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Тръмп обвини Зеленски, че никога не е искал да прекрати войната
  Тема: Украйна

Тръмп обвини Зеленски, че никога не е искал да прекрати войната

19 Октомври, 2026 08:53 1 436 31

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • украйна-
  • преговори за мир

Изявленията на американския президент идват на фона на рязко покачване на цените на горивата, свързано с войната в Иран

Тръмп обвини Зеленски, че никога не е искал да прекрати войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска да отблъсне Русия от преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Той защити подхода си към Москва и обясни, че не желае да подписва нови санкции, ако това може да накара Кремъл да се оттегли от дипломатическия процес.

„Постига се значителен напредък в усилията за прекратяване на войната“, написа Тръмп в социалната си мрежа. Американският президент добави, че има и текущи преговори за заложници, но не уточни за кои хора или страни става дума.

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„Подписването на този документ сега ще отблъсне Русия от масата за преговори. Мога да го подпиша по-късно или когато поискам“, заяви Тръмп.

Обвинения към Зеленски

В същото послание Тръмп обвини украинския президент Володимир Зеленски, че не иска да сложи край на войната. Той свърза твърдението си с финансовата подкрепа, която Украйна получава от Европа и която е получавала от администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън.

„Той не иска да прекрати тази война и вероятно никога не е искал“, написа Тръмп.

Американският президент заяви още, че преди две години Зеленски е можел да сключи по-изгодно споразумение. По думите му Украйна е понесла тежки териториални и човешки загуби, а страната е „в руини“.

Тръмп отново разкритикува украинските удари по руски петролни рафинерии. Според него Киев избира обекти, които произвеждат дизелово гориво, въпреки че Вашингтон е призовавал атаките да бъдат прекратени.

Той заяви, че ударите вредят на световните пазари на дизел, включително на американския пазар, и че от това са засегнати фермери, животновъди и предприятия. Тръмп също така каза, че Русия продължава да доставя милиони барели дизелово гориво на ниски цени.

Дизелът и натискът върху Белия дом

Изявленията на Тръмп идват на фона на рязко покачване на цените на горивата, свързано с войната с Иран. В същото време американският президент е под политически натиск преди изборите за Конгрес.

Преди около седмица и половина Тръмп обяви, че Русия ще достави стотици хиляди тона дизел за САЩ и световните пазари. Вашингтон временно спря санкциите върху руските горива, а Москва частично отмени забраната си за износ на дизел. Първоначалните доставки вече са съобщени, но точният им мащаб остава неясен.

САЩ се опитват да действат като посредник между Русия и Украйна, но до момента няма пробив, който да доведе до прекратяване на войната. Според Тръмп запазването на Русия на масата за преговори е причина Вашингтон да отложи нови санкционни мерки.

УНИАН съобщи преди това, че Зеленски твърди, че САЩ са предприели мерки, за да се опитат да принудят Киев да капитулира . Украинският президент обаче добави, че не иска да мисли, че американските му партньори вярват, че войната може да бъде прекратена по-бързо за сметка на страната му. Това ескалира конфликта с американския президент, който продължава вече седмица. Зеленски добави, че отношенията със САЩ биха могли да се подобрят след междинните избори.

Тръмп по-рано каза, че Украйна се нуждае от различен президент , който ще се съгласи да „сключи сделка“. Той обвини Зеленски, че се опитва да създаде проблеми за света чрез атаките срещу руски петролни рафинерии. Президентът на САЩ намекна, че Зеленски е имал „много, много“ възможности да сложи край на войната с Русия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в геюропа пак изнервени

    17 4 Отговор
    Руският военен спътник Космос-2612 се приближи до търговския радарен спътник ICEYE-X36, който осигурява военна подкрепа на Украйна.

    Коментиран от #15

    08:54 19.10.2026

  • 2 Пич

    24 11 Отговор
    Казах вече - Зеленски ще бъде отстранен!!!
    Единственото за което можем да залагаме е - дали ще го отстранят украинците, или ще го отстранят отвън!!!
    Но....... трябва да имате разбирането, че и в двете хипотези ще го отстранят отвън!!!

    Коментиран от #6, #22

    08:55 19.10.2026

  • 3 Боруна Лом

    18 6 Отговор
    МАЙ ВСЕКИ МОМЕНТ И ТРЪМП ЩЕ БОМБИ УКРИЯ

    08:56 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нормално

    21 3 Отговор
    Война се прекратява от този, който я е започнал.

    09:00 19.10.2026

  • 6 Херодот

    11 7 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Путийн каза, че щяло да има военен преврат в Украйна.

    Коментиран от #17

    09:00 19.10.2026

  • 7 Ами

    18 10 Отговор
    Нормално за Зеленски това си е супердоходоносен бизнес и за него и за т. н. му държава! Получават едни милиарди наготово срещу някаквиси един-два милиона мъже, които жертва на фронта, дреме му на турист номер 1!

    Коментиран от #11

    09:00 19.10.2026

  • 8 Здрасти

    12 5 Отговор
    Да не е луд? Яко сгриба пачки от изкуфелите бабички от ЕК.

    09:02 19.10.2026

  • 9 Херодот

    19 4 Отговор
    По цял свят горивата поскъпват, а благодарение на нафтовата сделка с Путин, Тръмп осигури невиждан спад на цените в САЩ! Само за няколко дена дизела спадна от 5 долара на 1,60! Познайте за кой ще гласуват американците?!?

    09:03 19.10.2026

  • 10 Объркано Атлантиче

    16 12 Отговор
    Какво не ви казват: Онзи ден Санкт Петербург беше подложен на най-масираната атака от началото на войната. Беше атакуван със стотици дронове, има загинали, ранени и щети. Как успяха - много просто - нападнаха града от Прибалтика и тъй като разстоянието от границата е малко, не всички дронове бяха свалени.

    Елита на еврорайха не спират с опитите си да предизвикат Русия да удари Европа и да започне голяма война, война от която Брюксел отчаяно се нуждае. Спешно са отворили европейски маршрут за дронове, за да провокират Кремъл да атакува фабрики в ЕС, с цел да да спасят губеща Украйна и да изместят фокуса на европейското общество от вътрешните проблеми, които вече доведоха до хаос във Франция и започват да подпалват и Италия.

    Целта им е точно както направиха в Украйна - подмолно и подло да предизвикат Русия така, че да не й оставят друг избор освен да отвърне, след което да я обвинят, че тя е нападнала - само така заблудените о.це в Европа ще бъдат склонни да воюват.

    Коментиран от #13, #25

    09:03 19.10.2026

  • 11 Българин

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    С кой е тоя фронт, къде е тоя фронт и какво става с мъжете там?!?
    Да не би някой да ги убива?!? Да не би ракети да падат. в Киев, Днепър и Харков?!? Кой би ги обстрелвал?!?

    09:05 19.10.2026

  • 12 Герги

    8 2 Отговор
    Този пак го захапа главата,какво отдръпване на Русия от преговорите,.Вчера имаше изказване от Кремъл,може да се направи тристранка но със удовлетворяващи Русия резултати,а какви са резултатите за крепостните.....капитулация на Украйна...за какво отдръпване говори този Неадекватният...

    09:06 19.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зеленски е виновен за всичко.

    13 6 Отговор
    Първо започна войната, второ не си даде редките подземни изкопаеми на Тръмп, трето не проявява нужното уважение към Нобеловия лауреат за мир, в Украйна няма нито един Тръмп тауър, нито един голф клуб на Тръмп, нито пък златна негова статуя.

    09:09 19.10.2026

  • 15 СаЩките

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "в геюропа пак изнервени":

    се изнизнизват по терлечки от позора..

    09:10 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Херо, не си чул добре

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Херодот":

    Не преврат, парад щяло да има в Киев.

    09:11 19.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Леле - леле ! 🤔

    12 5 Отговор
    Тръмп напоследък си позволява да казва много истини ; за ислямизацията на Европа , за кървавата украинска хунта в Киев ... .Задкулисието в САЩ да не му види сметката ?!

    Коментиран от #23

    09:12 19.10.2026

  • 20 Трол

    4 1 Отговор
    Много добър кадър на снимката, точно в този момент г-н Зеленски си промърморва нещо под носа.

    09:18 19.10.2026

  • 21 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    7 3 Отговор
    Зеленски докара Тръмп и Путин до истерия.

    09:22 19.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 радо

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Леле - леле ! 🤔":

    напълно вероятно е.по времето на ковида беше казал с ирония хората да пият белина!

    09:26 19.10.2026

  • 24 Артилерист

    3 4 Отговор
    Зеленски не иска да спре войната защото си заминава. При това най-вероятно украинците ще му "помогнат", защото страната понесе големи загуби в хора и материални средства, а хората бяха навивани всяка вечер, че всички жертви си струват за победата над Русия. Това разбира се е безумие, но много от дълговременно нацизираните украинци го вярваха още повече, че "победата" щеше да дойде неминуемо с помощта на "целия демократичен западен свят"...

    Коментиран от #27

    09:28 19.10.2026

  • 25 И кво?

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Объркано Атлантиче":

    Ти се дръж здраво за палците.Нямаш грижи.

    Коментиран от #28

    09:28 19.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ХАПЧЕТАТА!

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Артилерист":

    БЪРЗО!

    09:31 19.10.2026

  • 28 И кво ?

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "И кво?":

    Недей да нервничиш ! И то под чужд Ник !

    09:32 19.10.2026

  • 29 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Фани се гръммни а?":

    Нц...!!! Повече ме кефи да ви правя луди всички паветници!!!

    09:34 19.10.2026

  • 30 Потрес

    0 0 Отговор
    Гаврата, наглостта на Тръмп са безкрайни! Жалка работа! Защото за Путин е ясно фашист-психопат, но да се пришиваш към него е вече диагноза. Тръмп се превърна в копейка.

    09:35 19.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.