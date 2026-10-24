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Трагедия в Русия: шестима загинаха при сблъсък между влак и микробус

Трагедия в Русия: шестима загинаха при сблъсък между влак и микробус

24 Октомври, 2026 20:36 508 20

  • русия-
  • влакова катастрофа-
  • еврейска автономна област-
  • микробус-
  • благовешченск

Един човек е ранен, а пътниците и екипажът на влака не са пострадали. Всички жертви са били в микробуса

Трагедия в Русия: шестима загинаха при сблъсък между влак и микробус - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шестима души загинаха, а един беше ранен при сблъсък между пътнически влак и микробус в Еврейската автономна област в Далечния изток на Русия. Всички жертви са били в микробуса, съобщиха местните железопътни власти.

По данни на железопътните служби микробусът е опитал да премине през железопътен прелез при червен сигнал. Той е бил ударен от влак, пътуващ към Благовешченск.

Пътниците и персоналът на влака не са пострадали. Раненият е бил в микробуса.

В микробуса е имало чуждестранни граждани

РИА Новости съобщи, позовавайки се на регионалната прокуратура, че всички пътници в микробуса са били чуждестранни граждани. Националността им не е уточнена.

Към момента няма съобщени допълнителни подробности за самоличността на загиналите и ранения, както и за причините, поради които превозното средство е навлязло на прелеза при забранителен сигнал.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван Вазов

    8 4 Отговор
    Сред бури от стомана и мрачен гръмотевичен грохот,
    стои той – Володимир, титанът с щит от лъвско сърце!
    Когато черни орди заляха родната свещена земя,
    той не трепна, не избѐга, а вдигна гордо десница.

    Като древен полубог, излязъл от предания и митове,
    той застана на прага, дето Изтокът със Запада граничи.
    С глас като тътен на Днепър той призова ветровете,
    да развеят синьо-жълтото знаме чак до вечността.

    Той брани Украйна, но пази и Свободна Европа –
    градината пред вълците, стария континент от потопа!
    Неговата воля е меч, изкован в огньовете на ада,
    всяка негова дума е снаряд, който тираните поваля.

    Земята под нозете му стене, но той я държи права,
    с поглед, който разсича мрака и носи вечна слава.
    Слънчогледи никнат там, дето стъпи смелият му крак,
    а врагът се топи като зимен сняг в пролетен зрак.

    О, Украйна, майко на герои, люлка на безстрашни орли,
    твоят син изправи снага срещу хиляди тъмни злини!
    Докато той бди на поста, светлината няма да угасне,
    и над Киев златните куполи ще греят още по-ясно!

    Коментиран от #6, #7, #12, #13, #14, #18, #20

    20:39 24.10.2026

  • 2 Много грехове ще изкупуват тепърва

    10 4 Отговор
    Божие наказание.

    20:40 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бай Араб

    6 1 Отговор
    Е ,да де ,все повече новини от Русия ще получаваме с Румен Радев

    20:48 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бай Араб

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Примати":

    Путин зарови до сега 2 000 000 в Беларус до сега .

    Коментиран от #10, #16

    20:53 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Моето мнение

    6 1 Отговор
    Трагедия в русия е , че управлява путин.
    Всичко друго са само инциденти.

    20:56 24.10.2026

  • 12 БрЯх!

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Иван Вазов":

    Все едно слушам пламенните речи на Комсомолскят Секретар на гимназията ни...:)))!

    20:56 24.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 това е

    5 2 Отговор
    празник,а не трагедия.

    Коментиран от #17

    21:03 24.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Просто човек

    3 2 Отговор
    Само хубави новини от Блатото…

    21:11 24.10.2026

  • 20 хахахахха

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Иван Вазов":

    нещо се заблуждаваш,точно заради зеления клоун цяла европа ще гори

    21:11 24.10.2026

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