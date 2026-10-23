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Украински Ан-124 „Руслан“ се запали на летище в Япония
  Тема: Украйна

Украински Ан-124 „Руслан“ се запали на летище в Япония

23 Октомври, 2026 04:54, обновена 23 Октомври, 2026 04:55 1 293 9

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  • япония-
  • летище тюбу-
  • авиационен инцидент

Пожарът е потушен бързо, а самолетът е стигнал сам до стоянката. Пистата е била затворена за около 15 минути

Украински Ан-124 „Руслан“ се запали на летище в Япония - 1
Снимка: unn.ua
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украински товарен самолет Ан-124 „Руслан“ се е запалил при кацане на международното летище Тюбу в Япония. Инцидентът е станал на 22 октомври около 19:20 часа местно време, съобщава японската обществена медия NHK.

Пламъците са били забелязани от авиодиспечерите и са потушени бързо от аварийните екипи. Самолетът е рулирал самостоятелно до стоянката. При инцидента няма пострадали, а пистата е била затворена за около 15 минути, докато службите извършат проверка. След това летището е възстановило нормалния прием и изпращане на полети.

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Машината е Ан-124-100 „Руслан“ на „Авиалинии Антонова“ — един от най-големите товарни самолети в света. Този тип летателни апарати са предназначени за превоз на извънгабаритни товари, като полезният им товар е около 120 тона.

Засега няма официално съобщение какъв товар е превозвал самолетът, дали корпусът е повреден и каква е причината за пожара. „Авиалинии Антонова“ не са коментирали публично случая. Полетите на самолета до летище Тюбу са започнали около месец преди инцидента.

Източници: rbc.ua, glavcom.ua, news.web.nhk


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак

    11 0 Отговор
    Путин е виновен

    Коментиран от #5

    04:59 23.10.2026

  • 2 снн

    8 1 Отговор
    Образувано е досъдебно производство след инцидента с НСО... Журналистката заяви, че от Военната прокуратура са ѝ казали за задържан служител на службата. По думите ѝ при инцидента е получила фрактура на рамото. „Казаха, че са задържали охранителя на НСО“, заяви тя пред журналисти. По думите ѝ при прегледи във Военномедицинската академия е установена фрактура на рамото. Твърдението за травмата е на журналистката. --- Ужким нямало други журналисти, пък заснето на клип! Нагласена работа. Костинброд по поръчка на Боко и Шиши. Ехее какво става бе хора операция ли и правиха на тази , кракът ли е счупен , пила кафе в болницата и заминала..! Ам тъй де.. тая уж журналистка, трябва да я санкционират поне за дребно хулиганство, хайде да не е опит за нападение. Председателят на Народното събрание е от първите Трима в държавата. Някой ще отива и ще отваря врата на кола, на третия човек в Държавата? На Запад охраната би реагирала доста по-различно.

    Коментиран от #8

    04:59 23.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 0 Отговор
    ДОСТАВКАТА НА ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ. И ПЛАТКИ ЗА ВЕРМАХТА МАЙ ЩЕ ЗАКЪСНЕЕ :)

    04:59 23.10.2026

  • 4 Вероятно ...

    10 0 Отговор
    е запален от Путин лично !
    Мерц, Макарона и Зельо да започнат да реват силно !

    05:00 23.10.2026

  • 5 Хаааа

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пак":

    Ти не видяли ,че Путин тичаше по пистата с коктейл Молотов във ръка.

    05:07 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бай той Толстой

    6 0 Отговор
    Дотук с японските дронове за Украйна 😁

    05:36 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 жик так

    4 0 Отговор
    Отишъл е да товари оръжие от джапанките .

    05:58 23.10.2026

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