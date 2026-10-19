Зеленски: Отново изобщо не бяхме предупредени от нашите партньори за руската атака

Украйна "отново изобщо не беше предупредена" от съюзниците си, преди Русия да нанесе удари с балистични ракети през изминалата нощ, заяви украинският президент в социалната мрежа Екс, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"През нощта беше предприета поредната руска атака с балистични ракети, която премина на няколко вълни и отново изобщо не бяхме предупредени от нашите партньори", заяви Зеленски, като уточни, че Русия е изстреляла 16 балистични ракети срещу Киев и Киевска област.

"Руснаците атакуваха и с над 200 дрона от различни типове, включително и "Шахед" с реактивни двигатели, като атаките бяха насочени от Харковска и Днепропетровска област до Волинска, Ривненска и Одеска област. За съжаление, има загинали и ранени. Изразявам съболезнованията си на семействата и близките на убитите, а на ранените вече се оказва помощ", допълни украинският президент.

Той посочи също, че Русия е атакувала съоръжения на енергийната инфраструктура във Виницка, Волинска, Кировоградска, Киевска, Николаевска, Житомирска, Хмелницка, Харковска, Тернополска, Одеска и Ривненска област. Само тази нощ щети са били нанесени на над 10 енергийни съоръжения, а най-малко 550 000 семейства са останали без електричество.

"Украйна никога не е желала тази война и ние приветствахме буквално ВСЯКА инициатива на нашите партньори за достойно прекратяване на тази война. Откликвали сме положително на ВСЯКО предложение за примирие. Русия обаче отново и отново отговаряше с балистични ракети, дронове "Шахед" и убийства. Путин не само не иска да прекрати тази война, той дори не желае да предприеме никакви стъпки, които биха могли да доведат до деескалация", подчерта украинският държавен глава.

Зеленски заяви също, че когато доставките на ракети за украинската противовъздушна отбрана са блокирани, а действието на някои санкции срещу Русия бива забавяно, то в такъв случай "партньорите на Украйна отказват да признаят действителността".