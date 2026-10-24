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„Не играя игрички“: Зеленски с директно послание към Тръмп
  Тема: Украйна

„Не играя игрички“: Зеленски с директно послание към Тръмп

24 Октомври, 2026 15:34 1 314 34

  • володимир зеленски-
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  • пейтриът

Украинският президент заяви, че Киев е готов да замрази бойните действия по сегашната фронтова линия, но не и да отстъпва допълнителни територии

„Не играя игрички“: Зеленски с директно послание към Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не играе политически игри с американския си колега Доналд Тръмп и се стреми да бъде открит и директен в отношенията си с него. „Както между приятели, както в семейството, трябва да бъдеш честен, да не играеш игри. Аз не играя игри с Тръмп. Аз съм директен, честен“, каза Зеленски в интервю за ABC News, цитирано от Укринформ.

По думите му Украйна е готова възможно най-скоро да прекрати войната, включително чрез замразяване на бойните действия по сегашната фронтова линия. Киев обаче не е готов да отстъпва допълнителни територии като условие за прекратяване на конфликта.

Зеленски посочи, че Русия контролира над 19% от територията на Донбас. Той не уточни в интервюто кои конкретни райони би обхванало евентуално замразяване на фронта, но подчерта, че териториалните отстъпки не са приемлив вариант за Украйна.

Критика за американската помощ

Украинският президент заяви, че не се чувства предаден от Съединените щати, но изрази съжаление за ограничения обем на американската военна помощ. „Аз чувствам това, което чувствам. Това не е подкрепа“, каза той.

Зеленски съобщи, че през последните три месеца Украйна е получила от Съединените щати само 24 ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“. По думите му потребностите на страната са значително по-големи. Само за една вечер по Киев са били изстреляни 30 балистични ракети, а необходимото количество за противоракетната отбрана възлиза средно на 350 прехващача месечно.

Въпреки критиките Зеленски заяви, че остава благодарен на Съединените щати за партньорството в противопоставянето на руската агресия. Той призна, че не винаги се държи учтиво, но обясни поведението си с необходимостта твърдо да защитава украинските интереси.

Отношенията между Тръмп и Путин

Зеленски каза, че не знае защо отношенията между Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин са се затоплили. Той определи решението на американския президент да поддържа лични отношения с руския лидер като негов собствен избор.

„Не знам дали това е правилно, или не, защото това е негово лично решение — дали да бъде приятел с Путин, или не“, каза Зеленски.

Украинският президент добави, че според него отношенията между Тръмп и Путин са „доста добри“. На въпрос дали Путин е поискал от Тръмп да прекрати обмена на разузнавателни данни между Съединените щати и Украйна Зеленски отговори, че не знае. Той изрази надежда това да не се е случило.

„В Украйна сега не може да има слаб президент“, заяви Зеленски. По думите му страната се нуждае от твърда позиция, докато продължава да търси начин за прекратяване на войната без нови териториални отстъпки.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 7 Сила

    17 15 Отговор
    Оранжевия плондир скоро ще се спука ....
    Американците са глуповати хора , но не чак толкова !!!

    15:37 24.10.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    14 44 Отговор
    Зеленски е мъж!
    Не е като Мунчо Путинофил!

    15:38 24.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оня с коня

    35 5 Отговор
    вече ме е страх да си отворя консерва да не таз зеленаГНИДА да изкочи от консервата

    Коментиран от #18

    15:39 24.10.2026

  • 13 добре че нямаме такъв клоун

    36 5 Отговор

    До коментар #11 от "Доктора":

    клоуна не е президент! узурпатор и просяк е тоя, нищо повече

    ако имахме като тоя бастун президент ние сме 5 милиона вече нямаше да ни има

    15:43 24.10.2026

  • 14 Баа Гицка

    12 26 Отговор
    Зеленски няма карти и затова хич не си играе, ами яко бъxте по руските кaнчета и мaнерки!

    15:45 24.10.2026

  • 15 Дзак

    25 5 Отговор
    И Путин не се шегува!

    15:46 24.10.2026

  • 16 Урсула

    29 5 Отговор
    Русия само с лопати и чипове за перални постави украйна и Европа на колене.

    15:51 24.10.2026

  • 17 Джони инглиш

    24 5 Отговор
    „Не играя игрички, друсам се и затова така изглежда“: Зеленски с директно послание към Тръмп

    15:52 24.10.2026

  • 18 Баа Гицка

    7 16 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Ти гледай от консервата да не изскочи някой гладен руснак и да ти изяде обяда!

    15:55 24.10.2026

  • 19 Шорт

    21 4 Отговор
    Имаше една песен.преди 70 години!Пътнико свиден. Пътнико млад. Тръгнал да видиш белият свят! ЗЕЛЕНОТО ВЕЧЕ НЕ Е НА МОДА!

    Коментиран от #21

    15:58 24.10.2026

  • 20 Стоянчо Пуканката

    5 11 Отговор
    Войната в покрайнините на Руската Империя чукаше на вратата,
    беше неизбежна. Ако ФСБ не бе лансирал Зелю, можеше някой по- умен и не пристрастен съм разни субстанции да яхне властта и да използва по- умело финансовите и военните ресурси на Колективния Запад. Тогава Русия щеше са бъде в пъти по-уязвима, пораженията които щеше да понесе можеха да бъдат катастрофални...

    15:59 24.10.2026

  • 21 Бaа Гицкa

    4 5 Отговор

    До коментар #19 от "Шорт":

    Едно време имаше една песенька : "Могучая страна моя, никем непобедимая!..."

    16:01 24.10.2026

  • 22 Точен

    16 2 Отговор
    Зеленски и Баба европа водят народите си към икономически и морален фалит. България трябва категорично да се противопостави на абсолютно грешната външна и икономическа политика на ЕК на Урсула и сие. Азия изпреварва ЕС с над 2,5-3 процента растеж и във високите технологи и в производството. А Русия изпреварва Баба Европа с 10 г във военно-технологично отношение. 150-милионна Русия разказва играта във войната с 500-милионна европа...

    Коментиран от #26, #28

    16:01 24.10.2026

  • 23 Ша играйш!

    7 0 Отговор
    Квот ти кажа! Фани една кърпа и - Ганкиното!
    Сега.

    16:02 24.10.2026

  • 24 Хи хи

    11 1 Отговор
    А помните ли как зеленото жуже щеше да освобождава крим, ха хаха

    16:03 24.10.2026

  • 25 „Не играя игрички“

    7 1 Отговор
    Хи хи хи волoдiмiр
    ами наистина не играеш
    имаш
    директно послание ОТ Тръмп

    Нямаш карти !!!

    16:05 24.10.2026

  • 26 Стоянчо Пуканката

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Точен":

    Точен си,

    ама... не съвсем. И как викаш Татковината може да се противопостави на европската върхушка, след като е оглозгана и обезкостена отвсякъде, без никаква индустрия, кретаща на външни заеми...

    16:06 24.10.2026

  • 27 разногласие

    3 0 Отговор
    --------Киев обаче не е готов да отстъпва допълнителни територии като условие за прекратяване на конфликта.------
    Но пък точно за тая територия като оправдание за планираната пет годишна операция настоява Владимир. Не би се отказал и от марионетно правителство а ла лукашенко, но с евро договор, че украинците никога няма да станат като балтийските страни, член на НАТО.

    16:07 24.10.2026

  • 28 Баа Гицка

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Точен":

    Войната не е Европа - Русия! Войната е 500 милионна Европа срещу многомилярдна Азия!

    16:07 24.10.2026

  • 29 Хихи

    7 0 Отговор
    зеленият шмъркач пак е ровил в тавата с фалшивото брашно...

    16:08 24.10.2026

  • 30 От страни

    2 1 Отговор
    Прав си е - да краднеш с милиарди това хич не са игрички....

    16:13 24.10.2026

  • 31 Баа Гицка

    1 2 Отговор
    Зеленски има много точен изказ! Тpъндю му е ял попарата! Рyндьо му е ял попарата!

    16:14 24.10.2026

  • 32 Хммм

    4 0 Отговор
    Как да не играеш? Нали си клоун?

    16:16 24.10.2026

  • 33 Зелю се мисли

    0 0 Отговор
    За голяма работа но тука не върви скоро и при други ще удари на камък

    16:23 24.10.2026

  • 34 Стоянчо Пуканката

    0 0 Отговор
    Замисълът на Кремъл беше гениален- първо пуснаха Напудреното Носле да се обгради с корумпета, които мислеха повече какво да откраднат от кинтите и оръжията на Колективния Запад, отколкото да се съсредоточават във военните действия...., а след това активираха и другата " скрита лимонка"- Биби Натаняху, който много умело вкара в капана сащисаните, принуждавайки ги да си изразходят джепането "за тоя щото духа"... след това Русия "натисна педалите", Европа започна да се гърчи, а Бай Данчо даде на задна...

    16:23 24.10.2026

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