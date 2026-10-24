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Севастопол остана без ток след атака срещу енергийна инфраструктура
  Тема: Украйна

Севастопол остана без ток след атака срещу енергийна инфраструктура

24 Октомври, 2026 03:52 722 8

  • севастопол-
  • крим-
  • електрозахранване-
  • енергийна инфраструктура-
  • михаил развожаев

Руският губернатор на града съобщи, че социалните обекти са преминали на резервно захранване. По-късно беше обявено възстановяване на електроподаването в Крим

Севастопол остана без ток след атака срещу енергийна инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Севастопол временно остана без електрозахранване след атака срещу енергийна инфраструктура извън града, съобщи руският губернатор Михаил Развожаев. По думите му ударът е засегнал обекти извън Севастопол и е довел до прекъсване на електроподаването в града. Твърдението за атаката е на руските власти и не е независимо потвърдено.

„На обектите е въведен специален режим, социалните обекти преминаха към резервни схеми за електрозахранване. В момента специалистите правят всичко възможно, за да върнат електричеството в домовете“, написа Развожаев.

Той призова жителите да пестят заряда на телефоните си и да използват електронните устройства само за спешна връзка. Допълнителната информация за възстановяването на електрозахранването трябва да бъде публикувана от местното електроразпределително дружество.

Електроподаването в Крим е възстановено

Съветникът на ръководителя на Крим Олег Крючков съобщи, че причината е авария по електропреносната мрежа извън полуострова. По време на ремонтните дейности всички обекти от критичната инфраструктура са били прехвърлени към резервни източници на захранване.

По-късно Крючков обяви, че електроподаването в Крим е възстановено. Той уточни, че населените места ще бъдат включвани поетапно с увеличаването на мощността в мрежата, без да посочва точен срок за пълното възстановяване.

„Електроподаването в Крим е възстановено. С увеличаването на мощността ще бъдат включени всички населени места. Молим да запазите спокойствие и да се доверявате само на официалните източници“, написа Крючков.

В съобщенията на руските представители не се посочват конкретните енергийни обекти, по които са нанесени щети, нито броят на засегнатите домакинства. Не са обявени и данни за пострадали хора.

Източници: rbc.ru, eurasiandaily.ru


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Митко китката

    4 7 Отговор
    Севастопол останал без ток но захранването е възстановено и проблема е изчезнал.! Трябва да се признае украинската упоритост като няма ракети вадим прашките и лъковете..!

    04:09 24.10.2026

  • 3 А зеленото искало мир...

    2 5 Отговор
    Сега вече истински ще ядоса големите

    04:18 24.10.2026

  • 4 оня с коня

    0 7 Отговор
    мене слабо ме вълнува къде има ток и къде няма

    ако ще и АЕЦа в козлодуй да грръмне , все ми е тая

    04:30 24.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    8 1 Отговор
    И само един жИф РОССИ да остане
    ЧОВЕЧЕСТВОТО е с смъртна опасност!!!...

    04:38 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Прогноза

    7 1 Отговор
    Същата съдба ще имат Москва и Санкт Петербург.

    05:33 24.10.2026

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