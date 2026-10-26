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Четирима ранени при руска атака срещу Запорожие
  Тема: Украйна

Четирима ранени при руска атака срещу Запорожие

26 Октомври, 2026 08:15, обновена 26 Октомври, 2026 08:16 552 8

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  • военни действия

Повредени са домове, хотел, два автобуса и автомобили. На едно от местата на попадение е избухнал пожар

Четирима ранени при руска атака срещу Запорожие - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима души са ранени при нощна атака срещу Запорожие, съобщи изпълняващият длъжността началник на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин. По данни на украинската Държавна служба за извънредни ситуации са повредени частни домове, хотел, два автобуса и стопански постройки.

Пострадали са две жени на 22 и 30 години, както и двама мъже на 40 и 61 години. Първоначално властите са съобщили за две ранени лица, но по-късно броят им е нараснал до четирима. На всички е оказана медицинска помощ.

Пожари и повредени сгради

На едно от местата на попадение е избухнал пожар. По информация на спасителната служба са изгорели три автомобила и суха растителност. Повредено е остъкляването на хотел и на два автобуса, а щети са нанесени още на частен жилищен дом и четири стопански постройки.

В първоначалното съобщение на Михаил Семикин се посочва и повредена търговска сграда. Той заяви: „В резултат на атаката са повредени частни домове, автомобили и търговска сграда. На едно от местата на попадение е избухнал пожар.“

Спасители са обследвали районите за евентуални други пострадали, а на място са работили аварийни екипи. Комунални служители са започнали възстановителни дейности. В проверените съобщения не се посочва какво оръжие е използвано при атаката.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua, mig.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма

    1 3 Отговор
    Няма по-голям срам от страхливия многоходов милиционер с ботокса.

    Коментиран от #4

    08:20 26.10.2026

  • 2 Кривоцел

    2 3 Отговор
    Горките руснаци, съвсем изкривиха мерника. Нищо друго освен суха растителност и частни домове не могат да уцелят с техните примитивни оръжия, сглобени от любители с подръчни средства. Де що има пералня, фритюрник, еърфраер - всичко се разкоства за да стрелнат.

    08:22 26.10.2026

  • 3 ........–

    2 1 Отговор
    ...има ранени и две (три)деца...

    08:32 26.10.2026

  • 4 Дани

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    Не му е нужно на Путин да е многоходов. Той ви направи мат само с един ход. Другото сами си го направихте от много акъл.

    Коментиран от #6

    08:33 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Антирашист 4834

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дани":

    Да добавя ,единственият ход на пусин предизвика милиони жертви и продэлжава пета година !

    Коментиран от #8

    08:58 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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