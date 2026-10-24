Рубио с ключово послание за войната: Донбас е в центъра на конфликта

Войната между Русия и Украйна е свързана преди всичко с Донбас, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио. По думите му Москва иска да завладее региона, но не успява да постигне това по военен път, докато Украйна отказва да го предаде заради своя суверенитет и дългосрочната си сигурност.

„Тази война засяга Донбас. Тя засяга една област на страната. По същество става дума за 11% от една част на тази страна, която Русия иска да завладее, но не може да направи това по военен път, а Украйна не желае да я отстъпи“, каза Рубио на пресконференция.

Той посочи, че конфликтът не може да бъде приключен чрез военна победа и призова за дипломатически преговори. Според държавния секретар бъдещото споразумение ще изисква отстъпки и от двете страни.

САЩ са готови да посредничат

Рубио заяви, че САЩ са готови да изпълняват посредническа роля в разговорите между Украйна и Русия. Той обаче подчерта, че първата необходима стъпка е двете страни да започнат пряк диалог.

„Не твърдим, че самото им присъствие в една стая ще реши проблема, но нямаме никакъв шанс да го решим, ако не успеем да ги съберем заедно“, каза американският държавен секретар.

Рубио определи конфликта като много сложен и добави, че американски представители работят постоянно за преодоляване на различията. В изказването му не беше посочен конкретен срок или формат за евентуални нови преговори.

Коментар за руския дизел и митата

По време на пресконференцията Рубио защити и решението на президента Доналд Тръмп временно да разреши допълнителни доставки на руско дизелово гориво за световния пазар. Като аргументи той посочи високите цени на дизела, нестабилността в Ормузкия проток и зачестилите проблеми в Червено море.

„Цените на дизеловото гориво са високи по целия свят“, каза Рубио и допълни, че увеличаването на доставките би помогнало не само на САЩ, но и на световния енергиен пазар.

Изказването му идва след позиция на Тръмп, че САЩ могат да наложат 200% мита на Русия и Украйна, за да ги принудят да прекратят войната.

Източници: ukrinform.ua