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Кремъл с важна новина: започна подготовката за среща между Путин, Тръмп и Си
  Тема: Украйна

Кремъл с важна новина: започна подготовката за среща между Путин, Тръмп и Си

25 Октомври, 2026 12:42 1 802 87

  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • си цзинпин-
  • юрий ушаков-
  • преговори за украйна

Юрий Ушаков заяви, че Москва, Вашингтон и Пекин са готови по принцип за разговорите. Възможната среща може да се проведе през ноември

Кремъл с важна новина: започна подготовката за среща между Путин, Тръмп и Си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подготовката за възможна тристранна среща между руския президент Владимир Путин, американския държавен глава Доналд Тръмп и китайския председател Си Цзинпин е започнала. Това заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

„Сега вече мога точно да кажа, че и в Москва, и в Пекин, и във Вашингтон по принцип са готови за провеждането ѝ. Подготовката за нея вече започна“, каза Ушаков, цитиран от „Укрінформ“.

Още новини от Украйна

Възможна среща на форума на АТИС

Конкретна дата за разговорите между Путин, Тръмп и Си Цзинпин не е обявена. Като възможна рамка се очертава срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, която ще се проведе на 18 и 19 ноември в китайския град Шънджън. Китай председателства организацията през тази година, а руската делегация ще бъде водена от Путин.

На 6 октомври Ушаков заяви пред ТАСС, че идеята за среща на тримата лидери е интересна, но тогава практическата ѝ подготовка още не е била започнала. „Всички знаят за нея – и Тръмп, и Путин, и Си Цзинпин“, каза той.

Според „Ведомости“ на 1 октомври Путин е подкрепил идеята, но е посочил, че за провеждането на срещата е необходим дневен ред. На 29 септември китайската страна е заявила, че не разполага с информация за възможни тристранни разговори.

Отделно се подготвят разговори за Украйна

Ушаков съобщи още, че възможната среща между Русия, САЩ и Украйна през ноември ще има предварителен, „пристрелочен“ характер. По думите му от първата среща след паузата не трябва да се очакват големи резултати, тъй като по мирното споразумение между Москва и Киев все още предстои работа.

Москва е готова да възобнови тристранните преговори след 4 ноември. Като възможен период се посочва първата половина на ноември, а сред обсъжданите места за провеждането им е Абу Даби. Предишните три кръга разговори между Русия, САЩ и Украйна се състояха през януари и февруари, докато планираната среща през март беше отложена.

Източници: ukrinform.ua, tass.ru, rbc.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    24 15 Отговор
    Време за прогноза! Очаквам:
    Ударите върху европейската либерастия
    започнаха! Виждате при нас какво става в бТВ и Нова - изхвърчат знакови имена на Урсулианската журналистика. По Европа също - едни изхвърчат, а някои Урсулиански медии направо се купуват като цяло! Урсула ще бъде принудена да подаде оставка!!! Вероятно процеса е започнал, защото забелязвам, че вече говори предимно Кая! Урсула няма нищо общо с предишната, а се крие сякаш в очакване!!!
    Близкия изток също така ще бъде поделен между Русия и САЩ!!! Изхвърлянето на англичаните. Очаквам скандали и компромати я срещу Бритиш Петролиум, я срещу кралското семейство. Вижда се как ескалират съобщения за отвратителните им деяния, а файловете Епщайн имат много още което да покажат! Концепцията за унищожението на Англия е още от времето на Уидроу Уилсън, и също включва отнемането на Канада от англичаните, и други действия, които сега Тръмп реализира!!! От другата страна, Русия привика Баш - башито на Сирия, и онзи веднага обърна палачинката, и забрани израелски действия, които преди това допускаше!
    Съюза на САЩ и Русия предполагам е обособен от това, че вече Китай подпря САЩ в Латинска Америка, а Русия ще пази Сибир

    12:44 25.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    24 5 Отговор
    България в коя част на салфетката ще бъде?

    Коментиран от #39, #52

    12:45 25.10.2026

  • 3 Нено

    20 6 Отговор
    А Урсулките къде са?!

    12:45 25.10.2026

  • 4 Кирил

    10 22 Отговор
    Какво ще прави китаеца с тия двама лузури

    12:45 25.10.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 7 Отговор
    САЩ ПОЛУЧАВАМЕ КАНАДА , ЗАПАДНА ЕВРОПА И ЮЖНА АМЕРИКА
    .....
    РУСИЯ И КИТАЙ АФРИКА ,ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ, ИЗТОЧНА ЕВРОПА И БЛИЗКИЯ ИЗТОК
    ...
    БАЙ ДОНЬО ЩЕ ВИ ИЗТЪРГУВА КАТО ДОБИТЪК:)

    12:49 25.10.2026

  • 6 Илона Мъск

    15 9 Отговор
    Европейците са кръвожадни подпалването на войната в Украйна и ще горят в ада.
    Парите които прибират от нашите данъкоплатци използуват за политически кампании срещу Тръмп.
    Старлинк бе отключен защото ВСУ го използуваше за убиване на цивилни, деца и ученици

    Коментиран от #70

    12:50 25.10.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 4 Отговор
    В КАНАДА И ЮЖНА АМЕРИКА СА РЕСУРСИТЕ НЕОБХОДИМИ НА САЩ
    .....
    ВСИЧКО ДРУГО Е ЗА ИЗТЪРГУВАНЕ :)

    Коментиран от #57

    12:51 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сметка

    8 10 Отговор
    без Кръчмар

    12:55 25.10.2026

  • 11 Адрес 4000

    10 5 Отговор
    Надъхваме ли се с Копиум за нова Ялта?

    12:55 25.10.2026

  • 12 Зелю къде е ?

    13 6 Отговор
    Няма ли да им танцува и пее ?

    12:56 25.10.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 7 Отговор
    НЕ БИХ СЕ УЧУДИЛ
    АКО НИКОЯ ОТ ТРИТЕ ВЕЛИКИ СИЛИ
    НЕ ИСКА ЗАПАДНАЛА ЕВРОПА
    ......
    ПРОСТО Е В ПРЕВОД ОТ АНГЛИЙСКИ ТОКСИЧНА СОБСТВЕНОСТ - ФИРМА КОЯТО Е ОБРЕЧЕНА ДА ФАЛИРА - НЯМА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
    .... А И ЦЕНТЪРА НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА СЕ ИЗМЕСТИ КЪМ ТИХООКЕАНСКИЯ РЕГИОН

    12:58 25.10.2026

  • 14 Че що пък

    7 6 Отговор
    По границата с Полша да не се заселят корейци и китайци? Ще е много хубаво даже. И Одеса да е руско китайска свободна икономическа зона ..

    Коментиран от #17, #43

    13:04 25.10.2026

  • 15 НОВИ КРОЙКИ?

    8 5 Отговор
    А ВЕЛИКИТЕ ФРАНЦИЯ И АНГЛИЯ?

    13:04 25.10.2026

  • 16 да на руското робство

    11 14 Отговор
    Най-добре е България да си мине под руско робство.
    Това си ни харесва.
    Какви са тези западни возила,техника, евро, свобода на словото, свобода на придвижване в западни държави?
    Тръмп ще ни освободи.Вовата ще ни обладае!

    Коментиран от #46

    13:05 25.10.2026

  • 17 Че що пък и Западните Балкани

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "Че що пък":

    Да не станат руско китайска свободна икономическа зона, демилитаризирана естествено .. Прекрасно ще е с хоризонталният коридор от Китай, Грузия до Италия през България

    13:06 25.10.2026

  • 18 А КАЯ И УРСУЛА ГИ НЯМА НА МАСАТА

    16 5 Отговор
    Явно ще са под масата.

    13:08 25.10.2026

  • 19 ЕК за нищо не става

    11 6 Отговор
    Чиста щета е за всички.

    13:08 25.10.2026

  • 20 !!!?

    27 19 Отговор
    Всеки опит за спасение на Путлер е реабилитация на Хитлер !!!?

    13:08 25.10.2026

  • 21 ЕК за нищо не става

    6 22 Отговор
    Срещата вероятно ще е или в Китай или в Беларус по вероятно

    13:09 25.10.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    10 21 Отговор
    Кво стана с Европа, бе? Нали урсулите излъчват представител за преговорите. Никой не бръсне Европа за слива на годината политическа сцена.

    13:11 25.10.2026

  • 23 Три велики държави

    12 20 Отговор
    Поздравления и успех !!!

    13:13 25.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    15 17 Отговор
    Как коментира тази новина?

    Коментиран от #38, #54

    13:19 25.10.2026

  • 27 Накратко

    14 14 Отговор
    Ще се събират трима подлеци и диктатори

    Коментиран от #33

    13:21 25.10.2026

  • 28 Кво

    1 0 Отговор
    пристрелочен

    13:25 25.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мислителя

    9 11 Отговор
    Какъв е смисълът на срещите и договорите с Путин и Тръмп, след като и двамата ги нарушават?

    13:26 25.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Как смеят да правят форум

    8 4 Отговор

    До коментар #27 от "Накратко":

    без участието на Зеленски и Ивайло Мирчев !

    13:30 25.10.2026

  • 34 Kaлпазанин

    6 3 Отговор
    А магарето Мерц ,катъра Рюте ,вещицата Урсула ,кокошката Калас макарон (ако може да направи сме Париж щели да са прислугата и лакеите

    13:31 25.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ПИСАЛ СЪМ ПИША И ЩЕ

    8 4 Отговор
    Продължавам да пиша. Русия Китай и САЩ ще станат властелини на света наш. И това е със помощта на Калас макрон мерца и Урсула. ПРОДАДОХА ЕВРОПА НО ТЕ И ЗЕЛЬО СТАНАХА БУГАТИИИ. А МНОГО УБИТИ ОТ НАРОДИТЕ НАШИ. А ЕВРОПА БЕШЕ СИЛНА УМНА ИСТИНСКИ ПОМОЩНИК И ПРОГРЕС ЗА СВЕТА..

    13:33 25.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Не е лесна тяхната

    10 1 Отговор

    До коментар #26 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    По 10 евроцента на коментар.
    Мирчев е пуснал свои копои в съответните сайтове и ако от неговата банда му искали пари за
    стари коментари, той ги глобявал.

    13:34 25.10.2026

  • 39 Ъъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    В западна Русия! Познай кои ще са в източна Америка!😂

    13:34 25.10.2026

  • 40 Тръмп ще ги моли

    4 1 Отговор
    Да позволят на американците да се заселват в Африка ама няма

    13:37 25.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Много

    2 6 Отговор
    Ясно, че Путин се натиска да се нареди до Китай и Америка. Тръмп е съгласен. Обаче не и китайците. Когато обсъждат с американците нещата Путин не им трябва. Той е само страна в конфликта. Подкрепян от тях. Но нищо повече. Не е фактор. И засега по-слабата страна в конфликта.

    13:38 25.10.2026

  • 43 Тръмп ще ги моли

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Че що пък":

    САЩ да стане руско-китайска свободна икономическа зона .. ама НЯМА! Само малко нафта може и тва е

    13:39 25.10.2026

  • 44 Един

    3 4 Отговор
    Къде се бута Пу в А група?

    Коментиран от #48

    13:40 25.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    5 5 Отговор
    Путин е шефа свиквайте

    Коментиран от #53

    13:42 25.10.2026

  • 48 Мухахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Един":

    Защото той диктува правилата

    13:43 25.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Тези нащастници

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    Днес много работа имат ще изкарат за смазка

    13:46 25.10.2026

  • 55 Тримата големи

    4 2 Отговор
    Ще се срещнат, ще пият по едно 60-годишно уски, ще хапнат и кой от къде е. Украйна няма да е тема за разговор, защото нейната история вече приключи.

    13:47 25.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Нали бяха в Русия???!😉

    13:48 25.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Пора

    3 5 Отговор
    Путинова русия умира.

    13:50 25.10.2026

  • 60 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    5 1 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил, че не е поканен на срещата.

    13:51 25.10.2026

  • 61 Констатация

    3 5 Отговор
    Дедо Пу шъ е по "средата" на Сандвичъ..., на него му харсва до го ъъъ .... !!! -))))))))

    Коментиран от #67, #69

    13:52 25.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 И накрая русия в нокаут

    4 5 Отговор
    От много преговори

    Коментиран от #71

    13:56 25.10.2026

  • 65 Нека

    2 3 Отговор
    минат междинните избори в САЩ, и тогава да му гледаме сеира на Тръмп.

    13:56 25.10.2026

  • 66 А КАЯ

    5 1 Отговор
    Пак ще е под масата.

    14:01 25.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 нова салфетка ще раздели правилно нещата

    3 1 Отговор
    Кремъл с важна новина: започна подготовката за среща между Путин, Тръмп и Си


    Юрий Ушаков заяви, че Москва, Вашингтон и Пекин са готови по принцип за разговорите. Възможната среща може да се проведе през ноември
    -;-
    Кой ще скицира новата салфетка

    14:02 25.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Ба бааааа

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "И накрая русия в нокаут":

    Тръмпата е заявил че ще арестува Урсула и кая патката и в Сибир на заточение да цепят дърва

    14:08 25.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ХиХи

    1 1 Отговор
    Пък зеля ще е основното ястие

    14:14 25.10.2026

  • 74 Констатация

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Констатирашт":

    Младо..., дедо ти Пу от една страна шъ го ... Бай Дрън, а от другата Си, и единия и другия се ползват от случая да изцеждат Рашка по максимум, но иначе и китаеца и хамериканеца са за "мир"!!! -))) Майтапчии... -))))) Мъ ти прдължавай да съ кланяй на портретъ на пишман "чекиста" дет го лъжат и мамят само кой не го мързи! -)))))

    Коментиран от #79

    14:17 25.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Укротрола да учи руски

    1 0 Отговор
    Че като дойдат пак руснаците, ще ги посреща с хляб и сол заедно с другите млади булки.

    14:18 25.10.2026

  • 77 Укротроле, ще викаш после

    1 0 Отговор
    В Русия съм, в Русия съм...

    Коментиран от #87

    14:19 25.10.2026

  • 78 да делят света

    2 2 Отговор
    И големият брат ще си поиска оратно Източна Европа извън НАТО - отдавнашна негова мечта и овца за доене

    Коментиран от #80, #82

    14:19 25.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Мястото на България е при Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "да делят света":

    Баба Ванга го е казала и ще бъде! А ти реви в ъгъла.

    Коментиран от #84

    14:23 25.10.2026

  • 81 Къде е укротрола?

    1 0 Отговор
    Да не е умрял от рак?

    14:24 25.10.2026

  • 82 Какво е "оратно" бе?

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "да делят света":

    Какво е "оратно" бе, ОРАТЕН?

    14:25 25.10.2026

  • 83 Да не е умрял от рак?

    1 0 Отговор
    Да не е умрял от рак укротрола?

    14:26 25.10.2026

  • 84 Заминавай и не се

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Мястото на България е при Русия":

    Връщай и гледай да не те пратят на фронта за разходен материал.Там крепостните са разходен материал от веки веков.И тия руски интерпретации на баба Ванка си ги тури от з ад.

    14:28 25.10.2026

  • 85 Що бре

    0 0 Отговор
    Изключвате ли варианта руско китайско американска федерация да има? Съвсем реално е в дългосрочен план

    14:29 25.10.2026

  • 86 Ами

    0 0 Отговор
    Ако САЩ не се пазарят много и не правят големи чалъми
    имат някакви шансове да се разминат сравнително леко,
    в сравнение с останалите от групата на мераклиите.
    Забравете салфетките и сферите на влияние.
    Многополюсния свят изключва тази опция.

    14:30 25.10.2026

  • 87 По тихо Руски тръбар

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Укротроле, ще викаш после":

    Бегай да месиш питки и си избърши с пер ма та от чоф ка та.

    14:30 25.10.2026

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