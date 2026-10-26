Петима пострадаха при руски атаки в Изюм и Черниговска област

Петима цивилни са пострадали при руски атаки срещу Изюм в Харковска област и Черниговска област, съобщи „Украинская правда“, позовавайки се на местните власти и украинската Държавна служба за извънредни ситуации. И в двата региона са нанесени щети по жилищни и промишлени обекти.

Около 02:40 часа в Изюм са били нанесени серия авиационни удари с управляеми авиационни бомби, съобщава Изюмската градска военна администрация. Трима цивилни са пострадали и са получили медицинска помощ.

Пораженията са регистрирани в два района на града. В Замостье са повредени жилищни сгради и помещенията на детско-юношеско спортно училище. В района Нефтяник бомба е паднала в частен сектор, като са повредени или разрушени повече от 10 къщи.

В източните покрайнини на Изюм са повредени прозорците на пречиствателни съоръжения. Заради щети по мрежите жители на няколко улици са останали без електричество, а прекъсването на интернет услугите също е било отчетено. Последиците от атаката се уточняват.

Пожари в три района на Черниговска област

В Черниговска област са пострадали мъж и жена, съобщи украинската Държавна служба за извънредни ситуации. „Двама души са получили травми в резултат на руските атаки“, се посочва в информацията на спасителната служба.

В Прилуцкия район е бил атакуван хангар на частно предприятие, при което е пострадал мъж. В Новгород-Северския район е възникнал пожар в сграда на зърнохранилище, а жена е получила травми.

Още един мащабен пожар е избухнал в складово помещение в Корюковския район. В Черниговския район е горяла суха растителност. Спасителите са ликвидирали всички огнища.

На този етап местните власти не съобщават за загинали при атаките, описани в двата региона. Размерът на материалните щети и пълният обхват на пораженията в Изюм и Черниговска област продължават да се уточняват.

Източници: pravda.com.ua