ВСУ порази завод край Липецк, произвеждащ елементи за „Искандер“

Ракетен удар е поразил завод „Енергия“ в град Елец, Липецка област, Русия. Предприятието се намира на около 300 километра от границата с Украйна. След атаката на територията му е избухнал мащабен пожар, а над промишлената зона се е издигнал гъст дим. За удара съобщи украинската агенция УНИАН, позовавайки се на мониторинговия канал Exilenova+.

Силно са повредени фасадата и вътрешните помещения на един от производствените корпуси. „По-нататъшното функциониране на този корпус е невъзможно“, заявяват анализаторите от Exilenova+.

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Според същия източник по завода са били изстреляни няколко крилати ракети. Като възможен тип е посочен Storm Shadow, но тази информация не е официално потвърдена.

Какво произвежда заводът

„Енергия“ е производител на химически източници на ток и батерии за военна техника. По данни, цитирани от „Милитарный“, предприятието произвежда елементи за захранване 9Б280-1 за крилати ракети 9М727 от комплекса „Искандер-К“.

Заводът доставя и батерии 9Б-287 за планиращи авиобомби УМПБ Д-30СН. Освен това произвежда източници на захранване за универсални модули за планиране и корекция, за балистични ракети „Искандер-М“ и за противокорабни ракети Х-35У.

Руските власти потвърдиха атака срещу промишлената зона на Елец, но не уточниха официално кое предприятие е било цел. Украинското военно командване също не е поело публично отговорност за удара.

Поредна атака срещу предприятието

The Insider съобщава, че заводът вече е бил обект на няколко атаки от май 2025 г. насам. Изданието посочва, че новият удар може да е най-малко шестият срещу предприятието. Към момента не е установено какви са общите щети по производствените мощности и дали засегнатият корпус е бил ключов за изпълнението на военни поръчки.

Ударът по „Енергия“ идва на фона на поредица от атаки срещу руски предприятия, свързани с производството на ракети, безпилотни летателни апарати и друга военна техника.

Източници: unian.net, theins.ru, currenttime.tv