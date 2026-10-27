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Иранският президент пред Путин: Можем да решаваме проблемите си без Америка
  Тема: Иранската криза

Иранският президент пред Путин: Можем да решаваме проблемите си без Америка

27 Октомври, 2026 22:05 818 15

  • масуд пезешкиан-
  • владимир путин-
  • иран-
  • русия-
  • близък изток

Иранският президент призова Владимир Путин за по-тясно сътрудничество между Москва и Техеран. Руският лидер определи ситуацията в региона като безпокоителна

Иранският президент пред Путин: Можем да решаваме проблемите си без Америка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавите от Близкия изток могат да решават регионалните си проблеми без намесата на САЩ. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиан пред руския си колега Владимир Путин по време на среща в Москва.

„Вярвам, че сме способни да решим регионалните си проблеми, без да зависим от САЩ“, каза Пезешкиан. Разговорът се проведе в рамките на осмия форум на страните износителки на газ.

Иранският президент призова за по-тясно сътрудничество с Русия в научната, икономическата, промишлената и културната сфера, както и в областта на сигурността и отбраната.

„Ако е налице воля, а аз съм убеден, че такава има, можем да си оказваме взаимна подкрепа във всички сектори и да развиваме допълнително отношенията си“, заяви Масуд Пезешкиан.

Путин: Ситуацията в региона буди безпокойство

Владимир Путин съобщи, че е разговарял с Пезешкиан насаме за обстановката в Близкия изток. Руският президент я определи като безпокоителна и изрази надежда, че развитието на събитията ще бъде положително.

Срещата се състоя на фона на застой в разговорите между Иран и САЩ и на повишено напрежение в региона. По-рано през месеца Путин заяви, че Русия е готова да съдейства за посредничество между Техеран и Вашингтон.

Иран търси регионална подкрепа

Иранските власти съобщиха, че са провели разговори с Пакистан, Турция и Саудитска Арабия. Според Техеран участниците са стигнали до извода, че регионалната сигурност трябва да бъде гарантирана от самите държави в Близкия изток, без външна намеса.

Позицията на Пезешкиан поставя акцент върху регионалното сътрудничество и задълбочаването на отношенията между Иран и Русия. Сред посочените от него направления са енергетиката, икономиката, промишлеността, сигурността и отбраната.

Източници: nampa.org


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво пи4

    5 2 Отговор
    Събаряй статуята зеленясала.....

    22:07 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Браво пи4

    4 2 Отговор
    Лека нощ!

    22:09 27.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Най-обичам натаняу

    4 1 Отговор
    Като торта-студен и със свещи

    22:17 27.10.2026

  • 7 Пич

    5 1 Отговор
    Най радващо беше това, което казаха на ЕС!!!
    За Урсулианците ще има газ и петрол само ако се помолят, и само ако останат излишни количества!!!

    Коментиран от #8

    22:17 27.10.2026

  • 8 Костадин Костадинов

    0 5 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    То първо трябва да има в Русия по бензиностанциите

    22:22 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 язък ,че бе министър на отбраната шкембе

    0 5 Отговор
    -воевода!Днес чух поредната невероятна глупост изказана от шкембе воевода.нато без америка и турция нямало никаква възможност за съпротива.......той не е запознат явно нито с джоновците нито с франсетата ,а невероятно подценява Германеца ,който търси да такова...дявола ,а той ще му дойде на крака.тези трите са ужасно неприятни сили ...не само на футбол,шкембе воевода.

    22:25 27.10.2026

  • 12 Щото

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Костадин Костадинов":

    Са си въобразили че са украинци!

    22:26 27.10.2026

  • 13 Иванов

    0 0 Отговор
    Да ама празноглавия милиционер в и за Иран ама и за Сащ и Израел

    22:33 27.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Готованец

    0 0 Отговор
    Пазете се от Путин,той може само да ви забие нож в гърба!

    23:06 27.10.2026

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