Украински Ан-124 „Руслан“ се запали на летище в Япония

Украински товарен самолет Ан-124 „Руслан“ се е запалил при кацане на международното летище Тюбу в Япония. Инцидентът е станал на 22 октомври около 19:20 часа местно време, съобщава японската обществена медия NHK.
Пламъците са били забелязани от авиодиспечерите и са потушени бързо от аварийните екипи. Самолетът е рулирал самостоятелно до стоянката. При инцидента няма пострадали, а пистата е била затворена за около 15 минути, докато службите извършат проверка. След това летището е възстановило нормалния прием и изпращане на полети.
Машината е Ан-124-100 „Руслан“ на „Авиалинии Антонова“ — един от най-големите товарни самолети в света. Този тип летателни апарати са предназначени за превоз на извънгабаритни товари, като полезният им товар е около 120 тона.
Засега няма официално съобщение какъв товар е превозвал самолетът, дали корпусът е повреден и каква е причината за пожара. „Авиалинии Антонова“ не са коментирали публично случая. Полетите на самолета до летище Тюбу са започнали около месец преди инцидента.
Източници: rbc.ua, glavcom.ua, news.web.nhk
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак
Коментиран от #5
04:59 23.10.2026
2 снн
Коментиран от #8
04:59 23.10.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
04:59 23.10.2026
4 Вероятно ...
Мерц, Макарона и Зельо да започнат да реват силно !
05:00 23.10.2026
5 Хаааа
До коментар #1 от "Пак":Ти не видяли ,че Путин тичаше по пистата с коктейл Молотов във ръка.
05:07 23.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бай той Толстой
05:36 23.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 жик так
05:58 23.10.2026