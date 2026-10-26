Украйна напредва бавно, но значимо край Олександривка

Украинските сили постигат бавни, но тактически значими успехи в направлението Олександривка, които в дългосрочен план могат да застрашат руската логистика и операциите както там, така и в района на Гуляйполе. Това е оценката на анализаторите от Института за изследване на войната (ISW).
Според украинския военен наблюдател Константин Машовец, цитиран в оценката на ISW, на 25 октомври украинските части са освободили Перебудова, Комар и Федоривка. Те са напреднали и югозападно от Веселе до района на Скудне.
Данните сочат, че руските сили вероятно са били изтласкани от突出нал участък северозападно от линията Федоривка-Бурлатске. В същото време руски подразделения запазват позиции в североизточните покрайнини на Перебудова, което показва, че боевете в района продължават.
Русия прехвърля морска пехота към сектора
Постоянният украински натиск е принудил руското военно командване да прехвърли части от 120-а дивизия морска пехота на Балтийския флот и 40-а отделна бригада морска пехота на Тихоокеанския флот към направлението Олександривка. По данни на Машовец тези части е трябвало да подкрепят руските операции в направлението Гуляйполе.
Към сектора са били насочени и елементи от 90-а танкова дивизия, които първоначално са били предназначени да подпомогнат руското настъпление към Дружковка. ISW отбелязва, че прехвърлянето на подразделения между различни участъци показва натоварването върху руското командване и необходимостта да реагира на украинските контраатаки.
Украинските сили действат в направлението Олександривка от началото на февруари 2026 г. По-рано украински военен представител съобщи, че в рамките на операцията от януари до август са били върнати над 745 квадратни километра и 26 населени места в части от Донецка, Днепропетровска и Запорожка област.
Риск за руските операции към Гуляйполе
Велика Новосилка е важен пътен възел за руските сили, които се опитват да напредват на запад от Гуляйполе. Според ISW допълнителни украински успехи в района могат да застрашат тила на руските подразделения и да усложнят снабдяването им.
На 24 и 25 октомври руските сили са провели ограничени атаки в направлението Олександривка, но ISW не е потвърдил техен напредък. В направлението Гуляйполе също са извършени атаки северозападно и югозападно от града, без потвърдени териториални придвижвания.
Така украинските действия не се изчерпват с локално завземане на позиции. Според оценката на ISW те принуждават руското командване да пренасочва сили към южния участък на фронта, вместо да ги използва едновременно за настъпление в други направления.
Източници: kyivpost.com, ukrinform.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПОРЕДЕН ПЪТ
09:12 26.10.2026
2 Зеленски
Коментиран от #9
09:13 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Може би
09:14 26.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пич
Голям смях е тази статия!!!
09:15 26.10.2026
8 Ууукрите напредвали
09:16 26.10.2026
9 ПУТИН КАЗА ...........
До коментар #2 от "Зеленски":.......ВИЖДАШ МИДЕДО ВИЯ......!
09:16 26.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Путин
09:18 26.10.2026
12 Артист
09:19 26.10.2026
13 Гост
09:21 26.10.2026
14 стоян георгиев
Коментиран от #22
09:22 26.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Фейк - либераст
09:25 26.10.2026
17 ........–
09:25 26.10.2026
18 Еваларка зельоночек
09:29 26.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АБВ
СмЕх, смЕх, смЕх ! Ама мнооого смЕх !
Аре !
09:34 26.10.2026
21 Само
09:35 26.10.2026
22 Баце,
До коментар #14 от "стоян георгиев":Преди руснаците напредваха, събираха повече тела на загинали военни и това беше оправданието защо съотношението при размяна беше 10÷1 в полза на Русия.
Сега бандерчетата напредват, събират повече тела на загинали военни и съотношението пак е 10÷1 в полза на Русия.
Що така бе мой?
Абе я направо ни разкажи вицовете за мощните чудодейни натовски геймчейнджъри дето след тях нищо не остава, та да ти се посмеем още.
09:35 26.10.2026
23 Каква "военна сводка"
09:36 26.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.