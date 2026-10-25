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Украйна отчете 117 бойни сблъсъка по фронта за ден
  Тема: Украйна

Украйна отчете 117 бойни сблъсъка по фронта за ден

25 Октомври, 2026 04:26 529 3

  • войната в украйна-
  • украински генерален щаб-
  • покровск-
  • константиновка-
  • гуляйполе

Най-интензивни са били боевете край Константиновка, Покровск и Гуляйполе. Украинският Генерален щаб съобщава за отбити атаки и продължаващи щурмове на няколко направления

Украйна отчете 117 бойни сблъсъка по фронта за ден - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

117 бойни сблъсъка са станали по фронта в Украйна през 24 октомври, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Най-активни са били руските атаки на Константиновското, Покровското и Гуляйполското направление.

„От началото на денонощието на фронта са станали 117 бойни сблъсъка“, се посочва в сводката на украинското командване. Данните обхващат сраженията до вечерта на 24 октомври.

Най-много атаки край Покровск и Константиновка

На Константиновското направление украинските сили са отбили 11 руски щурма в района на Константиновка. Два от сблъсъците са продължавали към момента на публикуването на сводката.

14 атаки са отчетени на Покровското направление. Руските сили са се опитвали да напреднат в близост до Софиевка, Вилно, Новия Донбас, Доброполе, Васильовка, Краснополе, Сергеевка и Молодецкое.

По предварителни данни на украинската страна там са ликвидирани 28 руски военнослужещи, а осем са били ранени. Съобщава се още за унищожени пет единици автомобилна техника и две специални средства. Повредени са автомобил, артилерийска система, специално средство, два пункта за управление на безпилотни апарати и 47 укрития. Украинските сили твърдят, че са унищожили или потиснали 146 руски дрона. Тези данни не са потвърдени независимо.

Сражения и по южния участък

На Гуляйполското направление са отбити девет руски атаки в района на Доброполе и към Верхня Терса, Копани, Гуляйполе, Гуляйполското и Егоровка. На Александровското направление е отчетена една атака към Запорожское, а на Ореховското руските сили са направили един опит да подобрят позициите си в посока Новояковлевка.

На Южнослабожанското направление са извършени осем атаки към Тернова, Охримовка и Бочково, като две са продължавали. На Купянското направление са отчетени три щурмови действия, а на Лиманското украинските сили са отбили пет опита за настъпление.

На Славянското направление са спрени три руски атаки край Крива Лука. На Краматорското направление не са регистрирани щурмови действия, а на Приднепровското руските сили не са предприемали атаки. Украинският Генерален щаб не съобщава за съществени промени по останалите направления.

Източници: pravda.com.ua, suspilne.media


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи 28 руснака

    2 4 Отговор
    за вечеря на чакали и вълци.
    Добър им апетит.

    Коментиран от #2

    04:31 25.10.2026

  • 2 Дани

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Значи 28 руснака":

    Да де ама и при последната размяна на тела се запази тенденцията 26 за 1.
    Имам предвид, че 26 украински се разменяха за едно руско тяло. И така е всеки път в последните години.

    Коментиран от #3

    06:07 25.10.2026

  • 3 Да, да.

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дани":

    Щом казваш.

    06:15 25.10.2026

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