Трагедия в Русия: шестима загинаха при сблъсък между влак и микробус

Шестима души загинаха, а един беше ранен при сблъсък между пътнически влак и микробус в Еврейската автономна област в Далечния изток на Русия. Всички жертви са били в микробуса, съобщиха местните железопътни власти.
По данни на железопътните служби микробусът е опитал да премине през железопътен прелез при червен сигнал. Той е бил ударен от влак, пътуващ към Благовешченск.
Пътниците и персоналът на влака не са пострадали. Раненият е бил в микробуса.
В микробуса е имало чуждестранни граждани
РИА Новости съобщи, позовавайки се на регионалната прокуратура, че всички пътници в микробуса са били чуждестранни граждани. Националността им не е уточнена.
Към момента няма съобщени допълнителни подробности за самоличността на загиналите и ранения, както и за причините, поради които превозното средство е навлязло на прелеза при забранителен сигнал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван Вазов
стои той – Володимир, титанът с щит от лъвско сърце!
Когато черни орди заляха родната свещена земя,
той не трепна, не избѐга, а вдигна гордо десница.
Като древен полубог, излязъл от предания и митове,
той застана на прага, дето Изтокът със Запада граничи.
С глас като тътен на Днепър той призова ветровете,
да развеят синьо-жълтото знаме чак до вечността.
Той брани Украйна, но пази и Свободна Европа –
градината пред вълците, стария континент от потопа!
Неговата воля е меч, изкован в огньовете на ада,
всяка негова дума е снаряд, който тираните поваля.
Земята под нозете му стене, но той я държи права,
с поглед, който разсича мрака и носи вечна слава.
Слънчогледи никнат там, дето стъпи смелият му крак,
а врагът се топи като зимен сняг в пролетен зрак.
О, Украйна, майко на герои, люлка на безстрашни орли,
твоят син изправи снага срещу хиляди тъмни злини!
Докато той бди на поста, светлината няма да угасне,
и над Киев златните куполи ще греят още по-ясно!
Коментиран от #6, #7, #12, #13, #14, #18, #20
20:39 24.10.2026
2 Много грехове ще изкупуват тепърва
20:40 24.10.2026
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5 Бай Араб
20:48 24.10.2026
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9 Бай Араб
До коментар #3 от "Примати":Путин зарови до сега 2 000 000 в Беларус до сега .
Коментиран от #10, #16
20:53 24.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Моето мнение
Всичко друго са само инциденти.
20:56 24.10.2026
12 БрЯх!
До коментар #1 от "Иван Вазов":Все едно слушам пламенните речи на Комсомолскят Секретар на гимназията ни...:)))!
20:56 24.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
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15 това е
Коментиран от #17
21:03 24.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
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19 Просто човек
21:11 24.10.2026
20 хахахахха
До коментар #1 от "Иван Вазов":нещо се заблуждаваш,точно заради зеления клоун цяла европа ще гори
21:11 24.10.2026