Администрацията на Тръмп отмени над 300 000 визи

Администрацията на Доналд Тръмп е отменила над 300 000 американски визи от началото на втория мандат на президента през януари 2025 г. Това съобщи Държавният департамент на САЩ, като уточни, че темпът на отмените се е ускорил през последните седмици.

На 10 август ведомството отчете над 175 000 отменени визи. През януари броят им беше над 100 000 - рекорд за този момент. Новите данни показват, че само за малко повече от два месеца са добавени най-малко 125 000 случая.

Какви са посочените основания

Според Държавния департамент визите са били отменяни при данни за престъпна дейност, имиграционни нарушения, измами, невярно представяне на информация или обстоятелства, които според американските власти засягат обществената и националната сигурност.

Американски представител, цитиран от „Ал Джазира“, заяви, че над 4000 визи са били отменени заради участие или съдействие при т.нар. раждаем туризъм. При случаите, свързани с престъпления или опасения за обществената сигурност, 25% са били за нападения и сродни престъпления, 22% - за шофиране в нетрезво състояние, 7% - за кражби, а други 7% - за употреба или разпространение на наркотици.

„Имаме нулева толерантност към чужденци, които са в САЩ с визи и нарушават закона, извършват измами или подкопават националната ни сигурност“, заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигът. Той добави, че администрацията отменя визи „с по-бързи темпове от всяка друга администрация в историята“.

Подготвя се и отделна мярка за туристически визи

Кампанията срещу вече издадени визи се развива паралелно с планирана мярка за притежатели на туристически и бизнес визи B1 и B2. През септември „Асошиейтед прес“ съобщи, че Държавният департамент подготвя възможна отмяна на визите на до 200 000 чужденци, които са поискали или в момента търсят убежище в САЩ.

Мярката би обхванала визи, издадени между 2016 и 2026 г., а прилагането ѝ би било координирано с Министерството на вътрешната сигурност. Според американски представители отмяната на такава виза не води автоматично до незабавна депортация, но променя статута на засегнатите лица като бизнес или туристически посетители. Към момента не е обявен окончателен брой на визите по тази отделна процедура.

Правозащитни организации критикуват действията на администрацията, включително отмените на визи на чужденци, участвали в пропалестински протести или публикували коментари в социалните мрежи. Според тях мотиви, свързани с националната сигурност, могат да бъдат използвани срещу критици на американската политика и да засегнат свободата на словото.

Източници: theprint.in, aljazeera.com, apnews.com