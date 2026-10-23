ЕС иска да участва в следващия кръг от мирните преговори за Украйна

Европейският съюз очаква да участва в следващия кръг от многостранни преговори за мир в Украйна. Това съобщи говорителят на Европейската комисия Ариана Подеста на брифинг в Брюксел.

„Очакванията са бъдещите преговори в многостранен формат на високо официално равнище да се проведат с участието на Европейския съюз“, заяви Подеста, цитирана от Укринформ. Тя уточни, че от страна на ЕС е възможно да присъстват представители на Европейската комисия и Съвета на ЕС.

Говорителката не потвърди и не отрече публикациите за евентуално участие на групи от лидери на държави членки. Тя припомни, че ЕС вече е бил представен на разговорите в Осло.

Форматът на срещата все още не е уточнен

Говорителят на Европейската комисия Кристиан Виганд посочи, че мирните разговори се водят в различни формати, на различни нива и на различни места. В тях участват държавни и правителствени ръководители, министри, високопоставени дипломати и представители на европейските институции.

В отговор на въпрос за изявлението на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, че следващият кръг ще бъде тристранен, Подеста подчерта, че към момента Европейската комисия разполага само с „очаквания“ за участие на ЕС. Представителите на Комисията не уточниха дали европейските представители ще седнат на една маса с руската страна или ще разговарят отделно с участниците.

Подеста заяви, че ЕС работи за това Украйна да влезе в преговорите от силна позиция и да бъде постигнат „справедлив и траен мир“.

Разговорите в Осло и срещата Уиткоф – Путин

На 20 октомври в Осло се проведоха разговори с участието на украинския президент Володимир Зеленски, специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре и финландския президент Александър Стуб.

Ден по-късно Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург. Срещите бяха част от дипломатически усилия за проучване на възможностите за преминаване към тристранни или многостранни разговори с участието на Украйна и Русия.

Украинският президент заяви, че би отишъл на срещата на Г-20 във Флорида, ако там има възможност за разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп и Путин. Зеленски обаче все още не е получил покана за форума.

Към момента няма обявени дата, място и окончателен състав на следващия кръг. Потвърдено е единствено, че Европейската комисия очаква европейските институции да бъдат включени в бъдещите разговори.

Източници: ukrinform.ua