Трагедия в Русия: шестима загинаха при сблъсък между влак и микробус

Шестима души загинаха, а един беше ранен при сблъсък между пътнически влак и микробус в Еврейската автономна област в Далечния изток на Русия. Всички жертви са били в микробуса, съобщиха местните железопътни власти.

По данни на железопътните служби микробусът е опитал да премине през железопътен прелез при червен сигнал. Той е бил ударен от влак, пътуващ към Благовешченск.

Пътниците и персоналът на влака не са пострадали. Раненият е бил в микробуса.

В микробуса е имало чуждестранни граждани

РИА Новости съобщи, позовавайки се на регионалната прокуратура, че всички пътници в микробуса са били чуждестранни граждани. Националността им не е уточнена.

Към момента няма съобщени допълнителни подробности за самоличността на загиналите и ранения, както и за причините, поради които превозното средство е навлязло на прелеза при забранителен сигнал.