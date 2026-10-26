Русия е изправена пред нова заплаха: украинските сили напредват към ключови райони

Украинските сили са постигнали бавни, но тактически значими успехи на Александровското направление, които в по-дългосрочен план могат да застрашат руската логистика и операциите в районите на Александровка и Гуляйполе. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW).

Украинският военен наблюдател Константин Машовец съобщава, че на 25 октомври украинските части са освободили населените места Перебудова, Комар и Фьодоровка. По думите му силите на Украйна са напреднали и югозападно от Весело, достигайки до района на Скудное.

ISW оценява, че според данните на Машовец украинските войски вероятно са изтласкали руски подразделения северозападно от линията Фьодоровка–Бурлатское. В същото време руски части все още поддържат позиции в североизточните покрайнини на Перебудова, което показва, че боевете в района продължават.

Русия прехвърля морска пехота и танкови части

Според ISW постоянните украински контраатаки са принудили руското командване да прехвърли към Александровското направление подразделения от 120-а дивизия морска пехота на Балтийския флот и 40-а отделна бригада морска пехота на Тихоокеанския флот.

„По-нататъшното придвижване на украинските войски ще създаде заплаха за тила на тази руска групировка“, посочват анализаторите.

Към същия участък са били насочени и подразделения от 90-а танкова дивизия. Първоначално те са били предназначени да подпомогнат руските настъпателни действия към Дружковка. ISW отбелязва, че морската пехота се смята за едно от по-боеспособните формирования в руската армия и обикновено се използва по приоритетни направления.

Заплаха за операциите около Гуляйполе

Украинските контраатаки в района продължават от началото на февруари 2026 г. Според ISW те, заедно с други тактически действия на украинските сили, са отслабили инициативата на руската армия и са наложили преразпределение на наличните подразделения.

В анализа се посочва, че Велика Новоселка се намира при важен пътен възел, който подпомага руското настъпление западно от Гуляйполе. Целта на тези действия е свързана с опит за обхващане на Орехов от две страни.

Затова евентуално ново украинско придвижване в района на Александровка може да застраши руските тилови позиции, снабдителните маршрути и възможността за подкрепа на настъплението край Гуляйполе. Към момента обаче данните описват развиваща се бойна обстановка, в която отделни населени места остават спорни, а руските сили продължават да задържат позиции в част от района.

Източници: unian.net, rbc.ua