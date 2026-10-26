Петима пострадаха при руски атаки в Изюм и Черниговска област

Петима цивилни са пострадали при руски атаки срещу Изюм в Харковска област и Черниговска област, съобщи „Украинская правда“, позовавайки се на местните власти и украинската Държавна служба за извънредни ситуации. И в двата региона са нанесени щети по жилищни и промишлени обекти.
Около 02:40 часа в Изюм са били нанесени серия авиационни удари с управляеми авиационни бомби, съобщава Изюмската градска военна администрация. Трима цивилни са пострадали и са получили медицинска помощ.
Пораженията са регистрирани в два района на града. В Замостье са повредени жилищни сгради и помещенията на детско-юношеско спортно училище. В района Нефтяник бомба е паднала в частен сектор, като са повредени или разрушени повече от 10 къщи.
В източните покрайнини на Изюм са повредени прозорците на пречиствателни съоръжения. Заради щети по мрежите жители на няколко улици са останали без електричество, а прекъсването на интернет услугите също е било отчетено. Последиците от атаката се уточняват.
Пожари в три района на Черниговска област
В Черниговска област са пострадали мъж и жена, съобщи украинската Държавна служба за извънредни ситуации. „Двама души са получили травми в резултат на руските атаки“, се посочва в информацията на спасителната служба.
В Прилуцкия район е бил атакуван хангар на частно предприятие, при което е пострадал мъж. В Новгород-Северския район е възникнал пожар в сграда на зърнохранилище, а жена е получила травми.
Още един мащабен пожар е избухнал в складово помещение в Корюковския район. В Черниговския район е горяла суха растителност. Спасителите са ликвидирали всички огнища.
На този етап местните власти не съобщават за загинали при атаките, описани в двата региона. Размерът на материалните щети и пълният обхват на пораженията в Изюм и Черниговска област продължават да се уточняват.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #10
08:08 26.10.2026
2 Антирашист 4835
Коментиран от #6
08:13 26.10.2026
3 Бай Коста
08:18 26.10.2026
4 Отреазвяващ
08:22 26.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дани
До коментар #2 от "Антирашист 4835":Реалното положение отдавна се е доказало с невероятна повтаряемост от 26:1.
Знаеш какво говоря, нали ?
Коментиран от #8
08:36 26.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Антирашист 4835
До коментар #6 от "Дани":Съотношението на разменени тела не съответства на броя жертви и служи само за пропаганда !
Коментиран от #9
09:08 26.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.