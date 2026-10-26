Русия е изправена пред нова заплаха: украинските сили напредват към ключови райони

Украинските сили са постигнали бавни, но тактически значими успехи на Александровското направление, които в по-дългосрочен план могат да застрашат руската логистика и операциите в районите на Александровка и Гуляйполе. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW).
Украинският военен наблюдател Константин Машовец съобщава, че на 25 октомври украинските части са освободили населените места Перебудова, Комар и Фьодоровка. По думите му силите на Украйна са напреднали и югозападно от Весело, достигайки до района на Скудное.
ISW оценява, че според данните на Машовец украинските войски вероятно са изтласкали руски подразделения северозападно от линията Фьодоровка–Бурлатское. В същото време руски части все още поддържат позиции в североизточните покрайнини на Перебудова, което показва, че боевете в района продължават.
Русия прехвърля морска пехота и танкови части
Според ISW постоянните украински контраатаки са принудили руското командване да прехвърли към Александровското направление подразделения от 120-а дивизия морска пехота на Балтийския флот и 40-а отделна бригада морска пехота на Тихоокеанския флот.
„По-нататъшното придвижване на украинските войски ще създаде заплаха за тила на тази руска групировка“, посочват анализаторите.
Към същия участък са били насочени и подразделения от 90-а танкова дивизия. Първоначално те са били предназначени да подпомогнат руските настъпателни действия към Дружковка. ISW отбелязва, че морската пехота се смята за едно от по-боеспособните формирования в руската армия и обикновено се използва по приоритетни направления.
Заплаха за операциите около Гуляйполе
Украинските контраатаки в района продължават от началото на февруари 2026 г. Според ISW те, заедно с други тактически действия на украинските сили, са отслабили инициативата на руската армия и са наложили преразпределение на наличните подразделения.
В анализа се посочва, че Велика Новоселка се намира при важен пътен възел, който подпомага руското настъпление западно от Гуляйполе. Целта на тези действия е свързана с опит за обхващане на Орехов от две страни.
Затова евентуално ново украинско придвижване в района на Александровка може да застраши руските тилови позиции, снабдителните маршрути и възможността за подкрепа на настъплението край Гуляйполе. Към момента обаче данните описват развиваща се бойна обстановка, в която отделни населени места остават спорни, а руските сили продължават да задържат позиции в част от района.
Източници: unian.net, rbc.ua
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 УСПЕХ УКРАЙНА
Коментиран от #21
09:56 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Смех
09:57 26.10.2026
6 Питай Путин да видиш дали напредват
Вярвайте на Путин не на фактите
Коментиран от #20
09:57 26.10.2026
7 От страни
09:58 26.10.2026
8 Вярваме ви
Останаха им само лъкове и стрели
09:58 26.10.2026
9 Ха ХаХа
Предават се цели укро батальони на руснаците
09:58 26.10.2026
10 Казал Института за войната
09:58 26.10.2026
11 Слава Украйна
То е ясно че в москва Учат Украински
09:58 26.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Паралелна реалност
Тотална деградация.
09:59 26.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Севги Фатих
За жалост Руският народ ще гладува Десетилетия след него
09:59 26.10.2026
16 Верно ли
09:59 26.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Здрасти
За подигравка и посмешище стана.
10:01 26.10.2026
20 То Пък Герасимов всяка седмица завзема
До коментар #6 от "Питай Путин да видиш дали напредват":Домбас и убива 6 милиона Украинци
10:01 26.10.2026
21 Свири, свири
До коментар #2 от "УСПЕХ УКРАЙНА":на вятъра и надай се на мъглата...
10:01 26.10.2026
22 Ха ХаХа
10:01 26.10.2026