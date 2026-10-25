Кремъл с важна новина: започна подготовката за среща между Путин, Тръмп и Си

Подготовката за възможна тристранна среща между руския президент Владимир Путин, американския държавен глава Доналд Тръмп и китайския председател Си Цзинпин е започнала. Това заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

„Сега вече мога точно да кажа, че и в Москва, и в Пекин, и във Вашингтон по принцип са готови за провеждането ѝ. Подготовката за нея вече започна“, каза Ушаков, цитиран от „Укрінформ“.

Още новини от Украйна

Възможна среща на форума на АТИС

Конкретна дата за разговорите между Путин, Тръмп и Си Цзинпин не е обявена. Като възможна рамка се очертава срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, която ще се проведе на 18 и 19 ноември в китайския град Шънджън. Китай председателства организацията през тази година, а руската делегация ще бъде водена от Путин.

На 6 октомври Ушаков заяви пред ТАСС, че идеята за среща на тримата лидери е интересна, но тогава практическата ѝ подготовка още не е била започнала. „Всички знаят за нея – и Тръмп, и Путин, и Си Цзинпин“, каза той.

Според „Ведомости“ на 1 октомври Путин е подкрепил идеята, но е посочил, че за провеждането на срещата е необходим дневен ред. На 29 септември китайската страна е заявила, че не разполага с информация за възможни тристранни разговори.

Отделно се подготвят разговори за Украйна

Ушаков съобщи още, че възможната среща между Русия, САЩ и Украйна през ноември ще има предварителен, „пристрелочен“ характер. По думите му от първата среща след паузата не трябва да се очакват големи резултати, тъй като по мирното споразумение между Москва и Киев все още предстои работа.

Москва е готова да възобнови тристранните преговори след 4 ноември. Като възможен период се посочва първата половина на ноември, а сред обсъжданите места за провеждането им е Абу Даби. Предишните три кръга разговори между Русия, САЩ и Украйна се състояха през януари и февруари, докато планираната среща през март беше отложена.

Източници: ukrinform.ua, tass.ru, rbc.ru