Тръмп обвини Зеленски, че никога не е искал да прекрати войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска да отблъсне Русия от преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Той защити подхода си към Москва и обясни, че не желае да подписва нови санкции, ако това може да накара Кремъл да се оттегли от дипломатическия процес.
„Постига се значителен напредък в усилията за прекратяване на войната“, написа Тръмп в социалната си мрежа. Американският президент добави, че има и текущи преговори за заложници, но не уточни за кои хора или страни става дума.
„Подписването на този документ сега ще отблъсне Русия от масата за преговори. Мога да го подпиша по-късно или когато поискам“, заяви Тръмп.
Обвинения към Зеленски
В същото послание Тръмп обвини украинския президент Володимир Зеленски, че не иска да сложи край на войната. Той свърза твърдението си с финансовата подкрепа, която Украйна получава от Европа и която е получавала от администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън.„Той не иска да прекрати тази война и вероятно никога не е искал“, написа Тръмп.
Американският президент заяви още, че преди две години Зеленски е можел да сключи по-изгодно споразумение. По думите му Украйна е понесла тежки териториални и човешки загуби, а страната е „в руини“.
Тръмп отново разкритикува украинските удари по руски петролни рафинерии. Според него Киев избира обекти, които произвеждат дизелово гориво, въпреки че Вашингтон е призовавал атаките да бъдат прекратени.
Той заяви, че ударите вредят на световните пазари на дизел, включително на американския пазар, и че от това са засегнати фермери, животновъди и предприятия. Тръмп също така каза, че Русия продължава да доставя милиони барели дизелово гориво на ниски цени.
Дизелът и натискът върху Белия дом
Изявленията на Тръмп идват на фона на рязко покачване на цените на горивата, свързано с войната с Иран. В същото време американският президент е под политически натиск преди изборите за Конгрес.
Преди около седмица и половина Тръмп обяви, че Русия ще достави стотици хиляди тона дизел за САЩ и световните пазари. Вашингтон временно спря санкциите върху руските горива, а Москва частично отмени забраната си за износ на дизел. Първоначалните доставки вече са съобщени, но точният им мащаб остава неясен.
САЩ се опитват да действат като посредник между Русия и Украйна, но до момента няма пробив, който да доведе до прекратяване на войната. Според Тръмп запазването на Русия на масата за преговори е причина Вашингтон да отложи нови санкционни мерки.
УНИАН съобщи преди това, че Зеленски твърди, че САЩ са предприели мерки, за да се опитат да принудят Киев да капитулира . Украинският президент обаче добави, че не иска да мисли, че американските му партньори вярват, че войната може да бъде прекратена по-бързо за сметка на страната му. Това ескалира конфликта с американския президент, който продължава вече седмица. Зеленски добави, че отношенията със САЩ биха могли да се подобрят след междинните избори.
Тръмп по-рано каза, че Украйна се нуждае от различен президент , който ще се съгласи да „сключи сделка“. Той обвини Зеленски, че се опитва да създаде проблеми за света чрез атаките срещу руски петролни рафинерии. Президентът на САЩ намекна, че Зеленски е имал „много, много“ възможности да сложи край на войната с Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в геюропа пак изнервени
Коментиран от #15
08:54 19.10.2026
2 Пич
Единственото за което можем да залагаме е - дали ще го отстранят украинците, или ще го отстранят отвън!!!
Но....... трябва да имате разбирането, че и в двете хипотези ще го отстранят отвън!!!
Коментиран от #6, #22
08:55 19.10.2026
3 Боруна Лом
08:56 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Нормално
09:00 19.10.2026
6 Херодот
До коментар #2 от "Пич":Путийн каза, че щяло да има военен преврат в Украйна.
Коментиран от #17
09:00 19.10.2026
7 Ами
Коментиран от #11
09:00 19.10.2026
8 Здрасти
09:02 19.10.2026
9 Херодот
09:03 19.10.2026
10 Объркано Атлантиче
Елита на еврорайха не спират с опитите си да предизвикат Русия да удари Европа и да започне голяма война, война от която Брюксел отчаяно се нуждае. Спешно са отворили европейски маршрут за дронове, за да провокират Кремъл да атакува фабрики в ЕС, с цел да да спасят губеща Украйна и да изместят фокуса на европейското общество от вътрешните проблеми, които вече доведоха до хаос във Франция и започват да подпалват и Италия.
Целта им е точно както направиха в Украйна - подмолно и подло да предизвикат Русия така, че да не й оставят друг избор освен да отвърне, след което да я обвинят, че тя е нападнала - само така заблудените о.це в Европа ще бъдат склонни да воюват.
Коментиран от #13, #25
09:03 19.10.2026
11 Българин
До коментар #7 от "Ами":С кой е тоя фронт, къде е тоя фронт и какво става с мъжете там?!?
Да не би някой да ги убива?!? Да не би ракети да падат. в Киев, Днепър и Харков?!? Кой би ги обстрелвал?!?
09:05 19.10.2026
12 Герги
09:06 19.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Зеленски е виновен за всичко.
09:09 19.10.2026
15 СаЩките
До коментар #1 от "в геюропа пак изнервени":се изнизнизват по терлечки от позора..
09:10 19.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Херо, не си чул добре
До коментар #6 от "Херодот":Не преврат, парад щяло да има в Киев.
09:11 19.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #23
09:12 19.10.2026
20 Трол
09:18 19.10.2026
21 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
09:22 19.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 радо
До коментар #19 от "Леле - леле ! 🤔":напълно вероятно е.по времето на ковида беше казал с ирония хората да пият белина!
09:26 19.10.2026
24 Артилерист
Коментиран от #27
09:28 19.10.2026
25 И кво?
До коментар #10 от "Объркано Атлантиче":Ти се дръж здраво за палците.Нямаш грижи.
Коментиран от #28
09:28 19.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ХАПЧЕТАТА!
До коментар #24 от "Артилерист":БЪРЗО!
09:31 19.10.2026
28 И кво ?
До коментар #25 от "И кво?":Недей да нервничиш ! И то под чужд Ник !
09:32 19.10.2026
29 Пич
До коментар #22 от "Фани се гръммни а?":Нц...!!! Повече ме кефи да ви правя луди всички паветници!!!
09:34 19.10.2026
30 Потрес
09:35 19.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.