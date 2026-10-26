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Петима пострадаха при руски атаки в Изюм и Черниговска област
  Тема: Украйна

Петима пострадаха при руски атаки в Изюм и Черниговска област

26 Октомври, 2026 07:59 682 11

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Ударите са повредили жилища, спортно училище, складове и зърнохранилище. В няколко района са прекъснати токът и интернетът

Петима пострадаха при руски атаки в Изюм и Черниговска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима цивилни са пострадали при руски атаки срещу Изюм в Харковска област и Черниговска област, съобщи „Украинская правда“, позовавайки се на местните власти и украинската Държавна служба за извънредни ситуации. И в двата региона са нанесени щети по жилищни и промишлени обекти.

Около 02:40 часа в Изюм са били нанесени серия авиационни удари с управляеми авиационни бомби, съобщава Изюмската градска военна администрация. Трима цивилни са пострадали и са получили медицинска помощ.

Пораженията са регистрирани в два района на града. В Замостье са повредени жилищни сгради и помещенията на детско-юношеско спортно училище. В района Нефтяник бомба е паднала в частен сектор, като са повредени или разрушени повече от 10 къщи.

В източните покрайнини на Изюм са повредени прозорците на пречиствателни съоръжения. Заради щети по мрежите жители на няколко улици са останали без електричество, а прекъсването на интернет услугите също е било отчетено. Последиците от атаката се уточняват.

Пожари в три района на Черниговска област

В Черниговска област са пострадали мъж и жена, съобщи украинската Държавна служба за извънредни ситуации. „Двама души са получили травми в резултат на руските атаки“, се посочва в информацията на спасителната служба.

В Прилуцкия район е бил атакуван хангар на частно предприятие, при което е пострадал мъж. В Новгород-Северския район е възникнал пожар в сграда на зърнохранилище, а жена е получила травми.

Още един мащабен пожар е избухнал в складово помещение в Корюковския район. В Черниговския район е горяла суха растителност. Спасителите са ликвидирали всички огнища.

На този етап местните власти не съобщават за загинали при атаките, описани в двата региона. Размерът на материалните щети и пълният обхват на пораженията в Изюм и Черниговска област продължават да се уточняват.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    14 0 Отговор
    Либералната Секта иска война. Всеки, който иска мир, е путинист. Ами, свиквайте. Ще си я имате войната. Още малко. Въпросът е, кое ще настъпи първо - изхвърлянето на либералната Секта от власт в Европа, или капитулацията на Украйна. Май ще е едновременно, напролет догодина.

    Коментиран от #10

    08:08 26.10.2026

  • 2 Антирашист 4835

    1 6 Отговор
    Пусин бърка преговори с ултиматом ! Да съобрази с реалното положение на фронта и да не иска повече, прекалено много жертви предизвика !

    Коментиран от #6

    08:13 26.10.2026

  • 3 Бай Коста

    4 0 Отговор
    Ние толкова от катастрофи правим.

    08:18 26.10.2026

  • 4 Отреазвяващ

    2 0 Отговор
    Имат Фасо връщат.

    08:22 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дани

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Антирашист 4835":

    Реалното положение отдавна се е доказало с невероятна повтаряемост от 26:1.
    Знаеш какво говоря, нали ?

    Коментиран от #8

    08:36 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Антирашист 4835

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дани":

    Съотношението на разменени тела не съответства на броя жертви и служи само за пропаганда !

    Коментиран от #9

    09:08 26.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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