТО“. Той посочи като аргументи споровете с Гърция за въздушното пространство и морските граници, както и продължаващото турско военно присъствие в Северен Кипър.

Коментарите му идват на фона на ново изостряне на напрежението около планирания електрически интерконектор между Гърция и Кипър, който евентуално може да бъде разширен до Израел. Турция настоява да получи разрешение за проучванията на морското дъно, където трябва да бъде положен кабелът.

Скот, който е член на сенатските комисии по въоръжените сили и външните работи, разговаря с гръцки представители след посещението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Атина миналата седмица.

„Не се държиш като съюзник в НАТО, когато взимаш изтребители F-16 и прелиташ над чужда страна. Не си особен съюзник, когато окупираш част от земята на друга страна. А това е, което те правят“, заяви американският сенатор по адрес на Турция.

Той изрази подкрепа за проекта за електрическа връзка между Гърция и Кипър, като подчерта, че той е от полза както за двете държави, така и за САЩ. Скот обеща Вашингтон да направи всичко възможно, за да подпомогне реализацията му и да предотврати създаването на пречки от страна на Турция.

Сенаторът коментира и оставката на Кимбърли Гилфойл като посланик на САЩ в Атина. Тя напусна поста след обвинения в опити да получи финансова облага срещу осигуряване на достъп до представители на американското правителство. Според Скот този случай няма да навреди на отношенията между САЩ и Гърция.