Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Русия е изправена пред нова заплаха: украинските сили напредват към ключови райони
  Тема: Украйна

Русия е изправена пред нова заплаха: украинските сили напредват към ключови райони

26 Октомври, 2026 09:54 570 22

  • украйна-
  • гуляйполе-
  • александровка-
  • руска логистика-
  • войната в украйна

ISW отчита освобождаване на три села и прехвърляне на руски морски пехотинци и танкови части към участъка

Русия е изправена пред нова заплаха: украинските сили напредват към ключови райони - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските сили са постигнали бавни, но тактически значими успехи на Александровското направление, които в по-дългосрочен план могат да застрашат руската логистика и операциите в районите на Александровка и Гуляйполе. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW).

Украинският военен наблюдател Константин Машовец съобщава, че на 25 октомври украинските части са освободили населените места Перебудова, Комар и Фьодоровка. По думите му силите на Украйна са напреднали и югозападно от Весело, достигайки до района на Скудное.

ISW оценява, че според данните на Машовец украинските войски вероятно са изтласкали руски подразделения северозападно от линията Фьодоровка–Бурлатское. В същото време руски части все още поддържат позиции в североизточните покрайнини на Перебудова, което показва, че боевете в района продължават.

Русия прехвърля морска пехота и танкови части

Според ISW постоянните украински контраатаки са принудили руското командване да прехвърли към Александровското направление подразделения от 120-а дивизия морска пехота на Балтийския флот и 40-а отделна бригада морска пехота на Тихоокеанския флот.

„По-нататъшното придвижване на украинските войски ще създаде заплаха за тила на тази руска групировка“, посочват анализаторите.

Към същия участък са били насочени и подразделения от 90-а танкова дивизия. Първоначално те са били предназначени да подпомогнат руските настъпателни действия към Дружковка. ISW отбелязва, че морската пехота се смята за едно от по-боеспособните формирования в руската армия и обикновено се използва по приоритетни направления.

Заплаха за операциите около Гуляйполе

Украинските контраатаки в района продължават от началото на февруари 2026 г. Според ISW те, заедно с други тактически действия на украинските сили, са отслабили инициативата на руската армия и са наложили преразпределение на наличните подразделения.

В анализа се посочва, че Велика Новоселка се намира при важен пътен възел, който подпомага руското настъпление западно от Гуляйполе. Целта на тези действия е свързана с опит за обхващане на Орехов от две страни.

Затова евентуално ново украинско придвижване в района на Александровка може да застраши руските тилови позиции, снабдителните маршрути и възможността за подкрепа на настъплението край Гуляйполе. Към момента обаче данните описват развиваща се бойна обстановка, в която отделни населени места остават спорни, а руските сили продължават да задържат позиции в част от района.

Източници: unian.net, rbc.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 УСПЕХ УКРАЙНА

    6 15 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    Коментиран от #21

    09:56 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Смех

    13 1 Отговор
    Вестник "Стършел"... днеска не се спряхте да ни разсмивате.

    09:57 26.10.2026

  • 6 Питай Путин да видиш дали напредват

    6 5 Отговор
    Всеки ден падат градове възли и Вашингтон е в далечината

    Вярвайте на Путин не на фактите

    Коментиран от #20

    09:57 26.10.2026

  • 7 От страни

    11 0 Отговор
    Не лъжете хората - никъде не напредват.

    09:58 26.10.2026

  • 8 Вярваме ви

    10 0 Отговор
    Русия от 2022 г свърши с оръжията.
    Останаха им само лъкове и стрели

    09:58 26.10.2026

  • 9 Ха ХаХа

    9 1 Отговор
    Абсолютни наркомански лъжи.
    Предават се цели укро батальони на руснаците

    09:58 26.10.2026

  • 10 Казал Института за войната

    7 0 Отговор
    собственик на Вики Курабията и бълдуза и спонсориран от най- големите ястреби-военни корпорации. Какво друго да кажат тия.

    09:58 26.10.2026

  • 11 Слава Украйна

    1 6 Отговор
    И САЩ не могат да спасят Дрипавата Русия

    То е ясно че в москва Учат Украински

    09:58 26.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Паралелна реалност

    6 1 Отговор
    Вие вярвате ли си, че с тези измишльотини ще промените реалността?
    Тотална деградация.

    09:59 26.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Севги Фатих

    0 3 Отговор
    Украйна Нокаутира Путин
    За жалост Руският народ ще гладува Десетилетия след него

    09:59 26.10.2026

  • 16 Верно ли

    4 0 Отговор
    Ма, ми Зеленски що тъй силно риве!?!?

    09:59 26.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Здрасти

    3 0 Отговор
    Маро ма, смешна стаеаш вече, не се ли усещаш?
    За подигравка и посмешище стана.

    10:01 26.10.2026

  • 20 То Пък Герасимов всяка седмица завзема

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Питай Путин да видиш дали напредват":

    Домбас и убива 6 милиона Украинци

    10:01 26.10.2026

  • 21 Свири, свири

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    на вятъра и надай се на мъглата...

    10:01 26.10.2026

  • 22 Ха ХаХа

    1 0 Отговор
    Наркомански екскременти

    10:01 26.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания