Искат оставката на вътрешния министър на Испания

Искания за оставката на испанския министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка бяха отправени след полицейските действия по време на общата стачка на 11 ноември. Леви формации, сред които Podemos и Frente Amplio, обвиниха силите на реда в прекомерна употреба на сила при протестите в Мадрид и Барселона.

Според „Ел Паис“ в центъра на Мадрид са заснети служители, които блъскат и удрят с палки демонстранти. При отделни действия са използвани сълзотворен газ, лютив спрей и гумени куршуми. Синдикатите UGT и CCOO определиха реакцията като непропорционална и обявиха, че разглеждат възможността за съдебни искове.

В Барселона протестите са били последвани от сблъсъци, при които групи с прикрити лица са чупили витрини, палили са контейнери и са хвърляли пиротехнически средства срещу каталунската полиция. Според „Ел Паис“ по време на стачката са регистрирани над 1500 инцидента в страната. Данните за задържаните се разминават: изданието съобщава за близо 70 души, докато други данни, цитирани от испански медии, сочат общо 115 ареста, включително в Каталуния и Страната на баските.

Монтеро поиска отстраняване и на полицейски ръководители

Кандидатът на Podemos за предстоящите парламентарни избори Ирене Монтеро поиска оставката на Гранде-Марласка, както и отстраняването на полицейски ръководители и служители, участвали в спорните действия. Тя заяви, че трябва да има отговорност „от министъра до всички полицейски ръководители и служители“, извършили насилие.

Монтеро посочи като пример видеозапис, на който полицейски служител пръска с лютив спрей човек на улица „Гран Вия“ в Мадрид. Тя заяви, че действията са били „репресия“ и че правителството не реагира достатъчно на сигналите за счупени ребра, удари с палки и неправомерни проверки. Тези твърдения са политическа оценка и предстои да бъдат проверени в рамките на разследванията.

Правителството разпореди разследване

Гранде-Марласка разпореди на Главната дирекция на полицията да започне специални проверки на отделните инциденти. Те трябва да се извършват независимо от обичайната вътрешна инспекция на действията на Националната полиция.

Министерството на вътрешните работи обяви и че занапред няма да се използва сълзотворен газ при операции за контрол на демонстрации. Полицейските синдикати възразиха срещу мярката. JUPOL поиска оставката на министъра, но предупреди, че ограничаването на тези средства може да принуди служителите да влизат в по-пряк физически контакт с протестиращите.

Министърът на президентството Феликс Боланьос защити Гранде-Марласка и отхвърли възможността той да бъде освободен. „В никакъв случай“ постът му не е поставен под въпрос, заяви Боланьос пред испанското обществено радио, като добави, че полицейските ръководители трябва да установят дали в отделни случаи е имало непропорционална употреба на сила.

Общата стачка беше първата в Испания от 14 години. В Мадрид правителствената делегация оцени броя на участниците в основното шествие на над 120 000 души, докато организаторите посочиха между 600 000 и 750 000. Освен полицейските действия, протестите бяха насочени срещу недостъпните жилища, ниските доходи и поскъпването на живота.

Източници: elpais.com, europapress.es, ondacero.es