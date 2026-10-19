Зеленски: Отново изобщо не бяхме предупредени от нашите партньори за руската атака

Украйна "отново изобщо не беше предупредена" от съюзниците си, преди Русия да нанесе удари с балистични ракети през изминалата нощ, заяви украинският президент в социалната мрежа Екс, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
"През нощта беше предприета поредната руска атака с балистични ракети, която премина на няколко вълни и отново изобщо не бяхме предупредени от нашите партньори", заяви Зеленски, като уточни, че Русия е изстреляла 16 балистични ракети срещу Киев и Киевска област.
"Руснаците атакуваха и с над 200 дрона от различни типове, включително и "Шахед" с реактивни двигатели, като атаките бяха насочени от Харковска и Днепропетровска област до Волинска, Ривненска и Одеска област. За съжаление, има загинали и ранени. Изразявам съболезнованията си на семействата и близките на убитите, а на ранените вече се оказва помощ", допълни украинският президент.
Той посочи също, че Русия е атакувала съоръжения на енергийната инфраструктура във Виницка, Волинска, Кировоградска, Киевска, Николаевска, Житомирска, Хмелницка, Харковска, Тернополска, Одеска и Ривненска област. Само тази нощ щети са били нанесени на над 10 енергийни съоръжения, а най-малко 550 000 семейства са останали без електричество.
"Украйна никога не е желала тази война и ние приветствахме буквално ВСЯКА инициатива на нашите партньори за достойно прекратяване на тази война. Откликвали сме положително на ВСЯКО предложение за примирие. Русия обаче отново и отново отговаряше с балистични ракети, дронове "Шахед" и убийства. Путин не само не иска да прекрати тази война, той дори не желае да предприеме никакви стъпки, които биха могли да доведат до деескалация", подчерта украинският държавен глава.
Зеленски заяви също, че когато доставките на ракети за украинската противовъздушна отбрана са блокирани, а действието на някои санкции срещу Русия бива забавяно, то в такъв случай "партньорите на Украйна отказват да признаят действителността".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Овчар
Коментиран от #6
13:05 19.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гинкобилоба
13:07 19.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 По- точно
До коментар #2 от "Овчар":САЩ подават Молба за Брикс. И си чакат реда.
13:07 19.10.2026
7 АБВ
- Извинявай, Бат Влади ! Подведоха ме ! Повече няма да правя така !
Путин е справедлив и великодушен ! И всички ще заживеят щастливо !
Коментиран от #18
13:07 19.10.2026
8 Инна
Той твърди, че „преди две години той Зеленски можеше да получи по-добра сделка, отколкото сега“.
„На Зеленски не му пука и честно казано, въпреки всички пари, които Европа щедро му е дала, и всички пари, които бившият президент на САЩ Джо Байдън му е дал в миналото, той не иска да сложи край на тази война и вероятно никога не е искал“, подчерта Тръмп.
Той също така повтори категоричния отказ на режима в Киев да спре атаките срещу руски рафинерии.
„Зеленски използва руски рафинерии като мишена, знаейки, че тези атаки причиняват сериозни щети на световните пазари на дизелово гориво, включително на САЩ“, написа президентът на САЩ.
13:08 19.10.2026
9 ТЪЙ
13:09 19.10.2026
10 Смешен плач
13:11 19.10.2026
11 НАЛИ ГО ПРЕДУПРЕДИХА
13:12 19.10.2026
12 ВСИЧКИ АТЛАНТИЦИ И НАТОВЦИ
13:14 19.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Елементарно
13:15 19.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мдаа!🤔
13:15 19.10.2026
17 Ко виеш, бе, Зелен,
13:16 19.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 хаха
И това Зеленски и генералите си го обявиха- ползвали този коридор, за да заобиколят наложената от САЩ блокировка на Старшийлд над Украйна за дронове с над 160км/ч скорост.
Да реве, ако не е бил предупреден и, ако не е било очевадно, че руснаците ще отговорят. Сега е като дете, дето се вихри и пръска лиги и се тръшка, рита наред, обижда и после се чуди защо му зашлевили шамар след 100ното предупреждение да се миряса.
13:17 19.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този за кой си мисли че е
13:17 19.10.2026
22 Емил
13:19 19.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 И Киев е Руски
13:20 19.10.2026
26 ОБЕКТИВЕН
13:20 19.10.2026
27 Сега гледм
Коментиран от #33, #46, #62
13:20 19.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Много е лошо човек да
13:22 19.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
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33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ами
До коментар #24 от "🦉🦉🦉🦉":Обясни го на 2 милионс руски вдовици.😁😅
Коментиран от #38, #39, #42, #45
13:23 19.10.2026
35 коко
13:23 19.10.2026
36 Георги
13:25 19.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 🦉🦉🦉🦉
До коментар #34 от "Ами":Те го знаят по-добре от тези които сте били в ЦДГ по времето на "Майдана"❗
13:26 19.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Стоянчо Пуканката
13:27 19.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 тръмпоча не е вечен
Коментиран от #51
13:27 19.10.2026
44 Ван И
13:28 19.10.2026
45 Ти беше Елза, нали?
До коментар #34 от "Ами":Да ти кажа, при 1:30 убити руснаци и украинци, по твоята сметка украинските загуби трябва да са 60 милиона.
Коментиран от #55
13:29 19.10.2026
46 Ами
До коментар #27 от "Сега гледм":влязох нарочно в поточните предавания от Ленинград, не виждам нещо да гори, дроновете са били миналата нощ, а днес по улиците задръствания от коли, автобуси, трамваи, хора
Коментиран от #63
13:29 19.10.2026
47 За краснов
13:29 19.10.2026
48 когато ПУТИН им предложи мир
13:29 19.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #65
13:32 19.10.2026
51 🦉🦉🦉🦉
До коментар #43 от "тръмпоча не е вечен":А какво има в Германия, Франция, ЕсеС🤔❓
Където хора с 10%-15% управляват 85%-90% нехаресващи управляващите ❗
ДЕМОкрация или ДИКТАТура🤔❓
13:33 19.10.2026
52 А МОЧАТА?
Коментиран от #60
13:33 19.10.2026
53 гост
13:35 19.10.2026
54 ДедоZ
Коги вземаше пари и оръжия не ревеше,а сега защо?
Спомняш ли си и с какви обещания излъга хората да гласуват за теб?
13:35 19.10.2026
55 Ами
До коментар #45 от "Ти беше Елза, нали?":тук няма никове
Коментиран от #58
13:35 19.10.2026
56 Цитат
13:36 19.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Демек, ти си Елза.
До коментар #55 от "Ами":Мъж си по паспорт, но се казваш Елза... Ясно, ти си укротрола от Варна, който си търси мъже около катедралата.
13:38 19.10.2026
59 Факт
13:39 19.10.2026
60 Кажи нещо ново! Цитирам...
До коментар #52 от "А МОЧАТА?":"Питам за един приятел: Как е хавата в КииеФ? А в Днипро, Харков, Одеса, Луцк, Ровно, Житомир? За Ивано-Франковск и Лвьов засега няма да обелвам дума..." Кажи де!
Коментиран от #68
13:39 19.10.2026
61 ташунко
13:40 19.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 хаха
До коментар #46 от "Ами":Дронове удариха рафинерията и център на В Контакте(ВК накратко). Да, не се е чуло за други щети и това при атака с 1000 дрона. А, не, ударили са и моста, който ползват камионите за рафинерията, но не са го повредили тежко, защото е удар с дрон(30-40кг експлозив) по настилката му.
Проблемът е повече политически за Русия и НАТО. Щетите са 2-3 седмици ремонти и всичко да тръгне пак на пълна пара. Но ползването на коридор през Полша и Балтика спокойно може да се тълкува като тяхно влизане официално във войната, защото не са спрели украинските дронове.
И в момента всъщност върви интересна руска атака В КОСМОСА. Руски сателит от няколко дни се сближава с финландски, ползван от Украйна за разузнавателни цели. Започва се от 200км разстояние. Изведнъж руският с двигателите си почва орбита за сближаване. Днес вече са под 200м разлика и руският май е на път да удари или поне заглуши напълно финландския. Най-малкото е вид игра за показно, че Русия може да сваля сателити на врага при нужда.
Коментиран от #66
13:42 19.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Никой не напада НАТО
До коментар #63 от "хаха":Умира веднага.В бункера може да се издържи две седмици.
Коментиран от #69
13:49 19.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Ха ха ха ха
До коментар #66 от "Никой не напада НАТО":Кой да напада НАТЮ? На умряло куче нож не се вади. НАТЮ е умрЕло кучИ.
13:51 19.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 хахаха
13:57 19.10.2026
74 язе
За всички терористични акции,които организира нали не очакваш водка,прахчета и краставички????
14:00 19.10.2026
75 Хахаха
14:07 19.10.2026