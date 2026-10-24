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Тревожна връзка: ебола в Нигерия произхожда от същия щам като в Кения

Тревожна връзка: ебола в Нигерия произхожда от същия щам като в Кения

24 Октомври, 2026 11:43 571 2

  • ебола-
  • нигерия-
  • кения-
  • мухамад али пате-
  • угандa

Геномният анализ показва близка връзка между вирусите, но властите не са установили пряко предаване между двата случая

Тревожна връзка: ебола в Нигерия произхожда от същия щам като в Кения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Геномният анализ на единствения потвърден до момента случай на ебола в Нигерия показва, че вирусът е тясно свързан със щама, открит при първоначалния случай в Кения. Това съобщи нигерийският министър на здравеопазването Мухамад Али Пате. По думите му резултатът представлява първата генетична връзка между двете огнища.

„Вирусът изглежда тясно свързан с първоначалния случай в Кения“, заяви Пате. Той уточни, че генетичното сходство само по себе си не доказва как инфекцията е достигнала до Нигерия.

Нигерийските власти заявиха, че няма доказателства човекът, с когото е започнало разпространението в Кения, да е пътувал до Нигерия или да е имал пряка връзка с нигерийския пациент. Продължава издирването на хората, които са били в контакт със заразения. Те се поставят под карантина и се изследват, като част от резултатите вече са отрицателни, а други все още се очакват.

Само един потвърден случай в Нигерия

В Нигерия е регистриран само един потвърден случай на ебола. Става дума за пътник, посетил Уганда. На този етап властите не съобщават за потвърдено разпространение на вируса извън първоначалния случай.

Генетичните данни могат да помогнат на здравните служби да изяснят произхода и пътя на инфекцията, но не дават окончателен отговор дали двата случая са свързани чрез пряко предаване. Затова контактното проследяване и лабораторните изследвания остават основните мерки в Нигерия.

Уганда засилва контрола по границите

Уганда, която граничи с Демократична република Конго и в миналото е преживявала епидемии от ебола, заяви, че на нейна територия няма случаи на заболяването. Въпреки това страната затяга предпазните мерки.

Министерството на здравеопазването на Уганда отново въведе формуляри за проследяване на пътниците за всички пристигащи, независимо от държавата, от която идват. Пътници, които са посещавали Демократична република Конго, където е възникнало огнището, няма да бъдат допускани да преминават транзитно през Уганда.

Новите мерки са част от регионалния отговор на случаите в Нигерия и Кения. Връзката между двата вирусни щама е потвърдена на генетично ниво, но конкретният маршрут на заразяването в Нигерия все още не е установен.

Източници: reuters.com


Нигерия
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