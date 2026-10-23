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ЕС иска да участва в следващия кръг от мирните преговори за Украйна
  Тема: Украйна

ЕС иска да участва в следващия кръг от мирните преговори за Украйна

23 Октомври, 2026 15:49 412 21

  • украйна-
  • европейски съюз-
  • мирни преговори-
  • русия-
  • володимир зеленски

Европейската комисия все още говори за очаквания, а не за окончателно потвърдено участие. Не е ясно дали представители на ЕС ще преговарят на една маса с Русия.

ЕС иска да участва в следващия кръг от мирните преговори за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз очаква да участва в следващия кръг от многостранни преговори за мир в Украйна. Това съобщи говорителят на Европейската комисия Ариана Подеста на брифинг в Брюксел.

„Очакванията са бъдещите преговори в многостранен формат на високо официално равнище да се проведат с участието на Европейския съюз“, заяви Подеста, цитирана от Укринформ. Тя уточни, че от страна на ЕС е възможно да присъстват представители на Европейската комисия и Съвета на ЕС.

Говорителката не потвърди и не отрече публикациите за евентуално участие на групи от лидери на държави членки. Тя припомни, че ЕС вече е бил представен на разговорите в Осло.

Форматът на срещата все още не е уточнен

Говорителят на Европейската комисия Кристиан Виганд посочи, че мирните разговори се водят в различни формати, на различни нива и на различни места. В тях участват държавни и правителствени ръководители, министри, високопоставени дипломати и представители на европейските институции.

В отговор на въпрос за изявлението на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, че следващият кръг ще бъде тристранен, Подеста подчерта, че към момента Европейската комисия разполага само с „очаквания“ за участие на ЕС. Представителите на Комисията не уточниха дали европейските представители ще седнат на една маса с руската страна или ще разговарят отделно с участниците.

Подеста заяви, че ЕС работи за това Украйна да влезе в преговорите от силна позиция и да бъде постигнат „справедлив и траен мир“.

Разговорите в Осло и срещата Уиткоф – Путин

На 20 октомври в Осло се проведоха разговори с участието на украинския президент Володимир Зеленски, специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре и финландския президент Александър Стуб.

Ден по-късно Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург. Срещите бяха част от дипломатически усилия за проучване на възможностите за преминаване към тристранни или многостранни разговори с участието на Украйна и Русия.

Украинският президент заяви, че би отишъл на срещата на Г-20 във Флорида, ако там има възможност за разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп и Путин. Зеленски обаче все още не е получил покана за форума.

Към момента няма обявени дата, място и окончателен състав на следващия кръг. Потвърдено е единствено, че Европейската комисия очаква европейските институции да бъдат включени в бъдещите разговори.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 арбалета 🎯

    24 2 Отговор
    В крайна сметка не е важно какво искат евроминдилите , важно е Путин какво е решил . Точка по въпроса ... !

    Коментиран от #16

    15:51 23.10.2026

  • 2 И аз искам 20 годишна

    19 1 Отговор
    но вече не мога. Ех мечтииииии

    15:51 23.10.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    18 1 Отговор
    Самият факт, че еврохахалигавите не само не са канени, ми направо не ги допускат до преговорите е показателен, че Урсулите са вече бита карта! Големите разпределят - робите ще мълчат!

    Коментиран от #11

    15:51 23.10.2026

  • 4 Джони инглиш

    15 1 Отговор
    То и аз искам с Тейлър Суифт нали се сещате, ама ....

    15:52 23.10.2026

  • 5 САНДОКАН

    14 1 Отговор
    И аз искам колело , ама друг път.

    15:52 23.10.2026

  • 6 ЕС от чакалнята

    16 1 Отговор
    ще бъде извикана от великите сили САЩ, КНР и Руската федерация, за да подпише собтвената си капитулация.

    Колкото по-скоро, толкова по-безболезнено...

    15:52 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Опс

    15 1 Отговор
    Треперят от страх. Ако има мир, те си заминават в канала от където изпълзяха

    15:53 23.10.2026

  • 9 От страни

    12 1 Отговор
    То и на мен ми се искат много работи....

    15:53 23.10.2026

  • 10 Иска

    13 1 Отговор
    Ама само ще гледа по телевизията.

    15:53 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Само ще киризят

    10 1 Отговор
    през ключалката, седнали на трикраки столчета.

    15:55 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Перо

    4 0 Отговор
    ЕС е вреден за посредническа дейност!

    15:57 23.10.2026

  • 16 койдазнай

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "арбалета 🎯":

    Путин е решил да унищожи Русия! И евроминдилите се опитват да го спрат, но нямат възможност!

    15:58 23.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И германия е искала

    6 1 Отговор
    да участва на Ялтенската конференция, ама са ги пуснали само на капитулацията

    16:00 23.10.2026

  • 19 Ехо

    2 0 Отговор
    Като в Минск!?

    16:01 23.10.2026

  • 20 нннн

    2 0 Отговор
    Брюксел себе си ли лъже или нас?

    16:02 23.10.2026

  • 21 Абе

    3 0 Отговор
    да ли са се допитали до Император Путин какво мисли по въпроса

    16:02 23.10.2026

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