Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Франция »
Марин льо Пен започна кампанията си с обещание за ред
  Тема: Избори

Марин льо Пен започна кампанията си с обещание за ред

25 Октомври, 2026 20:54 686 4

  • марин льо пен-
  • президентски избори-
  • франция-
  • национален сбор-
  • джордан бардела

Лидерката на Националния сбор обеща „нулева толерантност“, възстановяване на сигурността и Джордан Бардела за премиер при победа на изборите през 2027 г

Марин льо Пен започна кампанията си с обещание за ред - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Марин льо Пен официално започна кампанията си за президентските избори във Франция през 2027 г. с обещание да възстанови реда и доверието в държавата. Лидерката на Националния сбор избра Орлеан за първия си голям митинг, проведен в рамките на конгреса на партията.

Пред привържениците си тя заяви, че сигурността е „първият дълг на държавата“, и обеща политика на „нулева толерантност“ към престъпността. Според Ройтерс Льо Пен представи себе си като политик, способен да отговори на икономическата, социалната и сигурностната криза, която според нея разклаща Франция. „Не живеем в края на света, а в края на един свят – техния свят“, каза тя по адрес на политическите си опоненти.

Обещания за сигурност и по-силна държава

В речта си Льо Пен заяви, че при нейно управление Франция ще „възстанови реда и яснотата в обществените дела“. Тя обеща президентство, което ръководи, правителство, което управлява, парламент, който приема закони, и съдебна система, която ги прилага безпристрастно.

Кандидатката заяви още, че върховенството на закона ще бъде възстановено, защото според нея то е невъзможно, когато престъпниците не получават наказания, а престъпни групи налагат свои правила в отделни квартали. Тя обеща възстановяване на граничния контрол, автоматично експулсиране на чужденци, извършили престъпления, и засилени действия срещу банди и трафиканти на наркотици. Тези мерки са част от по-твърдата линия на Националния сбор по въпросите на миграцията и сигурността.

Бардела остава начело на партията

По време на конгреса Джордан Бардела беше преизбран за лидер на Националния сбор с 98,98% от гласовете. Така беше потвърдено разделението на ролите между двамата водещи политици на партията – Льо Пен като кандидат за президент и Бардела като лидер на формацията.

Марин льо Пен заяви, че ако спечели изборите, нейният премиер ще бъде именно Бардела. Тя описа бъдещото правителство като „отворено и плуралистично“, което би трябвало да се основава на по-широко национално обединение, а не само на партийна подкрепа. Тя също така заяви, че държавата, която иска да изгради, няма да бъде „държава на Националния сбор“, а общ проект за Франция.

Кампанията започва на фона на напрежение

Митингът в Орлеан събра 8500 привърженици според организаторите. В района бяха мобилизирани около 3000 полицаи и служители на спешните служби, след като протестите срещу високите разходи за живот и политиката на правителството прераснаха на места в сблъсъци, грабежи и вандалски прояви.

Ройтерс цитира социологическо проучване, според което Льо Пен получава между 32% и 33,5% на първия тур – значително пред левия лидер Жан-Люк Меланшон с 17%. Проучването поставя кандидатката в позиция на фаворит, но до президентския вот остават месеци, а окончателните дати за изборите през 2027 г. все още са част от предстоящия политически календар.

Източници: marketscreener.com, apnews.com, fr.euronews.com


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв ред?

    6 8 Отговор
    Комунистически, или по подобие на Путиновият ред?

    20:57 25.10.2026

  • 2 гого

    0 1 Отговор
    ми те разбутаха кошера.те и ще го опушват

    21:32 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания