Иран привика германския посланик заради „пренебрежение“

Иран привика германския посланик в Техеран Аксел Дитман заради това, което определи като „пренебрежително отношение“ на германски официални представители към Ислямската република. Дипломатическият протест е бил предаден от Алиреза Юсефи, помощник-министър и генерален директор за Западна Европа във външното министерство на Иран.

Техеран определи като „неоснователни“ обвиненията, отправени от германски представители, и заяви, че протестира срещу „повтарянето на безпочвени обвинения“ срещу страната. Юсефи е посочил, че твърденията за действия, свързани със сигурността, отдавна се използват срещу Иран от Израел и някои западни държави.

Дипломатическият спор избухна след присъди в Германия

Германската реакция предхожда иранското привикване. На 19 октомври германското външно министерство извика иранския посланик в Берлин, след като съд в Хамбург осъди двама мъже по дело за подготовка на нападения срещу еврейски представители в Германия.

Висшият областен съд в Хамбург наложи на единия подсъдим наказание от осем години и шест месеца затвор, а на другия – четири години и шест месеца. Според съдебните изводи единият от осъдените е бил насочван от иранската разузнавателна служба.

Сред набелязаните цели са били Йозеф Шустер, председател на Централния съвет на евреите в Германия, и Фолкер Бек, председател на Германско-израелското дружество. Плановете са включвали и наблюдение на еврейски обекти в Берлин, но до изпълнение на нападенията не се е стигнало.

Берлин: Нападенията срещу евреите няма да бъдат толерирани

Германското външно министерство заяви, че страната няма да толерира нападения срещу еврейския свят или срещу хората, които го защитават. Берлин определи действията, за които според съда стои Иран, като заплаха за свободното общество.

Иранското посолство в Германия по-рано отхвърли обвиненията като неоснователни и опасни. След взаимното привикване на посланиците двете страни не са обявили конкретни допълнителни дипломатически мерки.

Източници: irna.com, marketscreener.com, zdfheute.de