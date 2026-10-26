Лула да Силва спечели четвърти мандат в Бразилия ОБЗОР

Луиз Инасио Лула да Силва спечели президентските избори в Бразилия и беше преизбран за четвърти, непоследователен мандат. На балотажа той получи 51,79% от действителните гласове срещу 48,21% за сенатора Флавио Болсонаро, съобщи Върховният избирателен съд на страната.

Лула събра 64 256 232 гласа, а Болсонаро – 59 826 041. Разликата между двамата е 4 430 191 гласа. Резултатът превърна Лула в първия кандидат след възстановяването на демокрацията в Бразилия, който губи първия тур, но печели президентския балотаж.

Исторически обрат след първия тур

На първия тур Флавио Болсонаро водеше с 47,03% срещу 45,16% за Лула. Победата му даде предимство на политическата десница и постави под въпрос възможността 80-годишният президент да продължи политическата си кариера.

Лула обаче успя да мобилизира подкрепата си между двата тура, особено в североизточните щати, където традиционно има силни позиции. На втория тур до урните са отишли около 128,2 милиона избиратели, а делът на негласувалите е бил приблизително 19,2%.

Вотът премина при необичайни обстоятелства. В част от страната гласуването беше удължено до 19:00 часа заради проблеми с обществения транспорт и проливни дъждове. Решението беше взето от съдията от Върховния федерален съд Кристиано Занин след искания от кампаниите на двамата кандидати. По данни на избирателните власти мярката е наложила допълнителни промени в организацията на преброяването.

Болсонаро отказа да признае поражението

Флавио Болсонаро отказа да признае резултата и заяви, че изборите трябва да бъдат анулирани. Според него удължаването на изборния ден е променило правилата в хода на вота. Той поиска юридическият му екип да оспори резултатите, въпреки че неговата кампания също е настоявала за повече време за гласуване.

Поражението е нов удар за семейството Болсонаро. Бившият президент Жаир Болсонаро, баща на Флавио, беше осъден на 27 години затвор за опит за преврат след загубата си от Лула през 2022 г.

„Ще управлявам за всички“

В реч пред привържениците си Лула благодари на избирателите и обеща да търси по-широко политическо обединение.

„Никой не е длъжен да харесва президента, но той трябва да управлява за всички“, заяви Лула.

Президентът определи победата като „поражение за отричането и лъжите“ и обеща да посвети следващия си мандат на подобряването на страната. Той ще започне новия си мандат през 2027 г., но ще трябва да работи с Конгрес, в който опозиционните и десноцентристките сили запазват значително влияние.

Източници: apnews.com, noticias.uol.com.br, theguardian.com