Харков изгради първия си антидронов коридор

В Харков е изграден първият антидронов коридор в рамките на града. Антидронови мрежи покриват 6,5-километров участък на Харковското шосе, като височината на съоръжението е 7 метра. Работите са завършили наскоро, съобщава Укринформ.

Предвижда се защитата да бъде разширена и към други пътни участъци. Приоритет е отсечката от околовръстния път между автомобилния пазар „Лоск“ и жилищния район „Алексеевка“, която е дълга приблизително 14 километра.

Началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов заяви, че изграждането ще бъде финансирано от областния бюджет.

„Това е нещо, което ще бъде направено в близко време. Така виждаме това, което е критично необходимо. Ще насочим към него около 10 милиона гривни“, каза Синегубов.

Решението за изграждането на защитни съоръжения по пътищата идва след атака срещу товарен автомобил, движещ се по околовръстния път на Харков. На 21 май руски сили са атакували камиона с FPV дрон, а 40-годишният му водач е загинал.

След нападението е затворен участък от път М-03 между 491-ия и 501-ия километър — от екопарка „Фелдман“ до Липцовското кръстовище. През юли на отсечката е завършил монтажът на антидронови мрежи, но движението по нея не е възстановено.

Планираното покриване на още 14 километра ще разшири защитата по един от ключовите пътни маршрути около Харков. Към момента потвърдените параметри са дължината на участъка, височината на мрежите и предвиденото финансиране от около 10 милиона гривни.

Източници: ukrinform.ua