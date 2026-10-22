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Крим можеше да промени всичко: Зеленски за фаталния пропуск от 2014 г.
  Тема: Украйна

Крим можеше да промени всичко: Зеленски за фаталния пропуск от 2014 г.

22 Октомври, 2026 14:17 2 765 92

  • володимир зеленски-
  • крим-
  • окупация на крим-
  • войната в украйна-
  • русия

Украинският президент заяви, че войната е започнала с окупацията на полуострова през 2014 г. По думите му липсата на ясна заповед за защита е била ключова грешка.

Крим можеше да промени всичко: Зеленски за фаталния пропуск от 2014 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако през 2014 г. е имало заповед за защита на Крим, пълномащабната война в днешния ѝ вид вероятно нямаше да започне. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в подкаста The Diary of a CEO, воден от предприемача и инвеститор Стивън Бартлет.

„Днес, когато гледаш към онова време – февруари и март 2014 г., когато руснаците завзеха Крим – разбираш, че именно тогава започна войната. Нашата грешка беше, че не ги отблъснахме. Ако е имало заповед да защитим държавата, съм уверен, че пълномащабна война в този вид, в който я виждаме днес, нямаше да има. Поне на мен така ми се струва“, каза Зеленски.

„Войната започна с окупацията на Крим“

Президентът подчерта, че войната на Русия срещу Украйна е започнала именно с окупацията на Крим.

„Това е вярно. Просто тази окупация беше бавна. Тя не приличаше много на война. Защо? Защото в този момент Украйна не воюваше. Когато окупираха Крим, там, разбира се, имаше стрелба, но дълго време Русия не признаваше, че това са нейни хора. Дори ги наричаха „зелени човечета“, защото не разбираш каква е тази униформа“, заяви Зеленски.

По думите му на полуострова са се появили въоръжени хора, чиято принадлежност не е била официално призната от Москва. Той определи като основен проблем липсата на ясни указания от украинската власт, че територията трябва да бъде защитена и че държавната граница е нарушена с оръжие.

„Това бяха хора с някакво оръжие на полуострова и проблемът беше, че нямаше ясни заповеди от украинската власт, че трябва да защитим собствената си земя, че някой е нарушил границите ти с оръжие“, каза украинският президент.

Началото на окупацията

Укринформ припомня, че на 20 февруари 2014 г. Русия е започнала окупацията на Крим, като според агенцията това е станало в нарушение на териториалната цялост и суверенитета на Украйна.

На полуострова са се появили камиони без регистрационни номера и въоръжени военнослужещи без опознавателни знаци, наричани „зелени човечета“. Паралелно с това са били създадени и въоръжени нередовни формирования от местни жители. Според Укринформ те са били ръководени от офицери от руските специални служби и въоръжените сили на Руската федерация.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вовкина

    102 8 Отговор
    Абе Крим, надявай се да ви остане поне половина Киев

    Коментиран от #6, #13, #29

    14:19 22.10.2026

  • 2 пешо

    112 5 Отговор
    уговорката беше НАТО да не се разширява на изток

    Коментиран от #27, #50

    14:19 22.10.2026

  • 3 Тоя от снивката

    96 4 Отговор
    През 2014 г забавляваше руснаците с комедиите си

    14:21 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Винкело

    79 7 Отговор
    "Ако е имало заповед да защитим държавата, съм уверен, че пълномащабна война в този вид, в който я виждаме днес, нямаше да има. Поне на мен така ми се струва“, каза Зеленски"
    Прав е. Една пушка да беше пукнала тогава, и днес Украйна нямаше да я има.

    Коментиран от #78

    14:22 22.10.2026

  • 6 Иван

    82 8 Отговор

    До коментар #1 от "Вовкина":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    14:22 22.10.2026

  • 7 Сталин

    74 6 Отговор
    Ако Хитлер беше победил всички щяхме да говорим немски. И Зеленски ако беше по-разумен и не продажник милиони нямаше да умрат под чужди заповеди. Но в реалността няма ако.

    Коментиран от #67

    14:23 22.10.2026

  • 8 Прометей

    65 6 Отговор
    През 2014 година Клоунът имаше три повиквателни и трите пъти е избягал.Даже правеше скечове по този въпрос.
    Ако тогава го бяха бусифицирали , нямаше да има и СВО. Това е горчивата истина.

    14:23 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатана Z

    57 6 Отговор
    През 2014 Зеленски работеше в Бальшой театър в Москва като шут.По—късно се прибра в 404 където олигарка Беня Коломойски му купи изборите .Та Зеленият нацист не знаеше да говори на т.нар.мова а само на руски дърдореше.Путин трябваше да подкрепи проект Новорусия още тогава ,но олигарсите от двете страни не искаха да се пречи на бизнеса

    14:24 22.10.2026

  • 11 Трол

    11 48 Отговор
    Ако г-н Зеленски беше президент през 2014 г., никога нямаше да се стигне дотук.

    Коментиран от #24

    14:25 22.10.2026

  • 12 🦉🦉🦉🦉

    17 3 Отговор
    ЗАПОВЕД ИМАШЕ❗

    14:25 22.10.2026

  • 13 Уау

    24 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вовкина":

    не само Киев - на тези фашисти и Берлин им е много ...

    14:26 22.10.2026

  • 14 Оффф🤮

    37 6 Отговор
    А Зеленски АКО иде на фронта да се бие с руснаците, няма по цял ден да му преписват тъпотииииите тук.

    14:28 22.10.2026

  • 15 Дрън-дрън ярина

    29 7 Отговор
    Наркоманът пак бълнува.

    14:29 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Знаещ

    44 5 Отговор
    Първо . Този от години вече не е президент . Второ. Ако не беше платеният с 5 милиарда долара от САЩ ,организиран и проведен противоконституционен майдан от САЩ и ЕС през 2014 година Майдан , автономният Крим щеше да е в съставът на Украйна. Нямаше да има 8 години гражданска война в Украйна и нямаше да има СВО в Украйна. Всичко останало е абстинентни халюцинации на един клоун наркоман .

    Коментиран от #32

    14:29 22.10.2026

  • 18 АБВ

    39 3 Отговор
    Пак Зеленски !
    Пак какво е казал Зеленски ?
    А какво е ял Зеленски ?
    А какво е пил Зеленски ?
    А какво е шмъркал Зеленски ?
    А какво е Зеленски ?
    Не задавам въпроси ! Не искам отговори ! Зеленски не ме интересува !

    14:30 22.10.2026

  • 19 През 2014

    30 2 Отговор
    Беше зелен, сега пак зелен ама гнил отвътре. И е позлатен т.е. Позлатенски.

    14:30 22.10.2026

  • 20 Четвъртък

    26 2 Отговор
    Русия и Украйна проведоха пореден обмен на телата на загинали военнослужещи по формулата „252 за 25“. Процедурата беше улеснена от посредници.

    14:31 22.10.2026

  • 21 Оги

    32 2 Отговор
    На Крим са 90 процента руснаци, кой ще защитаваш като не искат да са с Украйна бе смешко?

    14:32 22.10.2026

  • 22 Сутрин от шест часа

    32 3 Отговор
    Вечер до 24 часа ни занимавате с този побелял нос без връзка с главния мозък.
    Вие не разбрахте ли че ни писна и омръзна от лъжите и тъпите му ,,умо ,, заключения.
    Престанете защото не заслужава внимание.
    Той е нищо

    14:33 22.10.2026

  • 23 Офф, зельо, вече си досаден за всички

    31 3 Отговор
    Хубаво, че Крим се върна в Русия, че сега щеше да има там военна база или няколко, американушките и британушките си бяха заплюли Крим за своя територия.

    14:33 22.10.2026

  • 24 Така е

    18 3 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    А пък, ако баба ми беше мъжка, дедо ми щеше да е госпожица.

    14:33 22.10.2026

  • 25 🦉🦉🦉🦉

    23 2 Отговор
    Но населението на Крим излезе на улиците,
    а командирите оставиха войската в казармите❗

    14:33 22.10.2026

  • 26 Дани

    29 3 Отговор
    Какъв Крим бе, каква заповед?? Кой трябваше да ви даде заповед? Вие не сте ли държава? Отвън ли чакахте заповед? Такава като за майдана ли? От същите хора ли?

    14:34 22.10.2026

  • 27 Европеец

    30 4 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    Да това е била уговорката..... Ама натовците са алчни и както се вижда това ще им приседне..... Зеления просяк милионер не си струва да го коментирам. .. по заглавието личи, че влиза в обяснителен режим и търси под вола теле.
    Всичко щеше да бъде мирно и спокойно,, без загуба на територии и човешки жертви, ако зеления просяк милионер на срещата в Париж не беше казал, че няма да спазва споразуменията от Минск 1 и 2.... Луганска и донеска област щяха да са в състава на Украйна като автономни области.... Но зеления реши да воюват с Русия, което доведе до разрушаване на галената съветска република .....

    Коментиран от #65

    14:34 22.10.2026

  • 28 радев

    25 4 Отговор
    Крим винаги е бил руски ,както и украйна !!

    Коментиран от #63

    14:34 22.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Гориил

    24 3 Отговор
    Ако Чърчил беше открил втори фронт през 1942 г., щяха да загинат десет милиона по-малко хора.

    Коментиран от #47, #74

    14:34 22.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 АБВ

    27 4 Отговор

    До коментар #17 от "Знаещ":

    Ако се бяха съобразили с 98 % от гражданите на Крим, изразено на референдума през 1991 г. да станат АВТОНОМНА РЕПУБЛИКА КРИМ В СЪСТАВА НА СССР, а послдствие на Русия, зелени човечета там нямаше да има. Ама не се съобразиха ! Затова зелените човечета бяха посрещнати с цветя и рози /карамфили/ и не пукна и пушка срещу тях.
    Сърбайте си сега попарата !
    Аре !

    14:35 22.10.2026

  • 33 Муахахаха ако през 2014

    25 6 Отговор
    беше започнала тази война, а не да чака Путин 8 години вече щяхме да сме забравили, че е имало такова недоразумение наречено украйна

    14:36 22.10.2026

  • 34 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ

    25 5 Отговор
    Цял де ни занимават с разкаянията на този крадец и наркоман.

    14:37 22.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Тити на Кака

    24 4 Отговор
    За кой Крим говори зеленски, за оня Крим, който Хрушчов открадна през 1954 от Русия ли?

    14:38 22.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 а бе отворен

    25 3 Отговор
    Пак нямаше да задържите Крим .
    Още повече като знаете че е Руски и ви е присламчен от украинеца Хрушчов .
    Половината ви земи са подарени от руснаците !

    14:40 22.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ами съобразиха се.Чети на глас!

    5 23 Отговор
    На 26.02.2022 на летище Антоново,Гостомел избиха до крак руският десант.Тогава бункерният загуби тридневната СВО като впоследствие изби 1,6 милиона от своите .Даже Хитлер не е избивал от своите.
    Аре с 200 на село.

    Коментиран от #84

    14:40 22.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 бат Венци

    21 5 Отговор
    Ще ви занимая малко с история. Ще се върнем към 1654 г., годината, в която Украйна е отправила прошение към Русия да бъде присъединена към Руската империя, поради невъзможност да опази границите си от външни нападения. Ако погледнем границите на Украйна по онова време, ще видим, че те са някъде на около 40 километра около Киев. Ни-повече, ни по–малко. И ето през 1922 г. на Ленин му дошла идеята отново да създаде украинска държава в рамките на Съветска Русия. И понеже това само около Киев му се сторило много малко, притурил значителна територия от Русия. Впоследствие и Сталин като видял, че Украинската федерация не може да се изхрани сама, добавил допълнително територия от Русия, Полша, Унгария, Румъния и Беларус. Впоследствие Хрушчов във връзка с 300 годишнината от присъединяването на Украйна към Русия добавил Кримския полуостров. Оказва се, че 78 % от територията на днешна Украйна е все подаръци от Русия.

    Коментиран от #52, #56, #85, #87

    14:41 22.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 бат Венци

    18 4 Отговор
    Оказва се, че 78 % от територията на днешна Украйна е все подаръци от Русия. Но какво прави в момента Украйна? Върху подарената от Русия земя е изградила 74 бази на НАТО, 27 биолаборатории и 14 завода за кемтрейс. И всичко това в нарушение на споразумението за гарантиране суверинитета на Украйна от 1994 г., в който и Русия е един от гарантите. В това споразумение Украйна е поела ангажимент с нищо да не вреди на съседката си Русия, а Украйна в същото време с американска техническа помощ /американски ядрени центрофуги/ е била на прага на изработването на свое ядрено оръжие.

    Даже не споменавам, че с наличното биологично оръжие в американските лаборатории на своя територия е била в състояние да унищожи населението на Русия! Това се казва наглост.

    14:42 22.10.2026

  • 45 Анонимен

    21 4 Отговор
    Аре стига с тоя Зеленски, че ми се повръща. Какви действия ще предприеме или не Путин, какво е станало през 2014 в Крим. От всичко разбира тоя клоун.

    14:42 22.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Пешо

    19 2 Отговор

    До коментар #30 от "Гориил":

    Чърчил никога не би защитил славянски народ.

    14:42 22.10.2026

  • 48 Клоунът е тъжен

    18 4 Отговор
    Свърши му царството. Ще му замине и господарството.

    14:42 22.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Антирашист 4766

    5 14 Отговор

    До коментар #2 от "пешо":

    За това "споразумение" има ли подписи или поне дата ?

    Коментиран от #59, #69

    14:43 22.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 3 Отговор

    До коментар #42 от "бат Венци":

    Има си НОВОРУСИЯ И МАЛОРУСИЯ С две думи Русия Другото са банани и дънки И те така те

    14:44 22.10.2026

  • 53 ПИШЕТЕ НЕЩО ЗА ПУТИН БЕ

    6 12 Отговор
    Да не е умрел в някой бункер?

    14:44 22.10.2026

  • 54 Само питам

    9 3 Отговор
    Потника знае ли колко украинско - турски войни за Крим е имало ??!!

    14:45 22.10.2026

  • 55 Стига фантазии

    15 2 Отговор
    Стига с тия руснаци виновни за всичко, съпротивата беше на местно ниво, хората бяха барикадирали постъпите към полуострова. Местна съпротива имаше и в Харков, и в Мариупол, и в Одеса, и в Луганск, и в Донецк, от където ни осведомяваше Еленка, която като отиде в ЕП, обърна палачинката.

    Коментиран от #71

    14:46 22.10.2026

  • 56 Софиянец

    10 3 Отговор

    До коментар #42 от "бат Венци":

    А бе, няма да ни липсва! Всички ще я помним като бивша съветска нива!

    14:46 22.10.2026

  • 57 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 15 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?


    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #60

    14:46 22.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 разсекретени документи за нато..

    12 2 Отговор

    До коментар #50 от "Антирашист 4766":

    Въпросът за разсекретените документи във Великобритания, свързани с разширяването на НАТО на изток, отнася до реални архивни документи от началото на 90-те години на XX век, които периодично се публикуват от Британския национален архив. Тези документи са в центъра на дългогодишен политически и исторически дебат между Русия и Запада.


    1. Какво разкриват документите?

    • Устни уверения и дискусии (1990–1991 г.): Професор Джошуа Шифринсън открива в британските архиви протокол от среща в Бон на 6 март 1991 г. между представители на САЩ, Великобритания, Франция и ФРГ. В него германският дипломат Юрген Хробог заявява: „Ние дадохме ясно да се разбере в преговорите "2+4" (за обединението на Германия), че няма да разширяваме НАТО отвъд река Елба по-късно уточнено като Одер. Затова не можем да предложим на Полша и останалите членство в НАТО“.

    Коментиран от #88

    14:48 22.10.2026

  • 60 здравей паун

    10 3 Отговор

    До коментар #57 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как върви перемогата ?
    Колко села превзехте днес ?
    А вчера ?
    А миналата седмица ?
    А миналия месец ?
    А миналата година ?
    Крим за коя есен остана ?

    Коментиран от #73, #82

    14:50 22.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Спрете се с тоя зеленски

    9 3 Отговор
    Вече досаждате! Какво казал за тоя и ония, за бабата на дядото.
    Ние си имаме сериозен проблем и той е етнтчески! Днес турците се дерат за някакъв нов възродителен процес? Преврат ли ще правят? Каквт са тия военни самолети по летищата?
    Незо не е наред!

    14:55 22.10.2026

  • 63 Антирашист 4767

    4 7 Отговор

    До коментар #28 от "радев":

    Противоречиш на документи на ООН !

    14:56 22.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Интересно

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Европеец":

    Мински споразумения. Кой може да докаже кой ги е нарушил? А 2003 г има договор уреждащ руско украинската граница подписан от Путин. Удовлетворени са и двете страни.

    14:57 22.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 🦉🦉🦉🦉

    8 3 Отговор

    До коментар #50 от "Антирашист 4766":

    Какво значат подписите и датите за САШтанистите❗
    Те са се ОТРЕКЛИ от десетки свои подписи под международни договори ❗
    Ъъъ, да политкоректно е денонсирали подписите си❗

    15:01 22.10.2026

  • 70 хахаха

    8 3 Отговор
    ако, ако....... - ако виктория нюланд не беше раздавала бисквитки

    15:04 22.10.2026

  • 71 Интересно

    3 4 Отговор

    До коментар #55 от "Стига фантазии":

    И в Чечения имаше местна съпротива.

    Коментиран от #90

    15:04 22.10.2026

  • 72 Здрасти Каракочев

    4 9 Отговор
    Вчера МО на РФ поръча на китайска фирма 300 000 найлонови чували.Пак не си в час с новините.🤣🤣🤣
    Откъде ви намират?

    Коментиран от #79, #81

    15:04 22.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Антирашист 4769

    3 8 Отговор

    До коментар #30 от "Гориил":

    Чърчил води война с хитлер ,когато ссср е съюзник на хитлер ! Това с втория фронт е манипулация защото ,първия фронт е в африка втория на исток .

    15:05 22.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Бай онзи

    9 2 Отговор
    Русия си върна Крим,защото украинците щяха да го дадат на запада да направят база на НАТО в Крим.Под носа на Русия.

    15:12 22.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Факт

    12 10 Отговор
    Подлостта и вероломността на руския империализъм (фашизъм ) е пословична.

    Коментиран от #89

    15:15 22.10.2026

  • 81 Чувалите са за

    11 11 Отговор

    До коментар #72 от "Здрасти Каракочев":

    украинските трупове. Защото украинската армия изоставя на бойното поле труповете на своите, за да не плаща обезщетения на семействата им.

    15:16 22.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Удри копейката с лопатЕто!

    2 7 Отговор
    Докато започне да ходи на една страна.

    15:21 22.10.2026

  • 84 Тити на Кака

    2 5 Отговор

    До коментар #40 от "Ами съобразиха се.Чети на глас!":

    Пропусна да кажеш и това за 65 км колона от унищожени руски танкове пред Киев, моля те да спазваш партийната дисциплина и правилно да възпроизвеждаш спуснатите лозунги от Биг Брадър!

    15:21 22.10.2026

  • 85 Стига лъга

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "бат Венци":

    1652 не е имало Украйна. По тези земи е имало славянски племена, все руси.

    15:25 22.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "бат Венци":

    Преди 1917г.няма следи от съществуването на украинска държава.

    15:29 22.10.2026

  • 88 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "разсекретени документи за нато..":

    Песента казва ОТ ОДЕР ДО ВЛАДИВОСТОК Другото са банани и дъвки БИБИП

    15:29 22.10.2026

  • 89 А какво ще кажеш

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "Факт":

    За евроатлантическия? Това какво е? Да правиш войни по цял свят, да унищожаваш страни, да превръщаш милиони хора в бежанци, да им ограбваш ресурсите на съсипаните им държави, вече и открито да се отвличат президенти и да им се обяви страната след това за твоя?

    15:30 22.10.2026

  • 90 Затова богославяпа Кадиров

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Интересно":

    Срещу радикалните ислямисти, но беше в други времена преди 30тина години.

    15:31 22.10.2026

  • 91 Интересно

    0 0 Отговор
    Срещу руската окупация. Руснаците казваха че са терористи и сепаратисти.

    15:46 22.10.2026

  • 92 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    А пък представи си ако въобще не трепехте народеца въобще. Нито в Крим, нито Донбас… Ако нямаше овъглени тела в автобус, ако нямаше убити деца и Алея на Ангелите, ако не бяхте направили филм за набедената снайперистка, която отстрелваше хората, излизащи от тръба за да донесат вода… Ако Порошенко не беше дрънкал глупостите си от екрана как украинските деца щели да играят навън и да ходят на училище, а руските (с което реално признава всичко в Донбас) щели да се крият по мазетата. Петте милиарда от Виктория Нюланд ви излязоха през носа, а и през други отверстия… Да, дреме ти… Ти стана мултимилиардер… Дончо не успя и 150 милиарда да открие от 500 милиарда , които уж бяха пратени от САЩ ….Та айде не се прави, че те интересуват хората… 2014 не е твоя заслугата за глупостите, но дрънканиците на Борис Джонсън и на Меркел и тяхното изпълнение са твоя заслуга …

    15:49 22.10.2026

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