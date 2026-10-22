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Руски дронове повредиха домове в Харков и подпалиха телекомпания
  Тема: Украйна

Руски дронове повредиха домове в Харков и подпалиха телекомпания

22 Октомври, 2026 05:54 828 7

  • харков-
  • кременчук-
  • атака с дронове-
  • украйна-
  • телерадиокомпания

При атаките в Харков и Кременчук няма съобщения за пострадали. Последиците от втория удар в Харков все още се уточняват

Руски дронове повредиха домове в Харков и подпалиха телекомпания - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Руски дронове са атакували през нощта Харков и Кременчук, като са повредили частни домове и са предизвикали пожар в сградата на частна телерадиокомпания. По предварителни данни при двата удара няма пострадали.

Кметът на Харков Игор Терехов съобщи, че реактивен безпилотник е ударил частния сектор в Слободския район. „Вражески реактивен дрон удари частния сектор в Слободския район - на място има пожар“, заяви той.

При атаката е избухнал пожар в стопанско съоръжение, а няколко частни домове са били повредени. По-късно е нанесен и удар по централната част на града в Основянския район. Последиците от него все още се уточняват.

Пожар в телерадиокомпания в Кременчук

В Кременчук, Полтавска област, руски безпилотник е атакувал сградата на частна телерадиокомпания. След удара там е избухнал пожар, съобщи областният управител Виталий Дякивнич. По предварителни данни хора не са пострадали.

Отделно от атаките срещу Харков и Кременчук през нощта Киев е бил обстрелван с балистични ракети. В Печерския район е повредено медицинско заведение, а в Святошинския район е избухнал пожар в ресторант.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 19 Отговор
    ДОБРОПОЛЕ ЛИМАН И СВЕТОГОРСК СА НАПЪЛНО ПОД КОНТРОЛА НА ВСУ :((
    ...
    ОСВОБОДЕНИ СА И СЕЛАТА ОКОЛО ТЯХ:((
    .....
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    ИСТИНСКА МЕСОМЕЛАЧКА:((

    05:57 22.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 17 Отговор
    ПУТИН НАПРАВИ ЗЕЛЕНСКИ ПОЖИЗНЕН ПРЕЗИДЕНТ :)))
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    ....
    А ГО БЕТОНИРА И ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ НАДЖИВЕЕ И ЖУЖЕ ПУТЯ И РИЖИЯ КЛОУН:)))

    Коментиран от #4

    05:59 22.10.2026

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