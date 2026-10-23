Украински Ан-124 „Руслан“ се запали на летище в Япония

Украински товарен самолет Ан-124 „Руслан“ се е запалил при кацане на международното летище Тюбу в Япония. Инцидентът е станал на 22 октомври около 19:20 часа местно време, съобщава японската обществена медия NHK.

Пламъците са били забелязани от авиодиспечерите и са потушени бързо от аварийните екипи. Самолетът е рулирал самостоятелно до стоянката. При инцидента няма пострадали, а пистата е била затворена за около 15 минути, докато службите извършат проверка. След това летището е възстановило нормалния прием и изпращане на полети.

Още новини от Украйна

Машината е Ан-124-100 „Руслан“ на „Авиалинии Антонова“ — един от най-големите товарни самолети в света. Този тип летателни апарати са предназначени за превоз на извънгабаритни товари, като полезният им товар е около 120 тона.

Засега няма официално съобщение какъв товар е превозвал самолетът, дали корпусът е повреден и каква е причината за пожара. „Авиалинии Антонова“ не са коментирали публично случая. Полетите на самолета до летище Тюбу са започнали около месец преди инцидента.

Източници: rbc.ua, glavcom.ua, news.web.nhk