113 дрона са свалени над Воронеж, има жертви и ранени

Двама души са загинали, а 17 са ранени при масирана атака с безпилотни летателни апарати срещу Воронеж и няколко района на Воронежска област. Сред пострадалите е и едно дете, съобщи губернаторът Александър Гусев.

По думите му руските сили за противовъздушна отбрана са открили и унищожили общо 113 безпилотника над Воронежската агломерация и части от областта. „Непосредствено над Воронежа са свалени повече от 70 БПЛА“, заяви Гусев.

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Отломки са паднали върху влак

Част от ранените са били във влак, движещ се в левобрежното предградие на Воронеж, когато върху композицията са паднали отломки от безпилотник. Двама от пострадалите са в тежко състояние.

По данни на губернатора са избухнали пожари в няколко промишлени предприятия, делови център, жилищна сграда, два вилни района, училищен стадион и гаражен кооператив. Повредени са фасади и прозорци в почти всички райони на града. На местата работят оперативни служби.

Опасност от атака с безпилотници е била обявена във Воронежска област вечерта на 25 октомври. По-късно е въведена и ракетна опасност. Отмяната на предупрежденията е последвала сутринта на 26 октомври.

АЕЦ „Нововоронеж“ работи нормално

Нововорежката атомна електроцентрала работи в щатен режим след атаката във Воронежска област, съобщи пресслужбата на станцията. По нейни данни радиационният фон на площадката и в района се намира в границите на естествените природни стойности.

Гусев призова жителите да не се приближават до отломки от безпилотници и да подават сигнали за тях на телефон 112. Той също така настоя снимки и видеозаписи от последствията да не се публикуват с посочване на конкретни места.

Посоченото число от 290 прихванати и унищожени дрона над 16 руски области не съвпада с данните, огласени от губернатора за атаката във Воронежска област. Към наличните потвърдени сведения за региона става дума за 113 безпилотника.

Източници: interfax-russia.ru, kommersant.ru, riavrn.ru