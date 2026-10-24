Четири държави поискаха пълно отваряне на Ормузкия проток

Турция, Египет, Пакистан и Саудитска Арабия поискаха бързо и пълно възстановяване на безопасното, сигурно и безпрепятствено корабоплаване през Ормузкия проток. Призивът е отправен в съвместна декларация след среща на външните министри на четирите държави в Истанбул на 23 октомври.

Министрите са отхвърлили всички мерки и ограничения, които възпрепятстват законното корабоплаване. В документа се подчертава, че свободата на навигацията и постоянната морска сигурност са от жизнено значение за регионалната и международната стабилност.

Призив за диалог и дипломатическо решение

По отношение на военния конфликт между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга, министрите са заявили, че кризата трябва да бъде решена чрез преговори. „Министрите подчертаха спешната необходимост този конфликт да бъде решен единствено чрез диалог и дипломация“, се посочва в декларацията.

Четирите държави са изразили подкрепа за Исламабадския меморандум за разбирателство и са приветствали продължаващите дипломатически усилия за предотвратяване на по-нататъшна ескалация. Те са потвърдили ангажимента си към трайно решение чрез преговори и са призовали да не бъдат атакувани цивилни, гражданска инфраструктура и плавателни съдове.

Предупреждение за доставките на енергия и храни

В декларацията се предупреждава, че прекъсването на морските маршрути застрашава глобалните вериги за доставки и потоците от енергия, торове и храни. Според министрите това се отразява най-тежко на уязвимите групи в региона и извън него и изисква общи международни усилия.

Документът разглежда ситуацията около Ормузкия проток заедно с атаките срещу търговското корабоплаване в Червено море и протока Баб ел Мандеб. Четирите държави са осъдили нападенията на хусите срещу Саудитска Арабия, включително срещу цивилни и гражданска инфраструктура, както и ударите по търговски кораби.

Министрите са призовали хусите незабавно да прекратят военните действия, заплахите и нападенията и да се върнат добросъвестно към политическия процес. Турция, Египет, Пакистан и Саудитска Арабия са се договорили да продължат тесните консултации и координацията по обсъдените въпроси.

Източници: thenews.pk, aa.com.tr