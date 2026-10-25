Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Руски удари по Украйна: жертва в Харков и щети в три области
  Тема: Украйна

Руски удари по Украйна: жертва в Харков и щети в три области

25 Октомври, 2026 04:18, обновена 25 Октомври, 2026 04:21 646 8

  • харков-
  • славянск-
  • виницка област-
  • руски удари-
  • войната в украйна

При атаки срещу Харков, Виницка област и Славянск са загинали и ранени хора, а енергиен обект е повреден

Руски удари по Украйна: жертва в Харков и щети в три области - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски удари по Украйна са причинили жертва и ранени в Харков, разрушения в Славянск и аварийно прекъсване на електрозахранването във Виницка област. Данните са съобщени от местните власти.

В квартал Новобаварски на Харков руски дрон е ударил жилищен район. Кметът Игор Терехов първоначално съобщи за трима пострадали, а по-късно уточни, че един човек е загинал, а четирима са ранени.

„Новобаварският район беше подложен на атака с вражески реактивен дрон. Последиците се уточняват“, заяви Терехов.

Повреден е енергиен обект във Виницка област

При отделна атака във Виницка област е поразен енергиен обект. Това е довело до аварийно прекъсване на електрозахранването в един от районите на областта.

Ръководителят на Виницката областна военна администрация Наталия Заболотна съобщи, че няма пострадали. По думите ѝ спасители и енергетици работят по отстраняването на последиците и възстановяването на електрозахранването.

„Агресорът продължава атаката срещу енергийните обекти в областта. Няма пострадали“, заяви Заболотна.

Ударите по Славянск са нанесени с авиационни бомби

На 24 октомври около 17:00 часа руски сили са нанесли авиационни удари по Славянск в Донецка област. Началникът на градската военна администрация Вадим Лях съобщи, че са използвани бомби ФАБ-250 и ФАБ-500.

Двама души са ранени и са получили медицинска помощ. Повредени или разрушени са многоетажни жилищни сгради в различни части на града, две учебни заведения, административна сграда, инфраструктурен обект, кафе и автомобили.

„Днес, 24 октомври, около 17:00 часа врагът нанесе авиационни удари с ФАБ-250 и ФАБ-500 по Славянск“, каза Лях.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕС и деградация

    12 0 Отговор
    Париж,Барселона,Лисабон,сега и Лайпциг.
    Ще става тя каквато става

    04:23 25.10.2026

  • 2 Путин е

    3 14 Отговор
    caтpan. Ще свърши като всички диктатори.

    04:26 25.10.2026

  • 3 Вижда се

    14 0 Отговор
    краят на Урсулите.

    04:28 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дани

    0 0 Отговор
    Купон на макс, драги слушатели.
    Бангаранга и мощна пачанга

    06:10 25.10.2026

  • 6 Българка 😺-Маца

    1 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    06:33 25.10.2026

  • 7 Дара

    1 0 Отговор
    Банга Ранга💥💥💥,снощи в Киев отново се е вихрила гореща Пачанга !

    06:35 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания