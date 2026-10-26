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Украйна напредва бавно, но значимо край Олександривка
  Тема: Украйна

Украйна напредва бавно, но значимо край Олександривка

26 Октомври, 2026 09:07 810 25

  • украйна-
  • олександривка-
  • гуляйполе-
  • руска логистика-
  • институт за изследване на войната

ISW предупреждава, че натискът може да застраши руската логистика и операциите към Гуляйполе. Москва прехвърля части към сектора според военен наблюдател

Украйна напредва бавно, но значимо край Олександривка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските сили постигат бавни, но тактически значими успехи в направлението Олександривка, които в дългосрочен план могат да застрашат руската логистика и операциите както там, така и в района на Гуляйполе. Това е оценката на анализаторите от Института за изследване на войната (ISW).

„Украинските сили постигат бавни, но тактически значими успехи в направлението Олександривка, които по-късно могат да застрашат руската логистика и операциите в направленията Олександривка и Гуляйполе“, посочва ISW.

Според украинския военен наблюдател Константин Машовец, цитиран в оценката на ISW, на 25 октомври украинските части са освободили Перебудова, Комар и Федоривка. Те са напреднали и югозападно от Веселе до района на Скудне.

Данните сочат, че руските сили вероятно са били изтласкани от突出нал участък северозападно от линията Федоривка-Бурлатске. В същото време руски подразделения запазват позиции в североизточните покрайнини на Перебудова, което показва, че боевете в района продължават.

Русия прехвърля морска пехота към сектора

Постоянният украински натиск е принудил руското военно командване да прехвърли части от 120-а дивизия морска пехота на Балтийския флот и 40-а отделна бригада морска пехота на Тихоокеанския флот към направлението Олександривка. По данни на Машовец тези части е трябвало да подкрепят руските операции в направлението Гуляйполе.

Към сектора са били насочени и елементи от 90-а танкова дивизия, които първоначално са били предназначени да подпомогнат руското настъпление към Дружковка. ISW отбелязва, че прехвърлянето на подразделения между различни участъци показва натоварването върху руското командване и необходимостта да реагира на украинските контраатаки.

Украинските сили действат в направлението Олександривка от началото на февруари 2026 г. По-рано украински военен представител съобщи, че в рамките на операцията от януари до август са били върнати над 745 квадратни километра и 26 населени места в части от Донецка, Днепропетровска и Запорожка област.

Риск за руските операции към Гуляйполе

Велика Новосилка е важен пътен възел за руските сили, които се опитват да напредват на запад от Гуляйполе. Според ISW допълнителни украински успехи в района могат да застрашат тила на руските подразделения и да усложнят снабдяването им.

На 24 и 25 октомври руските сили са провели ограничени атаки в направлението Олександривка, но ISW не е потвърдил техен напредък. В направлението Гуляйполе също са извършени атаки северозападно и югозападно от града, без потвърдени териториални придвижвания.

Така украинските действия не се изчерпват с локално завземане на позиции. Според оценката на ISW те принуждават руското командване да пренасочва сили към южния участък на фронта, вместо да ги използва едновременно за настъпление в други направления.

Източници: kyivpost.com, ukrinform.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОРЕДЕН ПЪТ

    16 3 Отговор
    АфТОРМИЛЕН Е ГОЛЕМ ФАНТАСТ

    09:12 26.10.2026

  • 2 Зеленски

    24 4 Отговор
    Вече виждам през бинокъла Кулите на Кремъл.Слава на Украйна.

    Коментиран от #9

    09:13 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Може би

    19 1 Отговор
    очаквате да празнуват Коледа и Нова Година в Москва?!? Съмнявам се.

    09:14 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    22 2 Отговор
    Е го бе, друго си е когато началника на украинската армия е клоун!!!
    Голям смях е тази статия!!!

    09:15 26.10.2026

  • 8 Ууукрите напредвали

    16 1 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    09:16 26.10.2026

  • 9 ПУТИН КАЗА ...........

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Зеленски":

    .......ВИЖДАШ МИДЕДО ВИЯ......!

    09:16 26.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Путин

    4 13 Отговор
    Това са лъжи, вече превзехме Киев за 3 дня

    09:18 26.10.2026

  • 12 Артист

    21 3 Отговор
    С "украйна" е свършено, не коментирайте, всичко е глупости.....

    09:19 26.10.2026

  • 13 Гост

    5 1 Отговор
    Баце, то ако нямаше храсти и мъгла да видите вий наступ, м! Ама нищо, напролет пак сшъ пробваме!

    09:21 26.10.2026

  • 14 стоян георгиев

    2 12 Отговор
    Последните месеци украйна връща повече територия отколкото губи.

    Коментиран от #22

    09:22 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Фейк - либераст

    9 0 Отговор
    УКРАЙНА НАПРЕДВА БАВНО НО ЗНАЧИМО Вчера напредна с 58 милиметра, днес ще отстъпи 30! Голям успех - цели 28 милиметра!

    09:25 26.10.2026

  • 17 ........–

    8 0 Отговор
    Уркия аминь !!

    09:25 26.10.2026

  • 18 Еваларка зельоночек

    9 0 Отговор
    Тактически само отстъпват. После тактически ще капитулират.

    09:29 26.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АБВ

    8 0 Отговор
    Оценката е на анализаторите от Института за изследване на войната ?! На база източниците, посочени под статията, а ?
    СмЕх, смЕх, смЕх ! Ама мнооого смЕх !
    Аре !

    09:34 26.10.2026

  • 21 Само

    5 0 Отговор
    като видиш източниците на новината и ти става ясно !

    09:35 26.10.2026

  • 22 Баце,

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Преди руснаците напредваха, събираха повече тела на загинали военни и това беше оправданието защо съотношението при размяна беше 10÷1 в полза на Русия.
    Сега бандерчетата напредват, събират повече тела на загинали военни и съотношението пак е 10÷1 в полза на Русия.
    Що така бе мой?
    Абе я направо ни разкажи вицовете за мощните чудодейни натовски геймчейнджъри дето след тях нищо не остава, та да ти се посмеем още.

    09:35 26.10.2026

  • 23 Каква "военна сводка"

    7 0 Отговор
    Егати тъпотията. Все едно чета нещо писано преди 100 години. Малко украсете, повече патос и розови мечти вкарайте..

    09:36 26.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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