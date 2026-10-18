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Американски сенатор обвини Турция в „бандитско поведение“ спрямо Гърция и Кипър

Американски сенатор обвини Турция в „бандитско поведение“ спрямо Гърция и Кипър

18 Октомври, 2026 15:52 666 10

  • сащ-
  • турция-
  • гърция-
  • кипър

Републиканецът Рик Скот разкритикува Анкара за споровете около въздушното пространство и морските граници, както и за военното ѝ присъствие в Северен Кипър.

Американски сенатор обвини Турция в „бандитско поведение“ спрямо Гърция и Кипър - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският сенатор републиканец Рик Скот обвини Турция в „бандитско поведение“ спрямо Гърция и Кипър, отправяйки необичайно директна критика към съюзник в НАТО. Това съобщи Асошиейтед прес по време на посещението на сенатора от Флорида в двете страни, предава БТА.

Пред агенцията Скот заяви, че Турция „не се държи като съюзник в НАТО“. Той посочи като аргументи споровете с Гърция за въздушното пространство и морските граници, както и продължаващото турско военно присъствие в Северен Кипър.

Коментарите му идват на фона на ново изостряне на напрежението около планирания електрически интерконектор между Гърция и Кипър, който евентуално може да бъде разширен до Израел. Турция настоява да получи разрешение за проучванията на морското дъно, където трябва да бъде положен кабелът.

Скот, който е член на сенатските комисии по въоръжените сили и външните работи, разговаря с гръцки представители след посещението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Атина миналата седмица.

„Не се държиш като съюзник в НАТО, когато взимаш изтребители F-16 и прелиташ над чужда страна. Не си особен съюзник, когато окупираш част от земята на друга страна. А това е, което те правят“, заяви американският сенатор по адрес на Турция.

Той изрази подкрепа за проекта за електрическа връзка между Гърция и Кипър, като подчерта, че той е от полза както за двете държави, така и за САЩ. Скот обеща Вашингтон да направи всичко възможно, за да подпомогне реализацията му и да предотврати създаването на пречки от страна на Турция.

Сенаторът коментира и оставката на Кимбърли Гилфойл като посланик на САЩ в Атина. Тя напусна поста след обвинения в опити да получи финансова облага срещу осигуряване на достъп до представители на американското правителство. Според Скот този случай няма да навреди на отношенията между САЩ и Гърция.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    6 4 Отговор
    Откакто скочи директно на Ротшилдистан(израел), Турция е в пълна немилост от свободния демократипен свят на Епщайн и сие.

    Коментиран от #5

    15:55 18.10.2026

  • 2 До сша

    9 2 Отговор
    Ти сега ли разбра ??вземаш тлъста заплата от американския данъкоплатец ??и след
    Много време и много заплати взети ....забеляза
    Че Турция .....връщай заплатите!

    15:56 18.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Босфора

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Следващ Ормуз..

    16:05 18.10.2026

  • 6 гост

    2 3 Отговор
    Ще, ще, ще. Тя ако можеше турция да направи нещо щеше да го е направила ама не може, държава на дотации изцяло зависима от западните си партньори.

    16:09 18.10.2026

  • 7 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Ха ха ха Турция щяла да изтрие Израел, по редовно си пий хапчетата троле, Израел изобщо несмята Турция за някакъв противник. Ако стане война между Турция и Израел тя ще свърши за 20 минути в полза на Израел. На границата между Турция и Гърция има един F-35 супер стелд разрушител скрит в бойна готовност който е зареден с две ядрени ракети на едната пише Анкара а на другата Истанбул за петнадесет минути това самолетче ще достигне тия две цели и ще пусне полезният си товар а на двайстата Ердоган ще поиска мир така че пий ги по редовно тия хапове.

    Коментиран от #10

    16:16 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Спецназ

    1 0 Отговор
    Америте мажат ските на Ердо-
    ще се зъби на бащите на Нацията тоо ч.фут!

    АРЕ...

    16:23 18.10.2026

  • 10 За разлика от бележитите евреи по света

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":

    Израел от основаването си го свързваме само с войни и смърт.

    16:24 18.10.2026