На 28 ноември 2002 г. Европейският съд за правата на човека в Страсбург присъжда общо 13,7 млн. евро на бившия гръцки крал Константин Втори, сестра му принцеса Ирина и леля му принцеса Екатерини за национализирани имоти. Решението слага край на продължилия години спор между бившето кралско семейство и гръцката държава.

Съдът определя 12 млн. евро за Константин Втори, 900 000 евро за принцеса Ирина и 300 000 евро за принцеса Екатерини. Допълнително тримата получават общо 500 000 евро за разноски по делото. Плащането трябва да бъде извършено в срок от три месеца, след което върху сумите се начислява лихва.

Спорът е за три големи имота

Делото засяга именията Татой край Атина, Полидендри в Централна Гърция и Мон Репо на остров Корфу. Общата им площ е приблизително 75 828 декара. Татой обхваща около 41 млн. квадратни метра, Полидендри – 33,6 млн. квадратни метра, а Мон Репо – около 238 000 квадратни метра.

В съдебните материали кандидатите настояват за обезщетение от най-малко 161,1 млрд. драхми за недвижимото имущество. В публични публикации се среща и сумата 163,1 млрд. драхми, но тя не съвпада с размера, посочен в решението на Европейския съд. Присъдените 13,7 млн. евро се равняват приблизително на 4,6 млрд. драхми.

Съдът признава частната собственост, но не отменя национализацията

Още с основното си решение от 23 ноември 2000 г. Европейският съд за правата на човека приема, че трите имота са принадлежали на кандидатите като частни лица, а не само в качеството им на членове на кралското семейство.

Съдът обаче не определя самото отнемане на имотите като незаконно. Той приема, че мярката е предвидена в закона и е свързана с обществения интерес и прехода на Гърция от монархия към република. Според съда проблемът е, че национализацията е извършена без изплащане на обезщетение.

„Липсата на обезщетение нарушава справедливия баланс между защитата на собствеността и изискванията на обществения интерес“, приема съдът.

Именно този извод става основание за последващото решение за размера на компенсацията. При определянето му съдът взема предвид различията между оценките на страните, както и данните за предоставяни в миналото привилегии и данъчни облекчения на кралското семейство.

Последният гръцки крал

Константин Втори наследява трона след смъртта на баща си Павел I на 6 март 1964 г. Той управлява до 1 юни 1973 г., когато военният режим официално премахва монархията. След възстановяването на демокрацията гърците потвърждават републиканската форма на управление на референдум през 1974 г.

Делото в Страсбург е заведено през 1994 г. след приемането на гръцки закон, с който държавата придобива собствеността върху спорните имоти. Решението от 2002 г. не връща земята на бившия крал, а определя парично обезщетение за признатото нарушение на правото на собственост.

Източници: ekathimerini.com, theguardian.com