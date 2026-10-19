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Полският бизнес бърза към Украйна: защо инвеститорите не чакат края на войната
  Тема: Украйна

Полският бизнес бърза към Украйна: защо инвеститорите не чакат края на войната

19 Октомври, 2026 11:54 1 032 22

  • полски инвестиции-
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Банки, застрахователи, енергийни и търговски групи разширяват присъствието си на украинския пазар въпреки войната

Полският бизнес бърза към Украйна: защо инвеститорите не чакат края на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полският бизнес увеличава присъствието си в Украйна чрез сделки във финансовия сектор, енергетиката, търговията и електронната търговия. Най-ясно тази тенденция се вижда при банките и застраховането, където през 2026 г. бяха обявени няколко сделки и планове за разширяване.

Най-голямата банка в Полша – PKO Bank Polski, която притежава Кредобанк от 2004 г., търси начин да увеличи дела си извън западните области и Киев. Кредобанк заема приблизително седмо място в западната част на Украйна и 14-о място в страната по собствена оценка на ръководството.

„PKO Bank Polski по обем на активите е по-голям от целия украински банков сектор, но има сравнително малко присъствие в Украйна. Затова естествената амбиция е да присъстваме повече, а не само чрез Кредобанк“, заявява главният изпълнителен директор на украинската банка Якуб Карновски пред украинското издание Forbes.

По думите му Кредобанк иска да се превърне в общонационална банка, включително чрез присъствие в Одеса, Харков и Полтава. Разглеждат се няколко възможности – органичен растеж, участие в приватизацията на държавни банки и придобиване на частни банки или украински дъщерни дружества на международни групи.

Приватизацията отваря възможност за нови сделки

Сред потенциалните цели са Приватбанк и Сенс банк. Карновски посочва, че при евентуална сделка ще бъдат важни не само проблемите, свързани с бивши собственици, но и информационните системи, географското покритие и възможността за придобиване на мажоритарен пакет заедно с Европейската банка за възстановяване и развитие, Международната финансова корпорация или друг международен партньор.

Интересът към украинския финансов сектор вече има конкретен пример. През април финтех компанията ZEN.COM придоби 100% от акциите на неплатежоспособния PINbank за 175 млн. гривни. Сделката беше извършена чрез конкурсна процедура, организирана от украинския Фонд за гарантиране на влоговете. Компанията обяви планове да инвестира над 20 млн. евро в развитието на дейността си за две години.

ZEN.COM поставя акцент върху цифровите плащания, трансграничните операции между Украйна и Европейския съюз и многовалутните услуги. Според компанията в капитала на банката вече са вложени 250 млн. гривни.

През май полската застрахователна група PZU подписа условно споразумение за придобиване на 100% от MetLife Украйна. Цената на сделката не е обявена. MetLife обслужва около 900 000 клиенти и има приблизително 50% от украинския пазар на животозастраховането. Очаква се придобиването да бъде приключено през 2027 г.

Интересът се простира отвъд финансите

Полската експанзия не се ограничава до банковия и застрахователния сектор. Енергийната група ORLEN разширява сътрудничеството си с Нафтогаз в доставките на втечнен природен газ и петролни продукти. Двете компании обсъждат възможността за доставка на три пратки втечнен природен газ през първото тримесечие на 2027 г., както и допълнителни форми на работа с „Укрнафта“.

На пазара на дребно Pepco подготвя първите си магазини в Украйна. Обектите в Киев ще бъдат в търговските центрове Respublika Park, Retroville и Dream Yellow, а до края на годината са планирани магазини и в Тернопол и Черновци.

Електронната търговия също е сред секторите с полски интерес. Allegro започва трансгранични продажби към украински клиенти, без да изгражда отделен местен маркетплейс. Компанията посочва, че украинският електронен пазар вече има 11,5 млн. активни потребители, а броят на онлайн поръчките между 2022 и 2024 г. се е увеличил четири пъти.

Сделките и плановете показват различни модели на навлизане – от придобиване на банки и застрахователи до доставки на енергия, откриване на магазини и трансгранични продажби. Общото между тях е ориентацията към украинския пазар преди очакваното мащабно възстановяване на страната.

Източници: epravda.com.ua, en.interfax.com.ua, life.kyiv.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Диктор

    3 35 Отговор
    Ние също трябва да помагаме. България е с Украйна.

    Коментиран от #5, #13

    11:54 19.10.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 30 Отговор
    Дякую за помощта ни. Дано да спечелим вiйната. Слава На Украйна 🇺🇦👑💪

    Коментиран от #8

    11:55 19.10.2026

  • 3 Про100 💪👑💯

    2 32 Отговор
    Украйна означава Смела Държава. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪💪💪👑👑👑

    Коментиран от #17

    11:56 19.10.2026

  • 4 ЧАКАЛИТЕ БЪРЗАТ

    25 1 Отговор
    АМА ЛАПАЧКАТА НЯМА ДА ГИ ОГРЕЕ,РЕЗЕРВИРАНА Е ЗА ДРУГИ.

    11:57 19.10.2026

  • 5 Емил

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Диктор":

    Те не помагат колега!
    Те се настаняват в Украйна с цел понататъшно икономическо след военно завладяване!
    И да минават парите за възстановяване на Украйна през тях да има такси и комисионни!

    Коментиран от #22

    11:58 19.10.2026

  • 6 Иванов

    20 1 Отговор
    Пълни глупости! "Хиената на Европа", според Чърчил, чака своя дял от плячката.

    11:59 19.10.2026

  • 7 Смех

    14 0 Отговор
    Надяват се да заграбят малко територия и те.

    12:00 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Това е или виц

    16 0 Отговор
    Или абсолютен фейк. Застрахователи много искали да застраховат в Украйна...хахахаха

    12:04 19.10.2026

  • 11 Тик-Ток

    16 0 Отговор
    Хиената на Европа бърза за мършата

    12:05 19.10.2026

  • 12 604

    3 1 Отговор
    Глупости на търкалета!

    12:06 19.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Това е то ...

    8 0 Отговор
    В ЕС е толкова зле хавата вече че бизнеса се изнасял масово даже в Украйна ....аууууу и щели даже съвместно с Русия щото ЕС пари нямала .

    12:08 19.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хиените на Европа

    7 0 Отговор
    Надушват мършата и хукват към нея

    12:10 19.10.2026

  • 17 По- скоро

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Про100 💪👑💯":

    Глупава

    12:13 19.10.2026

  • 18 666

    3 0 Отговор
    РУСИЯ И ПОЛША ЩЕ СИ ПОДЕЛЯТ УКРАЙНА. КАКТО НАВРЕМЕТО СТАЛИН И ХИТЛЕР СИ ПОДЕЛИХА ПОЛША. Е. ТЪПИ УКРОПОЛИТИЦИ. ЕТО ДОКЪДЕ Я ДОКАРАХА. ЖАЛКО ЗА УКРАИНСКИЯ НАРОД.

    12:21 19.10.2026

  • 19 Гориил

    3 0 Отговор
    Полските банки искат да бъдат по-близо до Русия и мечтаят за многомилиардни печалби от търговията с Москва. Русия ще възстановява Украйна, която беше разрушена от европейците, и ще се нуждае от полски посредници и комисионери.

    12:24 19.10.2026

  • 20 Еволюция

    4 0 Отговор
    Лешоядите усещат мършата!

    12:26 19.10.2026

  • 21 схемата на ЕС

    3 0 Отговор
    ЕС налива много средства една част ще вложат там да се вижда нещо за парлама.Ще го раздухат по евромедиите си а повечето ще потъне и ще бъде откраднато както и досега.

    12:33 19.10.2026

  • 22 Маринов

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Емил":

    Браво! Много точен! Полякът е хитрец. С и го мързи да работи. И не искат обратно техните етнически земи, че само главоболия за управлението им. Така, през банките е по лесно.

    12:42 19.10.2026

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