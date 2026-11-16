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Учителските заплати растат със 7,5%, СБУ заплаши с протест
  Тема: Икономика

Учителските заплати растат със 7,5%, СБУ заплаши с протест

16 Ноември, 2026 16:28 1 063 29

  • учителски заплати-
  • синдикат на българските учители-
  • янка такева-
  • бюджет 2027-
  • образование

Синдикатът ще настоява отново за 10% увеличение през следващата година и допуска протест в Брюксел при ново орязване на средствата за образование

Учителските заплати растат със 7,5%, СБУ заплаши с протест - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Учителските заплати ще се увеличат със 7,5 процента от 1 януари 2027 г., а не с първоначално обсъжданите 10 процента. Това съобщи председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева в Бургас. Проектът за държавния бюджет за 2027 г. беше одобрен от правителството и внесен в Народното събрание.

По думите на Такева промяната е резултат от пренареждане на бюджетните приоритети и необходимостта страната да се съобрази с европейските финансови рамки. В разговорите с Министерството на образованието и науката са били планирани средства за издръжка, обзавеждане, както и за извънкласни и извънучилищни дейности.

„Имаше много изчисления, разговори и дори пререкания“, каза Янка Такева.

СБУ ще настоява за 10% увеличение

Синдикатът ще настоява през следващата година отново да бъдат водени разговори за 10-процентно увеличение на възнагражденията. Целта на организацията е до края на 2030 г. учителските заплати да достигнат 125 процента от средната брутна работна заплата за страната. В момента съотношението е около 112 процента, посочи Такева.

В проекта за бюджет са предвидени 170,5 млн. евро за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти със 7,5 процента. За останалите служители в бюджетната сфера е заложен ръст на разходите за персонал от 5 процента.

Предупреждение за протест в Брюксел

СБУ не отчита нагласи за протестни действия сред учителите в страната. Такева обаче заяви, че при продължаващо намаляване на средствата за образование организацията може да подготви мащабен протест в Брюксел.

„Не пречи някой ден синдикатът да направи протест в Брюксел“, заяви председателят на СБУ.

Проектът за бюджет 2027 предвижда минималната работна заплата да се увеличи от 620,20 на 660 евро. Максималният осигурителен доход се предлага да нарасне от 2300 на 2400 евро. Предложенията предстои да бъдат разгледани от Народното събрание.

Такева предлага два учебника по основните предмети

Председателят на СБУ коментира и идеята за въвеждане на един учебник по основните предмети. Според нея по-подходящ е моделът с два учебника. Единият трябва да съдържа основните знания, умения и компетентности, а вторият да предлага разширено съдържание и по-сложни задачи за учениците с по-голям интерес към обучението и изследователската работа.

„Не може да държим всички деца на едно и също образователно ниво“, каза Такева, като посочи американската образователна система като пример за подобен подход.

Източници: dariknews.bg


Бургас / България
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