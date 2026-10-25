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Харков изгради първия си антидронов коридор
  Тема: Украйна

Харков изгради първия си антидронов коридор

25 Октомври, 2026 14:35 1 460 22

  • харков-
  • антидронови мрежи-
  • олег синегубов-
  • украйна-
  • fpv дрон

Мрежи с височина 7 метра покриват 6,5 километра от Харковското шосе. Предвижда се защита и на още 14 километра от околовръстния път

Харков изгради първия си антидронов коридор - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Харков е изграден първият антидронов коридор в рамките на града. Антидронови мрежи покриват 6,5-километров участък на Харковското шосе, като височината на съоръжението е 7 метра. Работите са завършили наскоро, съобщава Укринформ.

Предвижда се защитата да бъде разширена и към други пътни участъци. Приоритет е отсечката от околовръстния път между автомобилния пазар „Лоск“ и жилищния район „Алексеевка“, която е дълга приблизително 14 километра.

Началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов заяви, че изграждането ще бъде финансирано от областния бюджет.

„Това е нещо, което ще бъде направено в близко време. Така виждаме това, което е критично необходимо. Ще насочим към него около 10 милиона гривни“, каза Синегубов.

Решението за изграждането на защитни съоръжения по пътищата идва след атака срещу товарен автомобил, движещ се по околовръстния път на Харков. На 21 май руски сили са атакували камиона с FPV дрон, а 40-годишният му водач е загинал.

След нападението е затворен участък от път М-03 между 491-ия и 501-ия километър — от екопарка „Фелдман“ до Липцовското кръстовище. През юли на отсечката е завършил монтажът на антидронови мрежи, но движението по нея не е възстановено.

Планираното покриване на още 14 километра ще разшири защитата по един от ключовите пътни маршрути около Харков. Към момента потвърдените параметри са дължината на участъка, височината на мрежите и предвиденото финансиране от около 10 милиона гривни.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руски дроновод

    22 2 Отговор
    За голямо съжаление на украинците, мрежите не помагат. Факт.

    14:44 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Относно мрежите

    16 1 Отговор
    Европеските държави дават на Украйна стари бракувани рибарски мрежи, които не могат да пазят пехотата и машините от руските дронове.

    14:46 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Рибар мрежар

    11 1 Отговор
    Тези мрежи оказват само психологическа помощ.

    14:58 25.10.2026

  • 9 И Варна да покрием тогава

    10 1 Отговор
    С "Антидронови мрежи" Познавам един на Ченгене скеле дето ги плете

    Коментиран от #11

    14:59 25.10.2026

  • 10 666

    10 0 Отговор
    Време в Англия да се родят няколко народни републики. Щотландска народна република, уейлска народна република и ирландска народна република. А Русия да им прати независими и свободни медии защите от цензурата на свгашните западни медии.

    15:01 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Майчице свята

    1 6 Отговор
    ПИСМО ДО ВАНКА С ТАНКА

    Пиша ти от Плевен, драги Ванка.
    Помниш ли кагда пришол със танка?
    Беше млад, но се държеше мъжки.
    Зарази семейството ми с въшки…

    Взе на мама златните пендари
    и дори галошите ми стари.
    Помниш ли, как кушаше картошки?
    Наконец забърса три кокошки.

    После си преспал със кака Сия
    и изпил си всичката ракия.
    А след време чухме и мълвата,
    че си гръмнал тате във главата!

    Длъжен бях да те обичам, Ваня.
    Даже кръстих дъщеря си Маня.
    Залъкът си давахме насила
    на Русия – тая дива сила.

    После цели девет петилетки
    грабихте уран и руди редки.
    Грабихте и жито, папироси…
    Зарад тебе ходим голи-боси!

    Дружбата ни беше “свята”, “чиста”.
    Ние всички хранехме танкиста.
    А пък ти ни пазаше със танка
    и ни взе последната луканка…

    Пазеше и немците, и чехите.
    Ние тук възпявахме успехите.
    С паметник стърчиш ни на главата
    и скверниш небето и земята.

    Коментиран от #15

    15:02 25.10.2026

  • 13 Кви мрежи бре смешници

    9 0 Отговор
    Урок за 3 клас : Дронове разпръскват термит – химическа смес от алуминиев прах и железен оксид и при запалване сместа гори при температура над 2400°C. Гледано отстрани, тя изглежда точно като течна плазма или течен огън, който изгаря укрепления, техника и горски масиви за секунди....

    15:03 25.10.2026

  • 14 Ей тва вече

    8 1 Отговор
    Изби рибата. Ще изловят и гаргите даже тея хурки сбъркани

    15:06 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Вчера и Днес

    1 4 Отговор
    Едно време по време на бригадирско движение:
    Петър Плет Плете,
    по три пръта преплита
    потпри Петре плета
    падна Петре плета.

    Сега с телефон в ръка:
    Петър пари пере
    през пет пари препира
    пери Петре парите
    през пет Путиньовки Петре

    15:14 25.10.2026

  • 17 СССс

    8 0 Отговор
    А мрежите спират ли снаряди???

    15:14 25.10.2026

  • 18 Защо е така

    1 3 Отговор
    Пчелите работливи, летят

    от цвят на цвят в тоя райски ад
    докато от работа измрат.
    Работят всеки ден от сутрин до мрак

    доде Загрея горе на небето грее

    и чакат в кошера нов ден да изгрее.

    Събират мед и носят го до в къщи.
    Кошера гъмжи и около кралицата

    всеки ден парад върви.

    Кралицата майка ражда веднъж в живота оплодена,
    неземна с корона от мед надарена...

    А тъpтeите мъpзeливи, зaвиcтливи

    бръмчат около кошера

    и чакат млада кралица да се роди.

    Да я оплoдят и в нов кошер нов живот,

    нов петмез да заври пак...

    Че човекът е гладен, е факт

    и не обръща внимание много на този факт

    и вместо мед, обича да преяжда

    със свинcки пържoли в ръка с кoмат хляб .....

    даже в полезрението му да няма

    ни зарзават, ни домат.

    15:20 25.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 джони инглиш

    4 1 Отговор
    Харков изгради първия си антидронов коридор за бягство на украинската армия от града.

    15:43 25.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

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