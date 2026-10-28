Мелони бави новата военна помощ за Украйна

Италия отлага изпращането на новия пакет военна помощ за Украйна, въпреки че той е подготвен. Според италианския вестник La Repubblica премиерът Джорджа Мелони изчаква резултата от междинните избори в САЩ на 3 ноември, преди да даде последния политически тласък за доставката.
Става дума за 13-ия пакет италианска военна помощ за Киев. Очаква се в него да има ракети Aster 30 за системите за противовъздушна отбрана SAMP/T, които се използват за защита на украински градове от руски въздушни атаки. Според La Repubblica Италия и Франция са държавите, които могат да предоставят необходимите ракети.
Пакетът е бил очакван първоначално през юли, след това през септември, а по-късно и до края на октомври. Към 27 октомври обаче италианската парламентарна комисия за сигурността Copasir все още не е била уведомена за разглеждане на съответния декрет. Последната италианска доставка на военна помощ за Украйна е била през декември 2025 г.
Разминаване между политическите сигнали
Забавянето идва на фона на открит спор в управляващата коалиция. Лидерът на „Лигата“ Матео Салвини призова Италия да прекрати изпращането на оръжия и финансовата подкрепа за Киев. Позицията му не е превърната в решение на правителството.
Външният министър Антонио Таяни заяви на 26 октомври, че пакетът е готов. „Вече е подготвен следващият пакет от военна помощ, който ще изпратим възможно най-скоро в Киев“, каза Таяни, цитиран от АНСА. Той допълни, че Италия ще продължи да подкрепя Украйна, докато това е необходимо.
Министърът на отбраната Гуидо Крозето също потвърди официалната линия на Рим. „Позицията на Италия за Украйна не може да се промени. Това е ангажимент, който сме поели на международно, европейско и натовско равнище“, заяви той. По думите му случващото се в Украйна е опасно за сигурността на Европа, а помощта за Киев е свързана и със сигурността на самата Италия.
Решението остава отложено
Според La Repubblica Рим е поел ангажимент пред френския президент Еманюел Макрон и украинския президент Володимир Зеленски да разреши доставката до края на октомври. Този срок обаче вероятно ще бъде пропуснат.
Италианското правителство не е обявило официално прекратяване на военната помощ за Украйна. Потвърдено е единствено, че нов пакет е подготвен, докато датата на изпращането му остава неизвестна. Следващият политически ориентир за решението е вотът в САЩ на 3 ноември, но няма официално обещание, че доставката ще бъде одобрена непосредствено след него.
Източници: repubblica.it, ansa.it
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически факти
03:46 28.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Теа сами се нуждаят
04:07 28.10.2026
4 гост
04:11 28.10.2026
5 Наивници
Ей, тези западняци, нямат акъл бе! Просто с този техен начин на мислене, ТЕ са опасни за мира в света!!!
04:16 28.10.2026
6 ужас
04:29 28.10.2026
7 Никой
Това беше една нелоша комедия навремето.
Те впрочем държаха до Сталинград фронтовете, заедно с другите наследници на Римската империя, братята румънци.
05:07 28.10.2026
8 Койчо
05:17 28.10.2026