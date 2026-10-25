Кремъл с важна новина: започна подготовката за среща между Путин, Тръмп и Си

Подготовката за възможна тристранна среща между руския президент Владимир Путин, американския държавен глава Доналд Тръмп и китайския председател Си Цзинпин е започнала. Това заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков.
„Сега вече мога точно да кажа, че и в Москва, и в Пекин, и във Вашингтон по принцип са готови за провеждането ѝ. Подготовката за нея вече започна“, каза Ушаков, цитиран от „Укрінформ“.
Възможна среща на форума на АТИС
Конкретна дата за разговорите между Путин, Тръмп и Си Цзинпин не е обявена. Като възможна рамка се очертава срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, която ще се проведе на 18 и 19 ноември в китайския град Шънджън. Китай председателства организацията през тази година, а руската делегация ще бъде водена от Путин.
На 6 октомври Ушаков заяви пред ТАСС, че идеята за среща на тримата лидери е интересна, но тогава практическата ѝ подготовка още не е била започнала. „Всички знаят за нея – и Тръмп, и Путин, и Си Цзинпин“, каза той.
Според „Ведомости“ на 1 октомври Путин е подкрепил идеята, но е посочил, че за провеждането на срещата е необходим дневен ред. На 29 септември китайската страна е заявила, че не разполага с информация за възможни тристранни разговори.
Отделно се подготвят разговори за Украйна
Ушаков съобщи още, че възможната среща между Русия, САЩ и Украйна през ноември ще има предварителен, „пристрелочен“ характер. По думите му от първата среща след паузата не трябва да се очакват големи резултати, тъй като по мирното споразумение между Москва и Киев все още предстои работа.
Москва е готова да възобнови тристранните преговори след 4 ноември. Като възможен период се посочва първата половина на ноември, а сред обсъжданите места за провеждането им е Абу Даби. Предишните три кръга разговори между Русия, САЩ и Украйна се състояха през януари и февруари, докато планираната среща през март беше отложена.
Източници: ukrinform.ua, tass.ru, rbc.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Ударите върху европейската либерастия
започнаха! Виждате при нас какво става в бТВ и Нова - изхвърчат знакови имена на Урсулианската журналистика. По Европа също - едни изхвърчат, а някои Урсулиански медии направо се купуват като цяло! Урсула ще бъде принудена да подаде оставка!!! Вероятно процеса е започнал, защото забелязвам, че вече говори предимно Кая! Урсула няма нищо общо с предишната, а се крие сякаш в очакване!!!
Близкия изток също така ще бъде поделен между Русия и САЩ!!! Изхвърлянето на англичаните. Очаквам скандали и компромати я срещу Бритиш Петролиум, я срещу кралското семейство. Вижда се как ескалират съобщения за отвратителните им деяния, а файловете Епщайн имат много още което да покажат! Концепцията за унищожението на Англия е още от времето на Уидроу Уилсън, и също включва отнемането на Канада от англичаните, и други действия, които сега Тръмп реализира!!! От другата страна, Русия привика Баш - башито на Сирия, и онзи веднага обърна палачинката, и забрани израелски действия, които преди това допускаше!
Съюза на САЩ и Русия предполагам е обособен от това, че вече Китай подпря САЩ в Латинска Америка, а Русия ще пази Сибир
12:44 25.10.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #39, #52
12:45 25.10.2026
3 Нено
12:45 25.10.2026
4 Кирил
12:45 25.10.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
РУСИЯ И КИТАЙ АФРИКА ,ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ, ИЗТОЧНА ЕВРОПА И БЛИЗКИЯ ИЗТОК
...
БАЙ ДОНЬО ЩЕ ВИ ИЗТЪРГУВА КАТО ДОБИТЪК:)
12:49 25.10.2026
6 Илона Мъск
Парите които прибират от нашите данъкоплатци използуват за политически кампании срещу Тръмп.
Старлинк бе отключен защото ВСУ го използуваше за убиване на цивилни, деца и ученици
Коментиран от #70
12:50 25.10.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ВСИЧКО ДРУГО Е ЗА ИЗТЪРГУВАНЕ :)
Коментиран от #57
12:51 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сметка
12:55 25.10.2026
11 Адрес 4000
12:55 25.10.2026
12 Зелю къде е ?
12:56 25.10.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АКО НИКОЯ ОТ ТРИТЕ ВЕЛИКИ СИЛИ
НЕ ИСКА ЗАПАДНАЛА ЕВРОПА
......
ПРОСТО Е В ПРЕВОД ОТ АНГЛИЙСКИ ТОКСИЧНА СОБСТВЕНОСТ - ФИРМА КОЯТО Е ОБРЕЧЕНА ДА ФАЛИРА - НЯМА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
.... А И ЦЕНТЪРА НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА СЕ ИЗМЕСТИ КЪМ ТИХООКЕАНСКИЯ РЕГИОН
12:58 25.10.2026
14 Че що пък
Коментиран от #17, #43
13:04 25.10.2026
15 НОВИ КРОЙКИ?
13:04 25.10.2026
16 да на руското робство
Това си ни харесва.
Какви са тези западни возила,техника, евро, свобода на словото, свобода на придвижване в западни държави?
Тръмп ще ни освободи.Вовата ще ни обладае!
Коментиран от #46
13:05 25.10.2026
17 Че що пък и Западните Балкани
До коментар #14 от "Че що пък":Да не станат руско китайска свободна икономическа зона, демилитаризирана естествено .. Прекрасно ще е с хоризонталният коридор от Китай, Грузия до Италия през България
13:06 25.10.2026
18 А КАЯ И УРСУЛА ГИ НЯМА НА МАСАТА
13:08 25.10.2026
19 ЕК за нищо не става
13:08 25.10.2026
20 !!!?
13:08 25.10.2026
21 ЕК за нищо не става
13:09 25.10.2026
22 РЕАЛИСТ
13:11 25.10.2026
23 Три велики държави
13:13 25.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #38, #54
13:19 25.10.2026
27 Накратко
Коментиран от #33
13:21 25.10.2026
28 Кво
13:25 25.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мислителя
13:26 25.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Как смеят да правят форум
До коментар #27 от "Накратко":без участието на Зеленски и Ивайло Мирчев !
13:30 25.10.2026
34 Kaлпазанин
13:31 25.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ПИСАЛ СЪМ ПИША И ЩЕ
13:33 25.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Не е лесна тяхната
До коментар #26 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":По 10 евроцента на коментар.
Мирчев е пуснал свои копои в съответните сайтове и ако от неговата банда му искали пари за
стари коментари, той ги глобявал.
13:34 25.10.2026
39 Ъъъъ
До коментар #2 от "Последния Софиянец":В западна Русия! Познай кои ще са в източна Америка!😂
13:34 25.10.2026
40 Тръмп ще ги моли
13:37 25.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Много
13:38 25.10.2026
43 Тръмп ще ги моли
До коментар #14 от "Че що пък":САЩ да стане руско-китайска свободна икономическа зона .. ама НЯМА! Само малко нафта може и тва е
13:39 25.10.2026
44 Един
Коментиран от #48
13:40 25.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #53
13:42 25.10.2026
48 Мухахаха
До коментар #44 от "Един":Защото той диктува правилата
13:43 25.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Тези нащастници
До коментар #26 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":Днес много работа имат ще изкарат за смазка
13:46 25.10.2026
55 Тримата големи
13:47 25.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Интересно
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Нали бяха в Русия???!😉
13:48 25.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Пора
13:50 25.10.2026
60 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
13:51 25.10.2026
61 Констатация
Коментиран от #67, #69
13:52 25.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 И накрая русия в нокаут
Коментиран от #71
13:56 25.10.2026
65 Нека
13:56 25.10.2026
66 А КАЯ
14:01 25.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 нова салфетка ще раздели правилно нещата
Юрий Ушаков заяви, че Москва, Вашингтон и Пекин са готови по принцип за разговорите. Възможната среща може да се проведе през ноември
-;-
Кой ще скицира новата салфетка
14:02 25.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Ба бааааа
До коментар #64 от "И накрая русия в нокаут":Тръмпата е заявил че ще арестува Урсула и кая патката и в Сибир на заточение да цепят дърва
14:08 25.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 ХиХи
14:14 25.10.2026
74 Констатация
До коментар #69 от "Констатирашт":Младо..., дедо ти Пу от една страна шъ го ... Бай Дрън, а от другата Си, и единия и другия се ползват от случая да изцеждат Рашка по максимум, но иначе и китаеца и хамериканеца са за "мир"!!! -))) Майтапчии... -))))) Мъ ти прдължавай да съ кланяй на портретъ на пишман "чекиста" дет го лъжат и мамят само кой не го мързи! -)))))
Коментиран от #79
14:17 25.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Укротрола да учи руски
14:18 25.10.2026
77 Укротроле, ще викаш после
Коментиран от #87
14:19 25.10.2026
78 да делят света
Коментиран от #80, #82
14:19 25.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Мястото на България е при Русия
До коментар #78 от "да делят света":Баба Ванга го е казала и ще бъде! А ти реви в ъгъла.
Коментиран от #84
14:23 25.10.2026
81 Къде е укротрола?
14:24 25.10.2026
82 Какво е "оратно" бе?
До коментар #78 от "да делят света":Какво е "оратно" бе, ОРАТЕН?
14:25 25.10.2026
83 Да не е умрял от рак?
14:26 25.10.2026
84 Заминавай и не се
До коментар #80 от "Мястото на България е при Русия":Връщай и гледай да не те пратят на фронта за разходен материал.Там крепостните са разходен материал от веки веков.И тия руски интерпретации на баба Ванка си ги тури от з ад.
14:28 25.10.2026
85 Що бре
14:29 25.10.2026
86 Ами
имат някакви шансове да се разминат сравнително леко,
в сравнение с останалите от групата на мераклиите.
Забравете салфетките и сферите на влияние.
Многополюсния свят изключва тази опция.
14:30 25.10.2026
87 По тихо Руски тръбар
До коментар #77 от "Укротроле, ще викаш после":Бегай да месиш питки и си избърши с пер ма та от чоф ка та.
14:30 25.10.2026