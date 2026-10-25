Самолет прекъсна излитането си във Франкфурт след погрешен завой на пистата

Самолет Airbus A321 на турската авиокомпания Pegasus Airlines е навлязъл в грешна посока на писта на летище Франкфурт, преди да излети за Истанбул. Диспечерите са забелязали отклонението и са прекъснали процедурата при скорост около 65 км/ч, съобщава ДПА, цитирана от германски медии.

Машината е изпълнявала полет PC996 и е получила разрешение да излети на юг по писта 18. Вместо това самолетът е поел на север, тоест в обратната посока. Според германската служба за въздушна навигация DFS полетът е бил прекратен навреме, а екипажът е бил насочен извън пистата.

„Това наистина е изключително. Не се случва често, със сигурност не и в Германия“, е заявил говорител на DFS.

По думите му диспечерите са видели ситуацията веднага и са успели да я овладеят, преди да възникне непосредствена опасност. След като напуснал пистата, самолетът се върнал на позиция за излитане и около седем минути по-късно излетял нормално в правилната посока. Няма данни за пострадали или повреди по машината.

Pegasus Airlines потвърждава, че екипажът е завил в грешна посока при навлизането на пистата, но отрича да е имало опит за излитане в неправилната посока. Според авиокомпанията екипажът сам е забелязал грешката и в координация с диспечерите е потърсил правилния маршрут.

DFS е докладвала случая на германската федерална служба за разследване на авиационни произшествия BFU. Оттам трябва да преценят дали да започнат официално разследване. Операторът на летището „Фрапорт“ също е потвърдил, че е имало инцидент, но не е съобщил допълнителни подробности.

Източници: tagesschau.de, derstandard.de, ksta.de