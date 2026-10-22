Руски дронове повредиха домове в Харков и подпалиха телекомпания

Руски дронове са атакували през нощта Харков и Кременчук, като са повредили частни домове и са предизвикали пожар в сградата на частна телерадиокомпания. По предварителни данни при двата удара няма пострадали.

Кметът на Харков Игор Терехов съобщи, че реактивен безпилотник е ударил частния сектор в Слободския район. „Вражески реактивен дрон удари частния сектор в Слободския район - на място има пожар“, заяви той.

При атаката е избухнал пожар в стопанско съоръжение, а няколко частни домове са били повредени. По-късно е нанесен и удар по централната част на града в Основянския район. Последиците от него все още се уточняват.

Пожар в телерадиокомпания в Кременчук

В Кременчук, Полтавска област, руски безпилотник е атакувал сградата на частна телерадиокомпания. След удара там е избухнал пожар, съобщи областният управител Виталий Дякивнич. По предварителни данни хора не са пострадали.

Отделно от атаките срещу Харков и Кременчук през нощта Киев е бил обстрелван с балистични ракети. В Печерския район е повредено медицинско заведение, а в Святошинския район е избухнал пожар в ресторант.

Източници: pravda.com.ua