Рубио с ключово послание за войната: Донбас е в центъра на конфликта

Войната между Русия и Украйна е свързана преди всичко с Донбас, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. По думите му Москва иска да завладее региона, но не успява да постигне това по военен път, докато Украйна отказва да го предаде заради своя суверенитет и дългосрочната си сигурност.
„Тази война засяга Донбас. Тя засяга една област на страната. По същество става дума за 11% от една част на тази страна, която Русия иска да завладее, но не може да направи това по военен път, а Украйна не желае да я отстъпи“, каза Рубио на пресконференция.
Той посочи, че конфликтът не може да бъде приключен чрез военна победа и призова за дипломатически преговори. Според държавния секретар бъдещото споразумение ще изисква отстъпки и от двете страни.
САЩ са готови да посредничат
Рубио заяви, че САЩ са готови да изпълняват посредническа роля в разговорите между Украйна и Русия. Той обаче подчерта, че първата необходима стъпка е двете страни да започнат пряк диалог.„Не твърдим, че самото им присъствие в една стая ще реши проблема, но нямаме никакъв шанс да го решим, ако не успеем да ги съберем заедно“, каза американският държавен секретар.
Рубио определи конфликта като много сложен и добави, че американски представители работят постоянно за преодоляване на различията. В изказването му не беше посочен конкретен срок или формат за евентуални нови преговори.
Коментар за руския дизел и митата
По време на пресконференцията Рубио защити и решението на президента Доналд Тръмп временно да разреши допълнителни доставки на руско дизелово гориво за световния пазар. Като аргументи той посочи високите цени на дизела, нестабилността в Ормузкия проток и зачестилите проблеми в Червено море.
„Цените на дизеловото гориво са високи по целия свят“, каза Рубио и допълни, че увеличаването на доставките би помогнало не само на САЩ, но и на световния енергиен пазар.
Изказването му идва след позиция на Тръмп, че САЩ могат да наложат 200% мита на Русия и Украйна, за да ги принудят да прекратят войната.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #11
12:07 24.10.2026
2 Буздуган
12:07 24.10.2026
3 СВО 1 703 дни РЕЗИЛ
12:09 24.10.2026
4 за нобелисти
12:10 24.10.2026
5 Просто човек
12:12 24.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тръмп се нуждае отчаяно от
Иранците му отказват примирие.
Зеленски му отказва спиране на огъня и отстъпки пред Путин.
Гренладците му отказват да се признаят за американски щат.
Канада му отказа митата, дори иска да се присъедини към ЕС.
Галонът бензин скочи над 2 пъти. Цените скочиха , заради безумните му мита.
Лошо Доналд, лошо, Тръмп.
Коментиран от #17
12:20 24.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ХалаПенйо
Не е Донбас, нато е в основата на конфликта.
Казано е: да бе мирно седяло, не би чудо видяло.
Коментиран от #19
12:36 24.10.2026
13 Абсурдистан
12:37 24.10.2026
14 Факт
12:40 24.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Кирил
12:46 24.10.2026
17 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
18 78483
12:49 24.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ха ХаХа
До коментар #19 от "гост":Нато няма да си вдигне гащите ,когато го смачкат като гнида
12:55 24.10.2026