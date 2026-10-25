Руски удари по Украйна: жертва в Харков и щети в три области

Руски удари по Украйна са причинили жертва и ранени в Харков, разрушения в Славянск и аварийно прекъсване на електрозахранването във Виницка област. Данните са съобщени от местните власти.
В квартал Новобаварски на Харков руски дрон е ударил жилищен район. Кметът Игор Терехов първоначално съобщи за трима пострадали, а по-късно уточни, че един човек е загинал, а четирима са ранени.„Новобаварският район беше подложен на атака с вражески реактивен дрон. Последиците се уточняват“, заяви Терехов.
Повреден е енергиен обект във Виницка област
При отделна атака във Виницка област е поразен енергиен обект. Това е довело до аварийно прекъсване на електрозахранването в един от районите на областта.
Ръководителят на Виницката областна военна администрация Наталия Заболотна съобщи, че няма пострадали. По думите ѝ спасители и енергетици работят по отстраняването на последиците и възстановяването на електрозахранването.„Агресорът продължава атаката срещу енергийните обекти в областта. Няма пострадали“, заяви Заболотна.
Ударите по Славянск са нанесени с авиационни бомби
На 24 октомври около 17:00 часа руски сили са нанесли авиационни удари по Славянск в Донецка област. Началникът на градската военна администрация Вадим Лях съобщи, че са използвани бомби ФАБ-250 и ФАБ-500.
Двама души са ранени и са получили медицинска помощ. Повредени или разрушени са многоетажни жилищни сгради в различни части на града, две учебни заведения, административна сграда, инфраструктурен обект, кафе и автомобили.„Днес, 24 октомври, около 17:00 часа врагът нанесе авиационни удари с ФАБ-250 и ФАБ-500 по Славянск“, каза Лях.
Източници: pravda.com.ua
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1 ЕС и деградация
Ще става тя каквато става
04:23 25.10.2026
2 Путин е
04:26 25.10.2026
3 Вижда се
04:28 25.10.2026
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5 Дани
Бангаранга и мощна пачанга
06:10 25.10.2026
6 Българка 😺-Маца
06:33 25.10.2026
7 Дара
06:35 25.10.2026
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