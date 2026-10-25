Харков изгради първия си антидронов коридор

В Харков е изграден първият антидронов коридор в рамките на града. Антидронови мрежи покриват 6,5-километров участък на Харковското шосе, като височината на съоръжението е 7 метра. Работите са завършили наскоро, съобщава Укринформ.
Предвижда се защитата да бъде разширена и към други пътни участъци. Приоритет е отсечката от околовръстния път между автомобилния пазар „Лоск“ и жилищния район „Алексеевка“, която е дълга приблизително 14 километра.
Началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов заяви, че изграждането ще бъде финансирано от областния бюджет.
Решението за изграждането на защитни съоръжения по пътищата идва след атака срещу товарен автомобил, движещ се по околовръстния път на Харков. На 21 май руски сили са атакували камиона с FPV дрон, а 40-годишният му водач е загинал.
След нападението е затворен участък от път М-03 между 491-ия и 501-ия километър — от екопарка „Фелдман“ до Липцовското кръстовище. През юли на отсечката е завършил монтажът на антидронови мрежи, но движението по нея не е възстановено.
Планираното покриване на още 14 километра ще разшири защитата по един от ключовите пътни маршрути около Харков. Към момента потвърдените параметри са дължината на участъка, височината на мрежите и предвиденото финансиране от около 10 милиона гривни.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руски дроновод
14:44 25.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Относно мрежите
14:46 25.10.2026
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6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Рибар мрежар
14:58 25.10.2026
9 И Варна да покрием тогава
Коментиран от #11
14:59 25.10.2026
10 666
15:01 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Майчице свята
Пиша ти от Плевен, драги Ванка.
Помниш ли кагда пришол със танка?
Беше млад, но се държеше мъжки.
Зарази семейството ми с въшки…
Взе на мама златните пендари
и дори галошите ми стари.
Помниш ли, как кушаше картошки?
Наконец забърса три кокошки.
После си преспал със кака Сия
и изпил си всичката ракия.
А след време чухме и мълвата,
че си гръмнал тате във главата!
Длъжен бях да те обичам, Ваня.
Даже кръстих дъщеря си Маня.
Залъкът си давахме насила
на Русия – тая дива сила.
После цели девет петилетки
грабихте уран и руди редки.
Грабихте и жито, папироси…
Зарад тебе ходим голи-боси!
Дружбата ни беше “свята”, “чиста”.
Ние всички хранехме танкиста.
А пък ти ни пазаше със танка
и ни взе последната луканка…
Пазеше и немците, и чехите.
Ние тук възпявахме успехите.
С паметник стърчиш ни на главата
и скверниш небето и земята.
Коментиран от #15
15:02 25.10.2026
13 Кви мрежи бре смешници
15:03 25.10.2026
14 Ей тва вече
15:06 25.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Вчера и Днес
Петър Плет Плете,
по три пръта преплита
потпри Петре плета
падна Петре плета.
Сега с телефон в ръка:
Петър пари пере
през пет пари препира
пери Петре парите
през пет Путиньовки Петре
15:14 25.10.2026
17 СССс
15:14 25.10.2026
18 Защо е така
от цвят на цвят в тоя райски ад
докато от работа измрат.
Работят всеки ден от сутрин до мрак
доде Загрея горе на небето грее
и чакат в кошера нов ден да изгрее.
Събират мед и носят го до в къщи.
Кошера гъмжи и около кралицата
всеки ден парад върви.
Кралицата майка ражда веднъж в живота оплодена,
неземна с корона от мед надарена...
А тъpтeите мъpзeливи, зaвиcтливи
бръмчат около кошера
и чакат млада кралица да се роди.
Да я оплoдят и в нов кошер нов живот,
нов петмез да заври пак...
Че човекът е гладен, е факт
и не обръща внимание много на този факт
и вместо мед, обича да преяжда
със свинcки пържoли в ръка с кoмат хляб .....
даже в полезрението му да няма
ни зарзават, ни домат.
15:20 25.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 джони инглиш
15:43 25.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.