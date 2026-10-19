Тръмп обвини Зеленски, че никога не е искал да прекрати войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска да отблъсне Русия от преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Той защити подхода си към Москва и обясни, че не желае да подписва нови санкции, ако това може да накара Кремъл да се оттегли от дипломатическия процес.

„Постига се значителен напредък в усилията за прекратяване на войната“, написа Тръмп в социалната си мрежа. Американският президент добави, че има и текущи преговори за заложници, но не уточни за кои хора или страни става дума.

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„Подписването на този документ сега ще отблъсне Русия от масата за преговори. Мога да го подпиша по-късно или когато поискам“, заяви Тръмп.

Обвинения към Зеленски

В същото послание Тръмп обвини украинския президент Володимир Зеленски, че не иска да сложи край на войната. Той свърза твърдението си с финансовата подкрепа, която Украйна получава от Европа и която е получавала от администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън.

„Той не иска да прекрати тази война и вероятно никога не е искал“, написа Тръмп.

Американският президент заяви още, че преди две години Зеленски е можел да сключи по-изгодно споразумение. По думите му Украйна е понесла тежки териториални и човешки загуби, а страната е „в руини“.

Тръмп отново разкритикува украинските удари по руски петролни рафинерии. Според него Киев избира обекти, които произвеждат дизелово гориво, въпреки че Вашингтон е призовавал атаките да бъдат прекратени.

Той заяви, че ударите вредят на световните пазари на дизел, включително на американския пазар, и че от това са засегнати фермери, животновъди и предприятия. Тръмп също така каза, че Русия продължава да доставя милиони барели дизелово гориво на ниски цени.

Дизелът и натискът върху Белия дом

Изявленията на Тръмп идват на фона на рязко покачване на цените на горивата, свързано с войната с Иран. В същото време американският президент е под политически натиск преди изборите за Конгрес.

Преди около седмица и половина Тръмп обяви, че Русия ще достави стотици хиляди тона дизел за САЩ и световните пазари. Вашингтон временно спря санкциите върху руските горива, а Москва частично отмени забраната си за износ на дизел. Първоначалните доставки вече са съобщени, но точният им мащаб остава неясен.

САЩ се опитват да действат като посредник между Русия и Украйна, но до момента няма пробив, който да доведе до прекратяване на войната. Според Тръмп запазването на Русия на масата за преговори е причина Вашингтон да отложи нови санкционни мерки.

УНИАН съобщи преди това, че Зеленски твърди, че САЩ са предприели мерки, за да се опитат да принудят Киев да капитулира . Украинският президент обаче добави, че не иска да мисли, че американските му партньори вярват, че войната може да бъде прекратена по-бързо за сметка на страната му. Това ескалира конфликта с американския президент, който продължава вече седмица. Зеленски добави, че отношенията със САЩ биха могли да се подобрят след междинните избори.

Тръмп по-рано каза, че Украйна се нуждае от различен президент , който ще се съгласи да „сключи сделка“. Той обвини Зеленски, че се опитва да създаде проблеми за света чрез атаките срещу руски петролни рафинерии. Президентът на САЩ намекна, че Зеленски е имал „много, много“ възможности да сложи край на войната с Русия.