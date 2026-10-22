Крим можеше да промени всичко: Зеленски за фаталния пропуск от 2014 г.

Ако през 2014 г. е имало заповед за защита на Крим, пълномащабната война в днешния ѝ вид вероятно нямаше да започне. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в подкаста The Diary of a CEO, воден от предприемача и инвеститор Стивън Бартлет.
„Днес, когато гледаш към онова време – февруари и март 2014 г., когато руснаците завзеха Крим – разбираш, че именно тогава започна войната. Нашата грешка беше, че не ги отблъснахме. Ако е имало заповед да защитим държавата, съм уверен, че пълномащабна война в този вид, в който я виждаме днес, нямаше да има. Поне на мен така ми се струва“, каза Зеленски.
„Войната започна с окупацията на Крим“
Президентът подчерта, че войната на Русия срещу Украйна е започнала именно с окупацията на Крим.
„Това е вярно. Просто тази окупация беше бавна. Тя не приличаше много на война. Защо? Защото в този момент Украйна не воюваше. Когато окупираха Крим, там, разбира се, имаше стрелба, но дълго време Русия не признаваше, че това са нейни хора. Дори ги наричаха „зелени човечета“, защото не разбираш каква е тази униформа“, заяви Зеленски.
По думите му на полуострова са се появили въоръжени хора, чиято принадлежност не е била официално призната от Москва. Той определи като основен проблем липсата на ясни указания от украинската власт, че територията трябва да бъде защитена и че държавната граница е нарушена с оръжие.
„Това бяха хора с някакво оръжие на полуострова и проблемът беше, че нямаше ясни заповеди от украинската власт, че трябва да защитим собствената си земя, че някой е нарушил границите ти с оръжие“, каза украинският президент.
Началото на окупацията
Укринформ припомня, че на 20 февруари 2014 г. Русия е започнала окупацията на Крим, като според агенцията това е станало в нарушение на териториалната цялост и суверенитета на Украйна.
На полуострова са се появили камиони без регистрационни номера и въоръжени военнослужещи без опознавателни знаци, наричани „зелени човечета“. Паралелно с това са били създадени и въоръжени нередовни формирования от местни жители. Според Укринформ те са били ръководени от офицери от руските специални служби и въоръжените сили на Руската федерация.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вовкина
Коментиран от #6, #13, #29
14:19 22.10.2026
2 пешо
Коментиран от #27, #50
14:19 22.10.2026
3 Тоя от снивката
14:21 22.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Винкело
Прав е. Една пушка да беше пукнала тогава, и днес Украйна нямаше да я има.
Коментиран от #78
14:22 22.10.2026
6 Иван
До коментар #1 от "Вовкина":Украйна не е държава а територия, руска територия
14:22 22.10.2026
7 Сталин
Коментиран от #67
14:23 22.10.2026
8 Прометей
Ако тогава го бяха бусифицирали , нямаше да има и СВО. Това е горчивата истина.
14:23 22.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сатана Z
14:24 22.10.2026
11 Трол
Коментиран от #24
14:25 22.10.2026
12 🦉🦉🦉🦉
14:25 22.10.2026
13 Уау
До коментар #1 от "Вовкина":не само Киев - на тези фашисти и Берлин им е много ...
14:26 22.10.2026
14 Оффф🤮
14:28 22.10.2026
15 Дрън-дрън ярина
14:29 22.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Знаещ
Коментиран от #32
14:29 22.10.2026
18 АБВ
Пак какво е казал Зеленски ?
А какво е ял Зеленски ?
А какво е пил Зеленски ?
А какво е шмъркал Зеленски ?
А какво е Зеленски ?
Не задавам въпроси ! Не искам отговори ! Зеленски не ме интересува !
14:30 22.10.2026
19 През 2014
14:30 22.10.2026
20 Четвъртък
14:31 22.10.2026
21 Оги
14:32 22.10.2026
22 Сутрин от шест часа
Вие не разбрахте ли че ни писна и омръзна от лъжите и тъпите му ,,умо ,, заключения.
Престанете защото не заслужава внимание.
Той е нищо
14:33 22.10.2026
23 Офф, зельо, вече си досаден за всички
14:33 22.10.2026
24 Така е
До коментар #11 от "Трол":А пък, ако баба ми беше мъжка, дедо ми щеше да е госпожица.
14:33 22.10.2026
25 🦉🦉🦉🦉
а командирите оставиха войската в казармите❗
14:33 22.10.2026
26 Дани
14:34 22.10.2026
27 Европеец
До коментар #2 от "пешо":Да това е била уговорката..... Ама натовците са алчни и както се вижда това ще им приседне..... Зеления просяк милионер не си струва да го коментирам. .. по заглавието личи, че влиза в обяснителен режим и търси под вола теле.
Всичко щеше да бъде мирно и спокойно,, без загуба на територии и човешки жертви, ако зеления просяк милионер на срещата в Париж не беше казал, че няма да спазва споразуменията от Минск 1 и 2.... Луганска и донеска област щяха да са в състава на Украйна като автономни области.... Но зеления реши да воюват с Русия, което доведе до разрушаване на галената съветска република .....
Коментиран от #65
14:34 22.10.2026
28 радев
Коментиран от #63
14:34 22.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Гориил
Коментиран от #47, #74
14:34 22.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 АБВ
До коментар #17 от "Знаещ":Ако се бяха съобразили с 98 % от гражданите на Крим, изразено на референдума през 1991 г. да станат АВТОНОМНА РЕПУБЛИКА КРИМ В СЪСТАВА НА СССР, а послдствие на Русия, зелени човечета там нямаше да има. Ама не се съобразиха ! Затова зелените човечета бяха посрещнати с цветя и рози /карамфили/ и не пукна и пушка срещу тях.
Сърбайте си сега попарата !
Аре !
14:35 22.10.2026
33 Муахахаха ако през 2014
14:36 22.10.2026
34 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ
14:37 22.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Тити на Кака
14:38 22.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 а бе отворен
Още повече като знаете че е Руски и ви е присламчен от украинеца Хрушчов .
Половината ви земи са подарени от руснаците !
14:40 22.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ами съобразиха се.Чети на глас!
Аре с 200 на село.
Коментиран от #84
14:40 22.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 бат Венци
Коментиран от #52, #56, #85, #87
14:41 22.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 бат Венци
Даже не споменавам, че с наличното биологично оръжие в американските лаборатории на своя територия е била в състояние да унищожи населението на Русия! Това се казва наглост.
14:42 22.10.2026
45 Анонимен
14:42 22.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Пешо
До коментар #30 от "Гориил":Чърчил никога не би защитил славянски народ.
14:42 22.10.2026
48 Клоунът е тъжен
14:42 22.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Антирашист 4766
До коментар #2 от "пешо":За това "споразумение" има ли подписи или поне дата ?
Коментиран от #59, #69
14:43 22.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #42 от "бат Венци":Има си НОВОРУСИЯ И МАЛОРУСИЯ С две думи Русия Другото са банани и дънки И те така те
14:44 22.10.2026
53 ПИШЕТЕ НЕЩО ЗА ПУТИН БЕ
14:44 22.10.2026
54 Само питам
14:45 22.10.2026
55 Стига фантазии
Коментиран от #71
14:46 22.10.2026
56 Софиянец
До коментар #42 от "бат Венци":А бе, няма да ни липсва! Всички ще я помним като бивша съветска нива!
14:46 22.10.2026
57 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #51 от "стоян георгиев":Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #60
14:46 22.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 разсекретени документи за нато..
До коментар #50 от "Антирашист 4766":Въпросът за разсекретените документи във Великобритания, свързани с разширяването на НАТО на изток, отнася до реални архивни документи от началото на 90-те години на XX век, които периодично се публикуват от Британския национален архив. Тези документи са в центъра на дългогодишен политически и исторически дебат между Русия и Запада.
1. Какво разкриват документите?
• Устни уверения и дискусии (1990–1991 г.): Професор Джошуа Шифринсън открива в британските архиви протокол от среща в Бон на 6 март 1991 г. между представители на САЩ, Великобритания, Франция и ФРГ. В него германският дипломат Юрген Хробог заявява: „Ние дадохме ясно да се разбере в преговорите "2+4" (за обединението на Германия), че няма да разширяваме НАТО отвъд река Елба по-късно уточнено като Одер. Затова не можем да предложим на Полша и останалите членство в НАТО“.
Коментиран от #88
14:48 22.10.2026
60 здравей паун
До коментар #57 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как върви перемогата ?
Колко села превзехте днес ?
А вчера ?
А миналата седмица ?
А миналия месец ?
А миналата година ?
Крим за коя есен остана ?
Коментиран от #73, #82
14:50 22.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Спрете се с тоя зеленски
Ние си имаме сериозен проблем и той е етнтчески! Днес турците се дерат за някакъв нов възродителен процес? Преврат ли ще правят? Каквт са тия военни самолети по летищата?
Незо не е наред!
14:55 22.10.2026
63 Антирашист 4767
До коментар #28 от "радев":Противоречиш на документи на ООН !
14:56 22.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Интересно
До коментар #27 от "Европеец":Мински споразумения. Кой може да докаже кой ги е нарушил? А 2003 г има договор уреждащ руско украинската граница подписан от Путин. Удовлетворени са и двете страни.
14:57 22.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 🦉🦉🦉🦉
До коментар #50 от "Антирашист 4766":Какво значат подписите и датите за САШтанистите❗
Те са се ОТРЕКЛИ от десетки свои подписи под международни договори ❗
Ъъъ, да политкоректно е денонсирали подписите си❗
15:01 22.10.2026
70 хахаха
15:04 22.10.2026
71 Интересно
До коментар #55 от "Стига фантазии":И в Чечения имаше местна съпротива.
Коментиран от #90
15:04 22.10.2026
72 Здрасти Каракочев
Откъде ви намират?
Коментиран от #79, #81
15:04 22.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Антирашист 4769
До коментар #30 от "Гориил":Чърчил води война с хитлер ,когато ссср е съюзник на хитлер ! Това с втория фронт е манипулация защото ,първия фронт е в африка втория на исток .
15:05 22.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Бай онзи
15:12 22.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Факт
Коментиран от #89
15:15 22.10.2026
81 Чувалите са за
До коментар #72 от "Здрасти Каракочев":украинските трупове. Защото украинската армия изоставя на бойното поле труповете на своите, за да не плаща обезщетения на семействата им.
15:16 22.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Удри копейката с лопатЕто!
15:21 22.10.2026
84 Тити на Кака
До коментар #40 от "Ами съобразиха се.Чети на глас!":Пропусна да кажеш и това за 65 км колона от унищожени руски танкове пред Киев, моля те да спазваш партийната дисциплина и правилно да възпроизвеждаш спуснатите лозунги от Биг Брадър!
15:21 22.10.2026
85 Стига лъга
До коментар #42 от "бат Венци":1652 не е имало Украйна. По тези земи е имало славянски племена, все руси.
15:25 22.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Мишел
До коментар #42 от "бат Венци":Преди 1917г.няма следи от съществуването на украинска държава.
15:29 22.10.2026
88 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #59 от "разсекретени документи за нато..":Песента казва ОТ ОДЕР ДО ВЛАДИВОСТОК Другото са банани и дъвки БИБИП
15:29 22.10.2026
89 А какво ще кажеш
До коментар #80 от "Факт":За евроатлантическия? Това какво е? Да правиш войни по цял свят, да унищожаваш страни, да превръщаш милиони хора в бежанци, да им ограбваш ресурсите на съсипаните им държави, вече и открито да се отвличат президенти и да им се обяви страната след това за твоя?
15:30 22.10.2026
90 Затова богославяпа Кадиров
До коментар #71 от "Интересно":Срещу радикалните ислямисти, но беше в други времена преди 30тина години.
15:31 22.10.2026
91 Интересно
15:46 22.10.2026
92 Пилотът Гошу
15:49 22.10.2026