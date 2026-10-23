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В Сърбия започна изборната тишина преди вота в неделя
  Тема: Избори

В Сърбия започна изборната тишина преди вота в неделя

23 Октомври, 2026 04:19, обновена 23 Октомври, 2026 04:21 343 0

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Забраната ще остане в сила до 20:00 часа на 25 октомври, когато приключва гласуването за 250 депутати

В Сърбия започна изборната тишина преди вота в неделя - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Сърбия започна предизборната тишина преди предсрочните парламентарни избори в неделя, 25 октомври. Забраната влезе в сила в полунощ срещу петък и ще продължи до затварянето на избирателните секции в 20:00 часа местно време в изборния ден.

В този период са забранени предизборната агитация, публичното представяне на кандидатите и програмите на изборните листи, както и призивите към гражданите да гласуват или да не гласуват за определена листа. Не могат да бъдат публикувани и прогнози за изборните резултати в медиите или на публични събития. Ограниченията важат до края на гласуването в неделя, а не само за последните 48 часа преди изборния ден.

Глоби за нарушаване на забраната

Според правилата, цитирани от сръбската медия N1, юридическите лица, които нарушат изборната тишина, могат да бъдат глобени между 100 000 и 600 000 динара. За отговорни лица в медиите са предвидени санкции от 50 000 до 150 000 динара, а за отговорни лица в юридически лица – от 20 000 до 50 000 динара. Глобите за физически лица са между 10 000 и 40 000 динара.

На парламентарния вот се състезават 18 изборни листи за 250 места в Скупщината на Сърбия. Сред тях са листата около Сръбската прогресивна партия и Александър Вучич, студентската листа „Студентите побеждават“, коалицията около Социалистическата партия на Сърбия и други формации, включително представители на малцинствата.

Гласуването приключва в неделя вечерта

Предсрочните избори бяха насрочени от президента Александър Вучич на 25 октомври след решение за разпускане на парламента. Вотът се провежда на фона на продължили близо две години протести и засилено политическо противопоставяне в страната.

Премиерът в оставка Джуро Мацут заяви, че „нищо, което би могло да наруши обществения ред и спокойствието в страната в деня на изборите, не трябва да се случва“. След приключването на гласуването се очакват първите оценки на резултатите, а официалното преброяване ще бъде извършено от изборната администрация.

Източници: n1info.rs, tanjug.rs, apnews.com


Сърбия
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