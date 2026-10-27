Иранският президент пред Путин: Можем да решаваме проблемите си без Америка

Държавите от Близкия изток могат да решават регионалните си проблеми без намесата на САЩ. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиан пред руския си колега Владимир Путин по време на среща в Москва.

„Вярвам, че сме способни да решим регионалните си проблеми, без да зависим от САЩ“, каза Пезешкиан. Разговорът се проведе в рамките на осмия форум на страните износителки на газ.

Иранският президент призова за по-тясно сътрудничество с Русия в научната, икономическата, промишлената и културната сфера, както и в областта на сигурността и отбраната.

Путин: Ситуацията в региона буди безпокойство

„Ако е налице воля, а аз съм убеден, че такава има, можем да си оказваме взаимна подкрепа във всички сектори и да развиваме допълнително отношенията си“, заяви Масуд Пезешкиан.

Владимир Путин съобщи, че е разговарял с Пезешкиан насаме за обстановката в Близкия изток. Руският президент я определи като безпокоителна и изрази надежда, че развитието на събитията ще бъде положително.

Срещата се състоя на фона на застой в разговорите между Иран и САЩ и на повишено напрежение в региона. По-рано през месеца Путин заяви, че Русия е готова да съдейства за посредничество между Техеран и Вашингтон.

Иран търси регионална подкрепа

Иранските власти съобщиха, че са провели разговори с Пакистан, Турция и Саудитска Арабия. Според Техеран участниците са стигнали до извода, че регионалната сигурност трябва да бъде гарантирана от самите държави в Близкия изток, без външна намеса.

Позицията на Пезешкиан поставя акцент върху регионалното сътрудничество и задълбочаването на отношенията между Иран и Русия. Сред посочените от него направления са енергетиката, икономиката, промишлеността, сигурността и отбраната.

Източници: nampa.org