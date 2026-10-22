Крим можеше да промени всичко: Зеленски за фаталния пропуск от 2014 г.

Ако през 2014 г. е имало заповед за защита на Крим, пълномащабната война в днешния ѝ вид вероятно нямаше да започне. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в подкаста The Diary of a CEO, воден от предприемача и инвеститор Стивън Бартлет.

„Днес, когато гледаш към онова време – февруари и март 2014 г., когато руснаците завзеха Крим – разбираш, че именно тогава започна войната. Нашата грешка беше, че не ги отблъснахме. Ако е имало заповед да защитим държавата, съм уверен, че пълномащабна война в този вид, в който я виждаме днес, нямаше да има. Поне на мен така ми се струва“, каза Зеленски.

„Войната започна с окупацията на Крим“

Президентът подчерта, че войната на Русия срещу Украйна е започнала именно с окупацията на Крим.

„Това е вярно. Просто тази окупация беше бавна. Тя не приличаше много на война. Защо? Защото в този момент Украйна не воюваше. Когато окупираха Крим, там, разбира се, имаше стрелба, но дълго време Русия не признаваше, че това са нейни хора. Дори ги наричаха „зелени човечета“, защото не разбираш каква е тази униформа“, заяви Зеленски.

По думите му на полуострова са се появили въоръжени хора, чиято принадлежност не е била официално призната от Москва. Той определи като основен проблем липсата на ясни указания от украинската власт, че територията трябва да бъде защитена и че държавната граница е нарушена с оръжие.

„Това бяха хора с някакво оръжие на полуострова и проблемът беше, че нямаше ясни заповеди от украинската власт, че трябва да защитим собствената си земя, че някой е нарушил границите ти с оръжие“, каза украинският президент.

Началото на окупацията

Укринформ припомня, че на 20 февруари 2014 г. Русия е започнала окупацията на Крим, като според агенцията това е станало в нарушение на териториалната цялост и суверенитета на Украйна.

На полуострова са се появили камиони без регистрационни номера и въоръжени военнослужещи без опознавателни знаци, наричани „зелени човечета“. Паралелно с това са били създадени и въоръжени нередовни формирования от местни жители. Според Укринформ те са били ръководени от офицери от руските специални служби и въоръжените сили на Руската федерация.

Източници: ukrinform.ua