Марин льо Пен започна кампанията си с обещание за ред

Марин льо Пен официално започна кампанията си за президентските избори във Франция през 2027 г. с обещание да възстанови реда и доверието в държавата. Лидерката на Националния сбор избра Орлеан за първия си голям митинг, проведен в рамките на конгреса на партията.

Пред привържениците си тя заяви, че сигурността е „първият дълг на държавата“, и обеща политика на „нулева толерантност“ към престъпността. Според Ройтерс Льо Пен представи себе си като политик, способен да отговори на икономическата, социалната и сигурностната криза, която според нея разклаща Франция. „Не живеем в края на света, а в края на един свят – техния свят“, каза тя по адрес на политическите си опоненти.

Обещания за сигурност и по-силна държава

В речта си Льо Пен заяви, че при нейно управление Франция ще „възстанови реда и яснотата в обществените дела“. Тя обеща президентство, което ръководи, правителство, което управлява, парламент, който приема закони, и съдебна система, която ги прилага безпристрастно.

Кандидатката заяви още, че върховенството на закона ще бъде възстановено, защото според нея то е невъзможно, когато престъпниците не получават наказания, а престъпни групи налагат свои правила в отделни квартали. Тя обеща възстановяване на граничния контрол, автоматично експулсиране на чужденци, извършили престъпления, и засилени действия срещу банди и трафиканти на наркотици. Тези мерки са част от по-твърдата линия на Националния сбор по въпросите на миграцията и сигурността.

Бардела остава начело на партията

По време на конгреса Джордан Бардела беше преизбран за лидер на Националния сбор с 98,98% от гласовете. Така беше потвърдено разделението на ролите между двамата водещи политици на партията – Льо Пен като кандидат за президент и Бардела като лидер на формацията.

Марин льо Пен заяви, че ако спечели изборите, нейният премиер ще бъде именно Бардела. Тя описа бъдещото правителство като „отворено и плуралистично“, което би трябвало да се основава на по-широко национално обединение, а не само на партийна подкрепа. Тя също така заяви, че държавата, която иска да изгради, няма да бъде „държава на Националния сбор“, а общ проект за Франция.

Кампанията започва на фона на напрежение

Митингът в Орлеан събра 8500 привърженици според организаторите. В района бяха мобилизирани около 3000 полицаи и служители на спешните служби, след като протестите срещу високите разходи за живот и политиката на правителството прераснаха на места в сблъсъци, грабежи и вандалски прояви.

Ройтерс цитира социологическо проучване, според което Льо Пен получава между 32% и 33,5% на първия тур – значително пред левия лидер Жан-Люк Меланшон с 17%. Проучването поставя кандидатката в позиция на фаворит, но до президентския вот остават месеци, а окончателните дати за изборите през 2027 г. все още са част от предстоящия политически календар.

Източници: marketscreener.com, apnews.com, fr.euronews.com