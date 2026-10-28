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Мелони бави новата военна помощ за Украйна
  Тема: Украйна

Мелони бави новата военна помощ за Украйна

28 Октомври, 2026 03:36 785 8

  • джорджа мелони-
  • военна помощ-
  • украйна-
  • италия-
  • сащ

Според La Repubblica италианският премиер изчаква междинните избори в САЩ на 3 ноември. Пакетът е подготвен, но все още не е получил последното политическо одобрение

Мелони бави новата военна помощ за Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Италия отлага изпращането на новия пакет военна помощ за Украйна, въпреки че той е подготвен. Според италианския вестник La Repubblica премиерът Джорджа Мелони изчаква резултата от междинните избори в САЩ на 3 ноември, преди да даде последния политически тласък за доставката.

Става дума за 13-ия пакет италианска военна помощ за Киев. Очаква се в него да има ракети Aster 30 за системите за противовъздушна отбрана SAMP/T, които се използват за защита на украински градове от руски въздушни атаки. Според La Repubblica Италия и Франция са държавите, които могат да предоставят необходимите ракети.

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Пакетът е бил очакван първоначално през юли, след това през септември, а по-късно и до края на октомври. Към 27 октомври обаче италианската парламентарна комисия за сигурността Copasir все още не е била уведомена за разглеждане на съответния декрет. Последната италианска доставка на военна помощ за Украйна е била през декември 2025 г.

Разминаване между политическите сигнали

Забавянето идва на фона на открит спор в управляващата коалиция. Лидерът на „Лигата“ Матео Салвини призова Италия да прекрати изпращането на оръжия и финансовата подкрепа за Киев. Позицията му не е превърната в решение на правителството.

Външният министър Антонио Таяни заяви на 26 октомври, че пакетът е готов. „Вече е подготвен следващият пакет от военна помощ, който ще изпратим възможно най-скоро в Киев“, каза Таяни, цитиран от АНСА. Той допълни, че Италия ще продължи да подкрепя Украйна, докато това е необходимо.

Министърът на отбраната Гуидо Крозето също потвърди официалната линия на Рим. „Позицията на Италия за Украйна не може да се промени. Това е ангажимент, който сме поели на международно, европейско и натовско равнище“, заяви той. По думите му случващото се в Украйна е опасно за сигурността на Европа, а помощта за Киев е свързана и със сигурността на самата Италия.

Решението остава отложено

Според La Repubblica Рим е поел ангажимент пред френския президент Еманюел Макрон и украинския президент Володимир Зеленски да разреши доставката до края на октомври. Този срок обаче вероятно ще бъде пропуснат.

Италианското правителство не е обявило официално прекратяване на военната помощ за Украйна. Потвърдено е единствено, че нов пакет е подготвен, докато датата на изпращането му остава неизвестна. Следващият политически ориентир за решението е вотът в САЩ на 3 ноември, но няма официално обещание, че доставката ще бъде одобрена непосредствено след него.

Източници: repubblica.it, ansa.it


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически факти

    11 0 Отговор
    Никой не казва как е протекъл разговорът и за какво са си говорили. Според тях разговорът бил откровен. Но някои "журналисти" започнаха с догадките. "Такъв пряк контакт не е имало от месец май на 2022 година. Лидерите на Финландия и Норвегия заявили, че няма да спрат военната и финансовата помощ за Украйна, но че са готови да съдействат за прекратяване на военните действия." - Такава голяма глупост може да напише само една дебела, лепкава, огромна и гнусна жаба.

    03:46 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Теа сами се нуждаят

    10 1 Отговор
    От помощ, тръгнали да спасяват други. И сега франсето падна. Клатещи се са още Испания, Италия, Гърция... Цялата еврозона е в опасност от финансов срив, ама нама как. Италия в историята е известна с Мусолини. А той е бил приятел на австрийския художник. И техен надежден помощник е бил Бандера. Историята се повтаря.

    04:07 28.10.2026

  • 4 гост

    6 0 Отговор
    А обикновенните граждани ще плащат сметката, пюс издръжката на агресивните мигранти

    04:11 28.10.2026

  • 5 Наивници

    13 0 Отговор
    "...случващото се в Украйна е опасно за сигурността на Европа, а помощта за Киев е свързана и със сигурността на самата Италия...." А не ви ли хрумна от 2014 г до 2022 г да спасявате руснаците от Донбас и Луганск? Или според вас, пучистите, които взеха властта с оръжие в Киев, "правилно и съвсем нормално избиваха хиляди цивилни хора с укро- армията"? И след това, Минск 1 и Минск 2? Защо не натиснахте тези да ги спазят? И това, което изказа Борис Джонсън и отказа мирът с Русия, не беше ли това "опасност за мира в Европа и за Италия "?
    Ей, тези западняци, нямат акъл бе! Просто с този техен начин на мислене, ТЕ са опасни за мира в света!!!

    04:16 28.10.2026

  • 6 ужас

    3 0 Отговор
    .... а помощта за Киев е свързана и със сигурността на самата Италия.

    04:29 28.10.2026

  • 7 Никой

    0 0 Отговор
    Италианците в Русия.

    Това беше една нелоша комедия навремето.

    Те впрочем държаха до Сталинград фронтовете, заедно с другите наследници на Римската империя, братята румънци.

    05:07 28.10.2026

  • 8 Койчо

    1 0 Отговор
    И кой решава до кога ще е необходимо да се помага на Украйна? Ако е Зеле, тази необходимост ще е вечна.

    05:17 28.10.2026

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