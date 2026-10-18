Американски сенатор обвини Турция в „бандитско поведение“ спрямо Гърция и Кипър

Американският сенатор републиканец Рик Скот обвини Турция в „бандитско поведение“ спрямо Гърция и Кипър, отправяйки необичайно директна критика към съюзник в НАТО. Това съобщи Асошиейтед прес по време на посещението на сенатора от Флорида в двете страни, предава БТА.
Пред агенцията Скот заяви, че Турция „не се държи като съюзник в НАТО“. Той посочи като аргументи споровете с Гърция за въздушното пространство и морските граници, както и продължаващото турско военно присъствие в Северен Кипър.
Коментарите му идват на фона на ново изостряне на напрежението около планирания електрически интерконектор между Гърция и Кипър, който евентуално може да бъде разширен до Израел. Турция настоява да получи разрешение за проучванията на морското дъно, където трябва да бъде положен кабелът.
Скот, който е член на сенатските комисии по въоръжените сили и външните работи, разговаря с гръцки представители след посещението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Атина миналата седмица.
„Не се държиш като съюзник в НАТО, когато взимаш изтребители F-16 и прелиташ над чужда страна. Не си особен съюзник, когато окупираш част от земята на друга страна. А това е, което те правят“, заяви американският сенатор по адрес на Турция.
Той изрази подкрепа за проекта за електрическа връзка между Гърция и Кипър, като подчерта, че той е от полза както за двете държави, така и за САЩ. Скот обеща Вашингтон да направи всичко възможно, за да подпомогне реализацията му и да предотврати създаването на пречки от страна на Турция.
Сенаторът коментира и оставката на Кимбърли Гилфойл като посланик на САЩ в Атина. Тя напусна поста след обвинения в опити да получи финансова облага срещу осигуряване на достъп до представители на американското правителство. Според Скот този случай няма да навреди на отношенията между САЩ и Гърция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #5
15:55 18.10.2026
2 До сша
Много време и много заплати взети ....забеляза
Че Турция .....връщай заплатите!
15:56 18.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Босфора
До коментар #1 от "Факт":Следващ Ормуз..
16:05 18.10.2026
6 гост
16:09 18.10.2026
7 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱
До коментар #4 от "Трол":Ха ха ха Турция щяла да изтрие Израел, по редовно си пий хапчетата троле, Израел изобщо несмята Турция за някакъв противник. Ако стане война между Турция и Израел тя ще свърши за 20 минути в полза на Израел. На границата между Турция и Гърция има един F-35 супер стелд разрушител скрит в бойна готовност който е зареден с две ядрени ракети на едната пише Анкара а на другата Истанбул за петнадесет минути това самолетче ще достигне тия две цели и ще пусне полезният си товар а на двайстата Ердоган ще поиска мир така че пий ги по редовно тия хапове.
Коментиран от #10
16:16 18.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Спецназ
ще се зъби на бащите на Нацията тоо ч.фут!
АРЕ...
16:23 18.10.2026
10 За разлика от бележитите евреи по света
До коментар #7 от "Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":Израел от основаването си го свързваме само с войни и смърт.
16:24 18.10.2026