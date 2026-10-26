Зеленски предлага ново удължаване на военното положение и мобилизацията в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски внесе във Върховната рада законопроекти за удължаване на военното положение и общата мобилизация с още 90 дни. Ако бъдат приети, двата режима ще останат в сила до 29 януари 2027 г.
Предложението идва преди изтичането на настоящия срок, който приключва в 5:30 часа на 31 октомври 2026 г. Законопроектът за военното положение е регистриран под номер 16182, а този за продължаване на общата мобилизация – под номер 16183.
Законопроектите са изпратени за разглеждане
Документите са внесени на 26 октомври и са инициирани от президента. Те са насочени към парламентарната комисия по национална сигурност, отбрана и разузнаване. В парламентарните им карти е посочено, че са в процес на разглеждане от комисиите.
След разглеждането им Върховната рада трябва да гласува отделно удължаването на военното положение и на мобилизацията. Към момента не е обявена дата за окончателното гласуване.
Режимите са в сила от началото на войната
Военното положение и общата мобилизация действат в Украйна от 24 февруари 2022 г. Оттогава парламентът последователно одобрява продължаването им на определени периоди.
През декември 2025 г. Зеленски заяви, че прекратяването на военното положение е свързано с края на войната и с надеждни гаранции за сигурност. „Войната ще приключи, а тогава ще приключи и действието на военното положение“, каза тогава украинският президент.
Новото предложение не променя срока, който вече е в сила, а предвижда следващ период от 90 дни след 31 октомври. Решението ще зависи от парламентарното гласуване.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
09:39 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Емил
Сигурно не му достигат няколко милиона за остров в тихия океан!!!
09:42 26.10.2026
6 Кобзон рекърдс
Когато му предлагаха сигурност и евакуация, неговият отговор отекна като гръм в залите на страхливците: „Трябва ми муниции, а не превоз!“ Тези думи преобърнаха хода на времето. Вместо бърз триумф на деспотизма, кремълските орди се сблъскаха със стоманената воля на един лидер, който не изостави своя народ и не предаде идеалите на демокрацията. Със своята несломима храброст Зеленски вдъхна живот на кауза, която мнозина смятаха за загубена, и доказа, че моралната сила е по-могъща от хиляди безаналогови ракети.
Днес той не е просто президент. Той е символът на непримиримостта, гласът на съвестта, който всяка вечер напомня, че свободата не се подарява, а се отвоюва. Докато прогнилият имперски режим се дави в собствената си злоба и безсилие, Зеленски стои гордо на чело на европейската цивилизация, спирайки пълзящия мрак на руския неофашизъм. Неговата дързост е най-тежкото наказание за всеки, който е свикнал да коленичи пред диктатори. Историята вече е произнесла своята присъда, а името му ще остане записано със златни букви сред най-великите защитници на човешкото достойнств
Коментиран от #8, #11, #13
09:43 26.10.2026
7 АБВ
Винаги го давам за пример на децата до какво води употребата на наркотици !
Коментиран от #17
09:43 26.10.2026
8 Кобзон рекърдс
До коментар #6 от "Кобзон рекърдс":Историята вече е произнесла своята присъда, а името му ще остане записано със златни букви сред най-великите защитници на човешкото достойнство!
Коментиран от #15
09:44 26.10.2026
9 Пич
09:45 26.10.2026
10 Борис Джонсън
Коментиран от #14
09:45 26.10.2026
11 АБВ
До коментар #6 от "Кобзон рекърдс":Откъде го копира това ? Поне го сложи в кавички за да се знае, че е цитат.
Вярно, че е патетично и звучи емоционално-героически. Но за твое съжаление няма нищо общо с действителността.
Може да проучиш какво е въздействието на някои наркотици върху психиката и действията на човек и да го сравниш с поведението на Зеленски. Опитай !
09:47 26.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Емил
До коментар #6 от "Кобзон рекърдс":Браво бравоооос!!!
Такава мазна ода и през соца не съм чел!!!
Браво колега през комунизма щеше сериозна кариера с такива ОДИ да анаправиш!!!
09:48 26.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 нещо като
До коментар #8 от "Кобзон рекърдс":лудия художник ли?
09:51 26.10.2026
16 жик так
От 54 милиона население 1993 година , в момента на територията има между 15 до 20 милиона население !!!
09:52 26.10.2026
17 Ти си рядък Лешпер
До коментар #7 от "АБВ":Човек който защитава,държавата си не иска мир.Ама такива миролюбци като теб ще датят и майчиното си мляко за мир.Да ти го наръмбим в миротворческия Ау с пух.
09:54 26.10.2026
18 ха ха ха ...
До коментар #14 от "Питай роднините":Ние да не сме малоумни , можем да смятаме . На всяка размяна на чувалите съотношението е 1: 10 .
Ако руснаците са загубили 1.5 милиона то тогава укрите са загубили 15 милиона !!
09:54 26.10.2026
19 пешо
09:54 26.10.2026
20 Тиква
09:58 26.10.2026
21 Стоянчо Пуканката
10:00 26.10.2026
22 Мeфиcтофел
10:00 26.10.2026