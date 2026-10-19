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Зеленски: Отново изобщо не бяхме предупредени от нашите партньори за руската атака
  Тема: Украйна

Зеленски: Отново изобщо не бяхме предупредени от нашите партньори за руската атака

19 Октомври, 2026 13:02 1 719 75

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • киев-
  • война

Путин не само не иска да прекрати тази война, той дори не желае да предприеме никакви стъпки, които биха могли да доведат до деескалация, каза Зеленски

Зеленски: Отново изобщо не бяхме предупредени от нашите партньори за руската атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна "отново изобщо не беше предупредена" от съюзниците си, преди Русия да нанесе удари с балистични ракети през изминалата нощ, заяви украинският президент в социалната мрежа Екс, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"През нощта беше предприета поредната руска атака с балистични ракети, която премина на няколко вълни и отново изобщо не бяхме предупредени от нашите партньори", заяви Зеленски, като уточни, че Русия е изстреляла 16 балистични ракети срещу Киев и Киевска област.

"Руснаците атакуваха и с над 200 дрона от различни типове, включително и "Шахед" с реактивни двигатели, като атаките бяха насочени от Харковска и Днепропетровска област до Волинска, Ривненска и Одеска област. За съжаление, има загинали и ранени. Изразявам съболезнованията си на семействата и близките на убитите, а на ранените вече се оказва помощ", допълни украинският президент.

Той посочи също, че Русия е атакувала съоръжения на енергийната инфраструктура във Виницка, Волинска, Кировоградска, Киевска, Николаевска, Житомирска, Хмелницка, Харковска, Тернополска, Одеска и Ривненска област. Само тази нощ щети са били нанесени на над 10 енергийни съоръжения, а най-малко 550 000 семейства са останали без електричество.

"Украйна никога не е желала тази война и ние приветствахме буквално ВСЯКА инициатива на нашите партньори за достойно прекратяване на тази война. Откликвали сме положително на ВСЯКО предложение за примирие. Русия обаче отново и отново отговаряше с балистични ракети, дронове "Шахед" и убийства. Путин не само не иска да прекрати тази война, той дори не желае да предприеме никакви стъпки, които биха могли да доведат до деескалация", подчерта украинският държавен глава.

Зеленски заяви също, че когато доставките на ракети за украинската противовъздушна отбрана са блокирани, а действието на някои санкции срещу Русия бива забавяно, то в такъв случай "партньорите на Украйна отказват да признаят действителността".


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    49 5 Отговор
    Още малко и в Украйна ще влезе БРИКС..!

    Коментиран от #6

    13:05 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гинкобилоба

    70 3 Отговор
    Зелвнски за кво реве,я да каже кой му насочи дроновете към ленинград,време му е да седне на масичката с писалка и да подпише капитулацията,ако има очи да се върне в украйна,че от един месец оди из европа като призрак

    13:07 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 По- точно

    39 2 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    САЩ подават Молба за Брикс. И си чакат реда.

    13:07 19.10.2026

  • 7 АБВ

    54 2 Отговор
    Зеленски да вдигне белия байрак, да коленичи и целува ръка и да каже:
    - Извинявай, Бат Влади ! Подведоха ме ! Повече няма да правя така !
    Путин е справедлив и великодушен ! И всички ще заживеят щастливо !

    Коментиран от #18

    13:07 19.10.2026

  • 8 Инна

    53 1 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Володимир Зеленски не иска и може би никога не е искал край на конфликта в Украйна. Тръмп написа това в социалната медийна платформа TruthSocial на 18 октомври.
    Той твърди, че „преди две години той Зеленски можеше да получи по-добра сделка, отколкото сега“.
    „На Зеленски не му пука и честно казано, въпреки всички пари, които Европа щедро му е дала, и всички пари, които бившият президент на САЩ Джо Байдън му е дал в миналото, той не иска да сложи край на тази война и вероятно никога не е искал“, подчерта Тръмп.
    Той също така повтори категоричния отказ на режима в Киев да спре атаките срещу руски рафинерии.
    „Зеленски използва руски рафинерии като мишена, знаейки, че тези атаки причиняват сериозни щети на световните пазари на дизелово гориво, включително на САЩ“, написа президентът на САЩ.

    13:08 19.10.2026

  • 9 ТЪЙ

    42 1 Отговор
    го нахендриха неговите партньори и съюзници, че тях май да има кой да ги предупреждава🤣😂🤣😂

    13:09 19.10.2026

  • 10 Смешен плач

    28 3 Отговор
    Ха ха ха ха

    13:11 19.10.2026

  • 11 НАЛИ ГО ПРЕДУПРЕДИХА

    56 3 Отговор
    да не удря нефтохима на Русия. Нагло отговори на Тръмп да си гледа работата... Е това е...Сега ще му припомнят и старите злини когато помогна на Байдън с импичмънта и далаверите със сина му наркоман и крадец

    13:12 19.10.2026

  • 12 ВСИЧКИ АТЛАНТИЦИ И НАТОВЦИ

    48 2 Отговор
    правете си сметката. Ще ви теглят чертата когато станете непотребни на Господаря си

    13:14 19.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Елементарно

    4 27 Отговор
    Гръмнете ботокса.

    13:15 19.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мдаа!🤔

    43 1 Отговор
    Земята не се върти около украйна, фюрер! Никой не длъжен да помага на режима ти!

    13:15 19.10.2026

  • 17 Ко виеш, бе, Зелен,

    38 1 Отговор
    нали ги побеждаваш на фронта, че пак ги размазваш и всичко е Перемога и Контраступ.

    13:16 19.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 хаха

    35 2 Отговор
    САЩ казаха ли, че ще отрежат разузнавателната информация, ако не спрат атаките по рафинерии? Кой вчера сутринта няколко часа преди руския отговор атакува с 1000 дрона и 17 фламинго Санкт Петербург и с 17 от 17 свалени ракети и изпуснати няколко дрона удари рафинерия и център на ВК? И на това същият този ползва коридор през Полша, Латвия и Естония за удара, като така намеси тези държави и ги застраши от руски отговор за координирана атака към Русия от тяхна територия?
    И това Зеленски и генералите си го обявиха- ползвали този коридор, за да заобиколят наложената от САЩ блокировка на Старшийлд над Украйна за дронове с над 160км/ч скорост.
    Да реве, ако не е бил предупреден и, ако не е било очевадно, че руснаците ще отговорят. Сега е като дете, дето се вихри и пръска лиги и се тръшка, рита наред, обижда и после се чуди защо му зашлевили шамар след 100ното предупреждение да се миряса.

    13:17 19.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този за кой си мисли че е

    38 2 Отговор
    Какви партньори какви пет евро този наркоман е никой какво само дават и за него и пишете глупости

    13:17 19.10.2026

  • 22 Емил

    25 1 Отговор
    На този всички са му длъжни наглец!!!

    13:19 19.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 И Киев е Руски

    20 2 Отговор
    СВИКВАЙТЕ шушу..ги

    13:20 19.10.2026

  • 26 ОБЕКТИВЕН

    33 2 Отговор
    "Зеленски: Отново изобщо не бяхме предупредени от нашите партньори за руската атака" - Колко пъти ЕДНА И СЪЩА МОТИКА??? Защо бе??? Половината население е избягало или убито, страната е разрушена и с пронацистка диктатура, очаква се капитулация за Украйнао и Запада (.50+ държави)... Защо бе??? Защо още през 2022 г. не даде автономия на руското население и не се отказа от НАТО? С това всичко щеше да приключи. Сега пред капитулация, репарации и загуба на държавност по-добре ли е??? А, питам Калас, Рюте, Мерц, Мелони, Байдън, Обама, Клинтън, по-добре ли е? Или щом са загинали 2-3 млн. украински и руски руснаци на вас все ви е добре?

    13:20 19.10.2026

  • 27 Сега гледм

    3 21 Отговор
    Как гори Петербург.Мдамм

    Коментиран от #33, #46, #62

    13:20 19.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Много е лошо човек да

    21 1 Отговор
    разчита на някой друг и да не може да си свърши работата. Има е една поговорка "извикай неволята" тя учи най-добре.

    13:22 19.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ами

    4 16 Отговор

    До коментар #24 от "🦉🦉🦉🦉":

    Обясни го на 2 милионс руски вдовици.😁😅

    Коментиран от #38, #39, #42, #45

    13:23 19.10.2026

  • 35 коко

    19 0 Отговор
    Горките украинци!С такива приятели врагове не са ти нужни...

    13:23 19.10.2026

  • 36 Георги

    21 5 Отговор
    Украйна имаше възможност да сключи мир още април 22ра , но предпочете да слуша Джонсън. Сега ще трябва да устускате до междинните избори в говедария, после всичко ще се върне по старому.

    13:25 19.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 🦉🦉🦉🦉

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    Те го знаят по-добре от тези които сте били в ЦДГ по времето на "Майдана"❗

    13:26 19.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Стоянчо Пуканката

    12 1 Отговор
    Като топ-разведката на Кремъл, същевременно бидейки великолепен актьор, Зелю продължава да върши великолепна работа за началниците си. Резултатите от неговата агентурна дейност са главозамайващи- вековните душмани на Русия са в руини (Франция) и икономически колапс (останалите от Западнала-та Европушка). След края на "купона", Напудреното Носле ще бъде оценен по достойнство от менторите си и по-всяка вероятност щедро награден за особени заслуги към Свещената Руска Империя на славянските народи...

    13:27 19.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 тръмпоча не е вечен

    3 15 Отговор
    за разлика от руската гнус, в САЩ има демокрация!

    Коментиран от #51

    13:27 19.10.2026

  • 44 Ван И

    4 0 Отговор
    Сменяйте ги

    13:28 19.10.2026

  • 45 Ти беше Елза, нали?

    8 3 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    Да ти кажа, при 1:30 убити руснаци и украинци, по твоята сметка украинските загуби трябва да са 60 милиона.

    Коментиран от #55

    13:29 19.10.2026

  • 46 Ами

    17 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сега гледм":

    влязох нарочно в поточните предавания от Ленинград, не виждам нещо да гори, дроновете са били миналата нощ, а днес по улиците задръствания от коли, автобуси, трамваи, хора

    Коментиран от #63

    13:29 19.10.2026

  • 47 За краснов

    1 11 Отговор
    само кинтите имат значение, хората не. За путашенко и кинтите и хората нямат значение. Значение има само собствената му кожа - логика на еднокетъчен организъм.

    13:29 19.10.2026

  • 48 когато ПУТИН им предложи мир

    18 0 Отговор
    зеленски поиска война , сега ще си носи вината и последствията

    13:29 19.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Стоянчо Пуканката

    19 0 Отговор
    Питам за един приятел: Как е хавата в КииеФ? А в Днипро, Харков, Одеса, Луцк, Ровно, Житомир? За Ивано-Франковск и Лвьов засега няма да обелвам дума...

    Коментиран от #65

    13:32 19.10.2026

  • 51 🦉🦉🦉🦉

    17 0 Отговор

    До коментар #43 от "тръмпоча не е вечен":

    А какво има в Германия, Франция, ЕсеС🤔❓
    Където хора с 10%-15% управляват 85%-90% нехаресващи управляващите ❗
    ДЕМОкрация или ДИКТАТура🤔❓

    13:33 19.10.2026

  • 52 А МОЧАТА?

    1 8 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #60

    13:33 19.10.2026

  • 53 гост

    6 4 Отговор
    Няма край дивотията на Клоуна...за кой ли път....САЩ,,,, НИКОГА не са имали такъв НЕАДЕКВАТЕН Президент...

    13:35 19.10.2026

  • 54 ДедоZ

    16 0 Отговор
    Алоо,Зеленски,забрави ли МИНСК1,2,3?А Истанбул?Не се прави на праведна богомолка!
    Коги вземаше пари и оръжия не ревеше,а сега защо?
    Спомняш ли си и с какви обещания излъга хората да гласуват за теб?

    13:35 19.10.2026

  • 55 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ти беше Елза, нали?":

    тук няма никове

    Коментиран от #58

    13:35 19.10.2026

  • 56 Цитат

    14 0 Отговор
    В Украйна вече мирише много.

    13:36 19.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Демек, ти си Елза.

    7 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ами":

    Мъж си по паспорт, но се казваш Елза... Ясно, ти си укротрола от Варна, който си търси мъже около катедралата.

    13:38 19.10.2026

  • 59 Факт

    5 1 Отговор
    То па едни партньори!!

    13:39 19.10.2026

  • 60 Кажи нещо ново! Цитирам...

    9 0 Отговор

    До коментар #52 от "А МОЧАТА?":

    "Питам за един приятел: Как е хавата в КииеФ? А в Днипро, Харков, Одеса, Луцк, Ровно, Житомир? За Ивано-Франковск и Лвьов засега няма да обелвам дума..." Кажи де!

    Коментиран от #68

    13:39 19.10.2026

  • 61 ташунко

    9 0 Отговор
    Накрая "партньорите " ще те изхвърлят в кошчето като използван презерватив.

    13:40 19.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 хаха

    12 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ами":

    Дронове удариха рафинерията и център на В Контакте(ВК накратко). Да, не се е чуло за други щети и това при атака с 1000 дрона. А, не, ударили са и моста, който ползват камионите за рафинерията, но не са го повредили тежко, защото е удар с дрон(30-40кг експлозив) по настилката му.
    Проблемът е повече политически за Русия и НАТО. Щетите са 2-3 седмици ремонти и всичко да тръгне пак на пълна пара. Но ползването на коридор през Полша и Балтика спокойно може да се тълкува като тяхно влизане официално във войната, защото не са спрели украинските дронове.
    И в момента всъщност върви интересна руска атака В КОСМОСА. Руски сателит от няколко дни се сближава с финландски, ползван от Украйна за разузнавателни цели. Започва се от 200км разстояние. Изведнъж руският с двигателите си почва орбита за сближаване. Днес вече са под 200м разлика и руският май е на път да удари или поне заглуши напълно финландския. Най-малкото е вид игра за показно, че Русия може да сваля сателити на врага при нужда.

    Коментиран от #66

    13:42 19.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Никой не напада НАТО

    0 8 Отговор

    До коментар #63 от "хаха":

    Умира веднага.В бункера може да се издържи две седмици.

    Коментиран от #69

    13:49 19.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ха ха ха ха

    11 0 Отговор

    До коментар #66 от "Никой не напада НАТО":

    Кой да напада НАТЮ? На умряло куче нож не се вади. НАТЮ е умрЕло кучИ.

    13:51 19.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 хахаха

    2 1 Отговор
    а не така парньорите на вселенски са длъжни да го обслужват и крайно време е путин да спре войната и да започне да плаща репарации, защото украинците и европа не могат повече да издържат

    13:57 19.10.2026

  • 74 язе

    6 0 Отговор
    какво предупреждение искаш нарко???
    За всички терористични акции,които организира нали не очакваш водка,прахчета и краставички????

    14:00 19.10.2026

  • 75 Хахаха

    4 0 Отговор
    ЗелвнияНаркоман пищи.

    14:07 19.10.2026

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