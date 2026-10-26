Четирима ранени при руска атака срещу Запорожие

Четирима души са ранени при нощна атака срещу Запорожие, съобщи изпълняващият длъжността началник на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин. По данни на украинската Държавна служба за извънредни ситуации са повредени частни домове, хотел, два автобуса и стопански постройки.

Пострадали са две жени на 22 и 30 години, както и двама мъже на 40 и 61 години. Първоначално властите са съобщили за две ранени лица, но по-късно броят им е нараснал до четирима. На всички е оказана медицинска помощ.

Пожари и повредени сгради

На едно от местата на попадение е избухнал пожар. По информация на спасителната служба са изгорели три автомобила и суха растителност. Повредено е остъкляването на хотел и на два автобуса, а щети са нанесени още на частен жилищен дом и четири стопански постройки.

В първоначалното съобщение на Михаил Семикин се посочва и повредена търговска сграда. Той заяви: „В резултат на атаката са повредени частни домове, автомобили и търговска сграда. На едно от местата на попадение е избухнал пожар.“

Спасители са обследвали районите за евентуални други пострадали, а на място са работили аварийни екипи. Комунални служители са започнали възстановителни дейности. В проверените съобщения не се посочва какво оръжие е използвано при атаката.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua, mig.com.ua