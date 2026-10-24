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Рубио с ключово послание за войната: Донбас е в центъра на конфликта
  Тема: Украйна

Рубио с ключово послание за войната: Донбас е в центъра на конфликта

24 Октомври, 2026 12:04 882 20

  • марко рубио-
  • донбас-
  • войната в украйна-
  • дипломатически преговори-
  • сащ

Държавният секретар на САЩ заяви, че Вашингтон е готов да посредничи между Киев и Москва, но двете страни трябва да започнат преговори

Рубио с ключово послание за войната: Донбас е в центъра на конфликта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Войната между Русия и Украйна е свързана преди всичко с Донбас, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. По думите му Москва иска да завладее региона, но не успява да постигне това по военен път, докато Украйна отказва да го предаде заради своя суверенитет и дългосрочната си сигурност.

„Тази война засяга Донбас. Тя засяга една област на страната. По същество става дума за 11% от една част на тази страна, която Русия иска да завладее, но не може да направи това по военен път, а Украйна не желае да я отстъпи“, каза Рубио на пресконференция.

Той посочи, че конфликтът не може да бъде приключен чрез военна победа и призова за дипломатически преговори. Според държавния секретар бъдещото споразумение ще изисква отстъпки и от двете страни.

САЩ са готови да посредничат

Рубио заяви, че САЩ са готови да изпълняват посредническа роля в разговорите между Украйна и Русия. Той обаче подчерта, че първата необходима стъпка е двете страни да започнат пряк диалог.

„Не твърдим, че самото им присъствие в една стая ще реши проблема, но нямаме никакъв шанс да го решим, ако не успеем да ги съберем заедно“, каза американският държавен секретар.

Рубио определи конфликта като много сложен и добави, че американски представители работят постоянно за преодоляване на различията. В изказването му не беше посочен конкретен срок или формат за евентуални нови преговори.

Коментар за руския дизел и митата

По време на пресконференцията Рубио защити и решението на президента Доналд Тръмп временно да разреши допълнителни доставки на руско дизелово гориво за световния пазар. Като аргументи той посочи високите цени на дизела, нестабилността в Ормузкия проток и зачестилите проблеми в Червено море.

„Цените на дизеловото гориво са високи по целия свят“, каза Рубио и допълни, че увеличаването на доставките би помогнало не само на САЩ, но и на световния енергиен пазар.

Изказването му идва след позиция на Тръмп, че САЩ могат да наложат 200% мита на Русия и Украйна, за да ги принудят да прекратят войната.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    8 5 Отговор
    Всеки който работи за рижавия няма достойнство.

    Коментиран от #11

    12:07 24.10.2026

  • 2 Буздуган

    7 0 Отговор
    Този не беше ли кубинец който иска да напада Куба..?

    12:07 24.10.2026

  • 3 СВО 1 703 дни РЕЗИЛ

    11 4 Отговор
    Да, ама не. Другарят Путин обаче каза, че целта на "СВО" (конфликта) е да изгони нацистите от Киев и Украйна да стане част от "Руския мир".

    12:09 24.10.2026

  • 4 за нобелисти

    5 2 Отговор
    Как е възможно да не отстъпят щедро някакъв Донбас или Кримски полуостров и да така да затормозяват предизборната обстановка на републиканците!?

    12:10 24.10.2026

  • 5 Просто човек

    0 4 Отговор
    Откри топлата 🚰

    12:12 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тръмп се нуждае отчаяно от

    6 0 Отговор
    някаква добра новина преди изборите в САЩ, които ще загуби.

    Иранците му отказват примирие.
    Зеленски му отказва спиране на огъня и отстъпки пред Путин.
    Гренладците му отказват да се признаят за американски щат.
    Канада му отказа митата, дори иска да се присъедини към ЕС.

    Галонът бензин скочи над 2 пъти. Цените скочиха , заради безумните му мита.

    Лошо Доналд, лошо, Тръмп.

    Коментиран от #17

    12:20 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ХалаПенйо

    3 2 Отговор
    Следващата оставка.
    Не е Донбас, нато е в основата на конфликта.
    Казано е: да бе мирно седяло, не би чудо видяло.

    Коментиран от #19

    12:36 24.10.2026

  • 13 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    Пълни глупости. Съществуването на Украйна е в центъра на конфликта.

    12:37 24.10.2026

  • 14 Факт

    3 3 Отговор
    Западът иска да докопа украинските залежи с концесии и подкупи към марионетното украинско правителство. Путин ви плесна през ръцете, а вие карате ЕС да ви защитава интересите.

    12:40 24.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кирил

    0 0 Отговор
    Въобще не е Донбас. На Хитлер като му дадоха Судетска област, това спря ли войната. Точно обратното Окупира цяла Чехословакия и продължи по нататък.

    12:46 24.10.2026

  • 17 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 18 78483

    0 0 Отговор
    така и не разбраха кое е в основата на този конфликт .... големите анализатори и служби !

    12:49 24.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "гост":

    Нато няма да си вдигне гащите ,когато го смачкат като гнида

    12:55 24.10.2026

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