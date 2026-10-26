Украйна напредва бавно, но значимо край Олександривка

Украинските сили постигат бавни, но тактически значими успехи в направлението Олександривка, които в дългосрочен план могат да застрашат руската логистика и операциите както там, така и в района на Гуляйполе. Това е оценката на анализаторите от Института за изследване на войната (ISW).

„Украинските сили постигат бавни, но тактически значими успехи в направлението Олександривка, които по-късно могат да застрашат руската логистика и операциите в направленията Олександривка и Гуляйполе“, посочва ISW.

Според украинския военен наблюдател Константин Машовец, цитиран в оценката на ISW, на 25 октомври украинските части са освободили Перебудова, Комар и Федоривка. Те са напреднали и югозападно от Веселе до района на Скудне.

Данните сочат, че руските сили вероятно са били изтласкани от突出нал участък северозападно от линията Федоривка-Бурлатске. В същото време руски подразделения запазват позиции в североизточните покрайнини на Перебудова, което показва, че боевете в района продължават.

Русия прехвърля морска пехота към сектора

Постоянният украински натиск е принудил руското военно командване да прехвърли части от 120-а дивизия морска пехота на Балтийския флот и 40-а отделна бригада морска пехота на Тихоокеанския флот към направлението Олександривка. По данни на Машовец тези части е трябвало да подкрепят руските операции в направлението Гуляйполе.

Към сектора са били насочени и елементи от 90-а танкова дивизия, които първоначално са били предназначени да подпомогнат руското настъпление към Дружковка. ISW отбелязва, че прехвърлянето на подразделения между различни участъци показва натоварването върху руското командване и необходимостта да реагира на украинските контраатаки.

Украинските сили действат в направлението Олександривка от началото на февруари 2026 г. По-рано украински военен представител съобщи, че в рамките на операцията от януари до август са били върнати над 745 квадратни километра и 26 населени места в части от Донецка, Днепропетровска и Запорожка област.

Риск за руските операции към Гуляйполе

Велика Новосилка е важен пътен възел за руските сили, които се опитват да напредват на запад от Гуляйполе. Според ISW допълнителни украински успехи в района могат да застрашат тила на руските подразделения и да усложнят снабдяването им.

На 24 и 25 октомври руските сили са провели ограничени атаки в направлението Олександривка, но ISW не е потвърдил техен напредък. В направлението Гуляйполе също са извършени атаки северозападно и югозападно от града, без потвърдени териториални придвижвания.

Така украинските действия не се изчерпват с локално завземане на позиции. Според оценката на ISW те принуждават руското командване да пренасочва сили към южния участък на фронта, вместо да ги използва едновременно за настъпление в други направления.

Източници: kyivpost.com, ukrinform.net