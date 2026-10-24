Севастопол остана без ток след атака срещу енергийна инфраструктура

Севастопол временно остана без електрозахранване след атака срещу енергийна инфраструктура извън града, съобщи руският губернатор Михаил Развожаев. По думите му ударът е засегнал обекти извън Севастопол и е довел до прекъсване на електроподаването в града. Твърдението за атаката е на руските власти и не е независимо потвърдено.

„На обектите е въведен специален режим, социалните обекти преминаха към резервни схеми за електрозахранване. В момента специалистите правят всичко възможно, за да върнат електричеството в домовете“, написа Развожаев.

Той призова жителите да пестят заряда на телефоните си и да използват електронните устройства само за спешна връзка. Допълнителната информация за възстановяването на електрозахранването трябва да бъде публикувана от местното електроразпределително дружество.

Електроподаването в Крим е възстановено

Съветникът на ръководителя на Крим Олег Крючков съобщи, че причината е авария по електропреносната мрежа извън полуострова. По време на ремонтните дейности всички обекти от критичната инфраструктура са били прехвърлени към резервни източници на захранване.

По-късно Крючков обяви, че електроподаването в Крим е възстановено. Той уточни, че населените места ще бъдат включвани поетапно с увеличаването на мощността в мрежата, без да посочва точен срок за пълното възстановяване.

„Електроподаването в Крим е възстановено. С увеличаването на мощността ще бъдат включени всички населени места. Молим да запазите спокойствие и да се доверявате само на официалните източници“, написа Крючков.

В съобщенията на руските представители не се посочват конкретните енергийни обекти, по които са нанесени щети, нито броят на засегнатите домакинства. Не са обявени и данни за пострадали хора.

Източници: rbc.ru, eurasiandaily.ru