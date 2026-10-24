Севастопол остана без ток след атака срещу енергийна инфраструктура

Севастопол временно остана без електрозахранване след атака срещу енергийна инфраструктура извън града, съобщи руският губернатор Михаил Развожаев. По думите му ударът е засегнал обекти извън Севастопол и е довел до прекъсване на електроподаването в града. Твърдението за атаката е на руските власти и не е независимо потвърдено.
„На обектите е въведен специален режим, социалните обекти преминаха към резервни схеми за електрозахранване. В момента специалистите правят всичко възможно, за да върнат електричеството в домовете“, написа Развожаев.
Той призова жителите да пестят заряда на телефоните си и да използват електронните устройства само за спешна връзка. Допълнителната информация за възстановяването на електрозахранването трябва да бъде публикувана от местното електроразпределително дружество.
Електроподаването в Крим е възстановено
Съветникът на ръководителя на Крим Олег Крючков съобщи, че причината е авария по електропреносната мрежа извън полуострова. По време на ремонтните дейности всички обекти от критичната инфраструктура са били прехвърлени към резервни източници на захранване.
По-късно Крючков обяви, че електроподаването в Крим е възстановено. Той уточни, че населените места ще бъдат включвани поетапно с увеличаването на мощността в мрежата, без да посочва точен срок за пълното възстановяване.„Електроподаването в Крим е възстановено. С увеличаването на мощността ще бъдат включени всички населени места. Молим да запазите спокойствие и да се доверявате само на официалните източници“, написа Крючков.
В съобщенията на руските представители не се посочват конкретните енергийни обекти, по които са нанесени щети, нито броят на засегнатите домакинства. Не са обявени и данни за пострадали хора.
Източници: rbc.ru, eurasiandaily.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Митко китката
04:09 24.10.2026
3 А зеленото искало мир...
04:18 24.10.2026
4 оня с коня
ако ще и АЕЦа в козлодуй да грръмне , все ми е тая
04:30 24.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ЧОВЕЧЕСТВОТО е с смъртна опасност!!!...
04:38 24.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Прогноза
05:33 24.10.2026