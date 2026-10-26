Зеленски предлага ново удължаване на военното положение и мобилизацията в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски внесе във Върховната рада законопроекти за удължаване на военното положение и общата мобилизация с още 90 дни. Ако бъдат приети, двата режима ще останат в сила до 29 януари 2027 г.

Предложението идва преди изтичането на настоящия срок, който приключва в 5:30 часа на 31 октомври 2026 г. Законопроектът за военното положение е регистриран под номер 16182, а този за продължаване на общата мобилизация – под номер 16183.

Законопроектите са изпратени за разглеждане

Документите са внесени на 26 октомври и са инициирани от президента. Те са насочени към парламентарната комисия по национална сигурност, отбрана и разузнаване. В парламентарните им карти е посочено, че са в процес на разглеждане от комисиите.

След разглеждането им Върховната рада трябва да гласува отделно удължаването на военното положение и на мобилизацията. Към момента не е обявена дата за окончателното гласуване.

Режимите са в сила от началото на войната

Военното положение и общата мобилизация действат в Украйна от 24 февруари 2022 г. Оттогава парламентът последователно одобрява продължаването им на определени периоди.

През декември 2025 г. Зеленски заяви, че прекратяването на военното положение е свързано с края на войната и с надеждни гаранции за сигурност. „Войната ще приключи, а тогава ще приключи и действието на военното положение“, каза тогава украинският президент.

Новото предложение не променя срока, който вече е в сила, а предвижда следващ период от 90 дни след 31 октомври. Решението ще зависи от парламентарното гласуване.

Източници: pravda.com.ua