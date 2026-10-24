„Не играя игрички“: Зеленски с директно послание към Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не играе политически игри с американския си колега Доналд Тръмп и се стреми да бъде открит и директен в отношенията си с него. „Както между приятели, както в семейството, трябва да бъдеш честен, да не играеш игри. Аз не играя игри с Тръмп. Аз съм директен, честен“, каза Зеленски в интервю за ABC News, цитирано от Укринформ.

По думите му Украйна е готова възможно най-скоро да прекрати войната, включително чрез замразяване на бойните действия по сегашната фронтова линия. Киев обаче не е готов да отстъпва допълнителни територии като условие за прекратяване на конфликта.

Зеленски посочи, че Русия контролира над 19% от територията на Донбас. Той не уточни в интервюто кои конкретни райони би обхванало евентуално замразяване на фронта, но подчерта, че териториалните отстъпки не са приемлив вариант за Украйна.

Критика за американската помощ

Украинският президент заяви, че не се чувства предаден от Съединените щати, но изрази съжаление за ограничения обем на американската военна помощ. „Аз чувствам това, което чувствам. Това не е подкрепа“, каза той.

Зеленски съобщи, че през последните три месеца Украйна е получила от Съединените щати само 24 ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“. По думите му потребностите на страната са значително по-големи. Само за една вечер по Киев са били изстреляни 30 балистични ракети, а необходимото количество за противоракетната отбрана възлиза средно на 350 прехващача месечно.

Въпреки критиките Зеленски заяви, че остава благодарен на Съединените щати за партньорството в противопоставянето на руската агресия. Той призна, че не винаги се държи учтиво, но обясни поведението си с необходимостта твърдо да защитава украинските интереси.

Отношенията между Тръмп и Путин

Зеленски каза, че не знае защо отношенията между Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин са се затоплили. Той определи решението на американския президент да поддържа лични отношения с руския лидер като негов собствен избор.

„Не знам дали това е правилно, или не, защото това е негово лично решение — дали да бъде приятел с Путин, или не“, каза Зеленски.

Украинският президент добави, че според него отношенията между Тръмп и Путин са „доста добри“. На въпрос дали Путин е поискал от Тръмп да прекрати обмена на разузнавателни данни между Съединените щати и Украйна Зеленски отговори, че не знае. Той изрази надежда това да не се е случило.

„В Украйна сега не може да има слаб президент“, заяви Зеленски. По думите му страната се нуждае от твърда позиция, докато продължава да търси начин за прекратяване на войната без нови териториални отстъпки.

Източници: ukrinform.ua