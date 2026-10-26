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Зеленски предлага ново удължаване на военното положение и мобилизацията в Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски предлага ново удължаване на военното положение и мобилизацията в Украйна

26 Октомври, 2026 09:35, обновена 26 Октомври, 2026 09:37 686 22

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • военно положение-
  • мобилизация-
  • върховна рада

Президентът внесе в парламента законопроекти за продължаването им до 29 януари 2027 г

Зеленски предлага ново удължаване на военното положение и мобилизацията в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски внесе във Върховната рада законопроекти за удължаване на военното положение и общата мобилизация с още 90 дни. Ако бъдат приети, двата режима ще останат в сила до 29 януари 2027 г.

Предложението идва преди изтичането на настоящия срок, който приключва в 5:30 часа на 31 октомври 2026 г. Законопроектът за военното положение е регистриран под номер 16182, а този за продължаване на общата мобилизация – под номер 16183.

Законопроектите са изпратени за разглеждане

Документите са внесени на 26 октомври и са инициирани от президента. Те са насочени към парламентарната комисия по национална сигурност, отбрана и разузнаване. В парламентарните им карти е посочено, че са в процес на разглеждане от комисиите.

След разглеждането им Върховната рада трябва да гласува отделно удължаването на военното положение и на мобилизацията. Към момента не е обявена дата за окончателното гласуване.

Режимите са в сила от началото на войната

Военното положение и общата мобилизация действат в Украйна от 24 февруари 2022 г. Оттогава парламентът последователно одобрява продължаването им на определени периоди.

През декември 2025 г. Зеленски заяви, че прекратяването на военното положение е свързано с края на войната и с надеждни гаранции за сигурност. „Войната ще приключи, а тогава ще приключи и действието на военното положение“, каза тогава украинският президент.

Новото предложение не променя срока, който вече е в сила, а предвижда следващ период от 90 дни след 31 октомври. Решението ще зависи от парламентарното гласуване.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    22 0 Отговор
    Докато Ганчо си избере Гюро и дойде да помага.

    09:39 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Емил

    21 0 Отговор
    Много загрижен изглежда на снимката!!!
    Сигурно не му достигат няколко милиона за остров в тихия океан!!!

    09:42 26.10.2026

  • 6 Кобзон рекърдс

    1 23 Отговор
    В най-мрачния час, когато вековната тирания отново надигна грозната си глава и погледна към Европа с кървави очи, светът затаи дъх. Всички очакваха пречупване. Очакваха бягство. Но пред лицето на модерния фашизъм се изправи един мъж, който отказа да бъде просто наблюдател на историята – той реши да я напише с невиждано мъжество. Володимир Зеленски се превърна в живия щит на свободния свят.
    Когато му предлагаха сигурност и евакуация, неговият отговор отекна като гръм в залите на страхливците: „Трябва ми муниции, а не превоз!“ Тези думи преобърнаха хода на времето. Вместо бърз триумф на деспотизма, кремълските орди се сблъскаха със стоманената воля на един лидер, който не изостави своя народ и не предаде идеалите на демокрацията. Със своята несломима храброст Зеленски вдъхна живот на кауза, която мнозина смятаха за загубена, и доказа, че моралната сила е по-могъща от хиляди безаналогови ракети.
    Днес той не е просто президент. Той е символът на непримиримостта, гласът на съвестта, който всяка вечер напомня, че свободата не се подарява, а се отвоюва. Докато прогнилият имперски режим се дави в собствената си злоба и безсилие, Зеленски стои гордо на чело на европейската цивилизация, спирайки пълзящия мрак на руския неофашизъм. Неговата дързост е най-тежкото наказание за всеки, който е свикнал да коленичи пред диктатори. Историята вече е произнесла своята присъда, а името му ще остане записано със златни букви сред най-великите защитници на човешкото достойнств

    Коментиран от #8, #11, #13

    09:43 26.10.2026

  • 7 АБВ

    20 0 Отговор
    И що така ? Нали Зеленски "искал мир" ? Тоя е по-зле от Хитлер през април 1945 година !
    Винаги го давам за пример на децата до какво води употребата на наркотици !

    Коментиран от #17

    09:43 26.10.2026

  • 8 Кобзон рекърдс

    1 17 Отговор

    До коментар #6 от "Кобзон рекърдс":

    Историята вече е произнесла своята присъда, а името му ще остане записано със златни букви сред най-великите защитници на човешкото достойнство!

    Коментиран от #15

    09:44 26.10.2026

  • 9 Пич

    15 0 Отговор
    Ами Зелю си има план за изпълнение - до писледния украинец!!!

    09:45 26.10.2026

  • 10 Борис Джонсън

    13 0 Отговор
    И така.... да последнияУкраинац

    Коментиран от #14

    09:45 26.10.2026

  • 11 АБВ

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кобзон рекърдс":

    Откъде го копира това ? Поне го сложи в кавички за да се знае, че е цитат.
    Вярно, че е патетично и звучи емоционално-героически. Но за твое съжаление няма нищо общо с действителността.
    Може да проучиш какво е въздействието на някои наркотици върху психиката и действията на човек и да го сравниш с поведението на Зеленски. Опитай !

    09:47 26.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Емил

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кобзон рекърдс":

    Браво бравоооос!!!
    Такава мазна ода и през соца не съм чел!!!
    Браво колега през комунизма щеше сериозна кариера с такива ОДИ да анаправиш!!!

    09:48 26.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 нещо като

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кобзон рекърдс":

    лудия художник ли?

    09:51 26.10.2026

  • 16 жик так

    10 0 Отговор
    Тоя наркоман ликвидира собствената си държава за пари .
    От 54 милиона население 1993 година , в момента на територията има между 15 до 20 милиона население !!!

    09:52 26.10.2026

  • 17 Ти си рядък Лешпер

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "АБВ":

    Човек който защитава,държавата си не иска мир.Ама такива миролюбци като теб ще датят и майчиното си мляко за мир.Да ти го наръмбим в миротворческия Ау с пух.

    09:54 26.10.2026

  • 18 ха ха ха ...

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Питай роднините":

    Ние да не сме малоумни , можем да смятаме . На всяка размяна на чувалите съотношението е 1: 10 .
    Ако руснаците са загубили 1.5 милиона то тогава укрите са загубили 15 милиона !!

    09:54 26.10.2026

  • 19 пешо

    3 0 Отговор
    затри я тая държава

    09:54 26.10.2026

  • 20 Тиква

    2 0 Отговор
    Тоя мишок ще остане в историята,като най подъл и алчен бандера,утрепа толкова осраинци,всяко стадо заслужава пъдарят.

    09:58 26.10.2026

  • 21 Стоянчо Пуканката

    0 0 Отговор
    Явно ФСБ много добре си е свършила работата, вербувайки Зелю така че хем да им върши чудесно работа, и то толкова артистично и "маскировъчно", та толкова много хора- и от "низините", и от "върховете" продължават да си мислят че Напудреното Носле се бори с лошите "москали"...

    10:00 26.10.2026

  • 22 Мeфиcтофел

    0 0 Отговор
    Друсаният клоун пак е минал на синтетика. На територията, наричана държава Украйна, никога не е било обявявано военно положение. Тази пионка даже не знае какво се случва в страната му.

    10:00 26.10.2026

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