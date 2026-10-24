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Москва и Делхи уточняват датите за визитата на Моди в Русия
  Тема: Известни личности

Москва и Делхи уточняват датите за визитата на Моди в Русия

24 Октомври, 2026 04:12 533 0

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Индийският посланик Винай Кумар заяви, че двете страни подготвят срещата и документи, които могат да бъдат подписани на нея

Москва и Делхи уточняват датите за визитата на Моди в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Москва и Делхи подготвят посещението на индийския премиер Нарендра Моди в Русия, но точните дати на визитата все още се уточняват. Това съобщи индийският посланик в Москва Винай Кумар в интервю за ТАСС.

„Работим по определянето на датите“, заяви Кумар. По думите му посолството на Индия и руското Министерство на външните работи ще обявят визитата, след като бъде постигната предварителна договореност. Към момента конкретен ден за пътуването не е посочен.

Путин покани Моди за посещение през 2026 г.

Руският президент Владимир Путин е поканил Моди да посети Русия през 2026 г. Поканата е отправена по време на срещата на върха Русия-Индия в началото на декември 2025 г. Предстоящото посещение е част от подготовката на поредната среща на високо равнище между двете държави.

Кумар посочи, че контактите между руската и индийската страна ще продължат през следващите седмици. Паралелно с уточняването на програмата се подготвят документи и споразумения, които могат да бъдат подписани в края на срещата на върха.

Разговорите продължават

Посланикът е говорил след втория руско-индийски бизнес форум „Тайм“, състоял се в Казан на 15 и 16 октомври. Във форума са обсъждани търговските и икономическите отношения между Русия и Индия, инвестиционни проекти и технологично сътрудничество.

Очаква се датите за визитата на Моди да бъдат съобщени след приключването на текущите дипломатически консултации. До тогава е потвърдена подготовката на посещението, но не и окончателният му график.

Източници: tass.com, vedomosti.ru


Русия
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