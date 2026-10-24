„Не играя игрички“: Зеленски с директно послание към Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не играе политически игри с американския си колега Доналд Тръмп и се стреми да бъде открит и директен в отношенията си с него. „Както между приятели, както в семейството, трябва да бъдеш честен, да не играеш игри. Аз не играя игри с Тръмп. Аз съм директен, честен“, каза Зеленски в интервю за ABC News, цитирано от Укринформ.
По думите му Украйна е готова възможно най-скоро да прекрати войната, включително чрез замразяване на бойните действия по сегашната фронтова линия. Киев обаче не е готов да отстъпва допълнителни територии като условие за прекратяване на конфликта.
Зеленски посочи, че Русия контролира над 19% от територията на Донбас. Той не уточни в интервюто кои конкретни райони би обхванало евентуално замразяване на фронта, но подчерта, че териториалните отстъпки не са приемлив вариант за Украйна.
Критика за американската помощ
Украинският президент заяви, че не се чувства предаден от Съединените щати, но изрази съжаление за ограничения обем на американската военна помощ. „Аз чувствам това, което чувствам. Това не е подкрепа“, каза той.
Зеленски съобщи, че през последните три месеца Украйна е получила от Съединените щати само 24 ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“. По думите му потребностите на страната са значително по-големи. Само за една вечер по Киев са били изстреляни 30 балистични ракети, а необходимото количество за противоракетната отбрана възлиза средно на 350 прехващача месечно.
Въпреки критиките Зеленски заяви, че остава благодарен на Съединените щати за партньорството в противопоставянето на руската агресия. Той призна, че не винаги се държи учтиво, но обясни поведението си с необходимостта твърдо да защитава украинските интереси.
Отношенията между Тръмп и Путин
Зеленски каза, че не знае защо отношенията между Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин са се затоплили. Той определи решението на американския президент да поддържа лични отношения с руския лидер като негов собствен избор.„Не знам дали това е правилно, или не, защото това е негово лично решение — дали да бъде приятел с Путин, или не“, каза Зеленски.
Украинският президент добави, че според него отношенията между Тръмп и Путин са „доста добри“. На въпрос дали Путин е поискал от Тръмп да прекрати обмена на разузнавателни данни между Съединените щати и Украйна Зеленски отговори, че не знае. Той изрази надежда това да не се е случило.
„В Украйна сега не може да има слаб президент“, заяви Зеленски. По думите му страната се нуждае от твърда позиция, докато продължава да търси начин за прекратяване на войната без нови териториални отстъпки.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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7 Сила
Американците са глуповати хора , но не чак толкова !!!
15:37 24.10.2026
8 Ганя Путинофила
Не е като Мунчо Путинофил!
15:38 24.10.2026
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12 оня с коня
Коментиран от #18
15:39 24.10.2026
13 добре че нямаме такъв клоун
До коментар #11 от "Доктора":клоуна не е президент! узурпатор и просяк е тоя, нищо повече
ако имахме като тоя бастун президент ние сме 5 милиона вече нямаше да ни има
15:43 24.10.2026
14 Баа Гицка
15:45 24.10.2026
15 Дзак
15:46 24.10.2026
16 Урсула
15:51 24.10.2026
17 Джони инглиш
15:52 24.10.2026
18 Баа Гицка
До коментар #12 от "оня с коня":Ти гледай от консервата да не изскочи някой гладен руснак и да ти изяде обяда!
15:55 24.10.2026
19 Шорт
Коментиран от #21
15:58 24.10.2026
20 Стоянчо Пуканката
беше неизбежна. Ако ФСБ не бе лансирал Зелю, можеше някой по- умен и не пристрастен съм разни субстанции да яхне властта и да използва по- умело финансовите и военните ресурси на Колективния Запад. Тогава Русия щеше са бъде в пъти по-уязвима, пораженията които щеше да понесе можеха да бъдат катастрофални...
15:59 24.10.2026
21 Бaа Гицкa
До коментар #19 от "Шорт":Едно време имаше една песенька : "Могучая страна моя, никем непобедимая!..."
16:01 24.10.2026
22 Точен
Коментиран от #26, #28
16:01 24.10.2026
23 Ша играйш!
Сега.
16:02 24.10.2026
24 Хи хи
16:03 24.10.2026
25 „Не играя игрички“
ами наистина не играеш
имаш
директно послание ОТ Тръмп
Нямаш карти !!!
16:05 24.10.2026
26 Стоянчо Пуканката
До коментар #22 от "Точен":Точен си,
ама... не съвсем. И как викаш Татковината може да се противопостави на европската върхушка, след като е оглозгана и обезкостена отвсякъде, без никаква индустрия, кретаща на външни заеми...
16:06 24.10.2026
27 разногласие
Но пък точно за тая територия като оправдание за планираната пет годишна операция настоява Владимир. Не би се отказал и от марионетно правителство а ла лукашенко, но с евро договор, че украинците никога няма да станат като балтийските страни, член на НАТО.
16:07 24.10.2026
28 Баа Гицка
До коментар #22 от "Точен":Войната не е Европа - Русия! Войната е 500 милионна Европа срещу многомилярдна Азия!
16:07 24.10.2026
29 Хихи
16:08 24.10.2026
30 От страни
16:13 24.10.2026
31 Баа Гицка
16:14 24.10.2026
32 Хммм
16:16 24.10.2026
33 Зелю се мисли
16:23 24.10.2026
34 Стоянчо Пуканката
16:23 24.10.2026