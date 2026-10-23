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Стотици хиляди подкрепиха студентската листа в Белград
  Тема: Известни личности

Стотици хиляди подкрепиха студентската листа в Белград

23 Октомври, 2026 04:00, обновена 23 Октомври, 2026 04:09 371 1

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Митингът на площад „Славия“ беше последното предизборно събитие преди парламентарния вот в Сърбия на 25 октомври

Стотици хиляди подкрепиха студентската листа в Белград - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стотици хиляди привърженици на сръбското студентско движение се събраха на площад „Славия“ в Белград на заключителния митинг на „Студентска листа – Студентите побеждават“. Събитието се проведе три дни преди предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, в които подкрепената от студентите листа се изправя срещу управляващата Сръбска прогресивна партия на Александър Вучич.

Площадът и улиците около него бяха изпълнени с хора, а движението в централната част на сръбската столица беше блокирано. Привържениците развяваха сръбски знамена, носеха символа с номер 3 – номера на листата в бюлетината – и скандираха лозунги за победа и политическа промяна. По данни на Асошиейтед прес множеството е достигнало стотици хиляди души, докато местни медии съобщиха за десетки хиляди участници.

Кандидатите представиха основните си послания

Кандидатите заявиха, че изборът не е просто между 18 листи, а между два различни модела за бъдещето на страната – „Сърбия или мафията, свобода или робство, просперитет или упадък“. Всички оратори излязоха на сцената с копия на Конституцията на Сърбия в ръце.

Водачът на листата Илия Срданович заяви, че депутатският мандат е висока обществена отговорност и че избраните трябва да знаят пред кого ще се отчитат.

„Ние знаем пред кого ще се отчитаме! Мандатът принадлежи на всички вас – на народа! Сърбия побеждава, защото студентите побеждават“, каза Срданович.

Сред основните теми на участниците бяха независимостта на съдебната система, равният достъп до образование и здравеопазване, защитата на труда, свободата на медиите, икономическото развитие и опазването на природата. Според представените послания държавата трябва да осигурява лекарства и лекарска помощ във всяко село, да спре непрозрачното разходване на публични средства и да гарантира равни възможности за образование и работа.

Призиви за независими институции и подкрепа за земеделците

Актьорът и активист Тихомир Станић постави акцент върху съдебната система и прокуратурата.

„Ние се застъпваме за съдебна система и прокуратура, освободени от лични интереси и политически натиск. На всички ни дотегна това, че не сме равни пред закона. Сърбия заслужава свобода, справедливост и отговорност“, заяви Станић.

Ветеринарят Александър Васов говори за кризите в земеделието и за проблемите на селските райони. Той призова за държавна политика, която да защитава производителите на храни от последиците на суши, наводнения и пожари.

„На всички ни дотегна селата ни да бъдат забравяни, а земеделците и техните искания да бъдат пренебрегвани. Сърбия заслужава да може сама да се изхранва“, каза Васов.

В края на митинга кандидатите напуснаха сцената с Конституцията в ръце, а събитието завърши с народно хоро. За студентското движение това беше първото участие в парламентарни избори – чрез листа от преподаватели, експерти, общественици и други личности, които не са били част от традиционния политически живот.

Вотът е кулминация на близо две години протести

Студентските протести започнаха след срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Демонстрациите прераснаха в най-масовото обществено движение срещу управлението на Вучич за последните години, а участниците настояха за политическа отговорност, прозрачност и независими институции.

Предстоящият вот се очертава като оспорван. Асошиейтед прес съобщава, че студентската листа и партията на Вучич са близо една до друга в предварителните оценки, което засилва опасенията от напрежение след обявяването на резултатите. Изборите на 25 октомври ще покажат дали протестното движение може да се превърне в парламентарна сила.

Източници: n1info.rs, apnews.com, n1info.ba


Сърбия
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