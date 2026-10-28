Мелони бави новата военна помощ за Украйна

Италия отлага изпращането на новия пакет военна помощ за Украйна, въпреки че той е подготвен. Според италианския вестник La Repubblica премиерът Джорджа Мелони изчаква резултата от междинните избори в САЩ на 3 ноември, преди да даде последния политически тласък за доставката.

Става дума за 13-ия пакет италианска военна помощ за Киев. Очаква се в него да има ракети Aster 30 за системите за противовъздушна отбрана SAMP/T, които се използват за защита на украински градове от руски въздушни атаки. Според La Repubblica Италия и Франция са държавите, които могат да предоставят необходимите ракети.

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Пакетът е бил очакван първоначално през юли, след това през септември, а по-късно и до края на октомври. Към 27 октомври обаче италианската парламентарна комисия за сигурността Copasir все още не е била уведомена за разглеждане на съответния декрет. Последната италианска доставка на военна помощ за Украйна е била през декември 2025 г.

Разминаване между политическите сигнали

Забавянето идва на фона на открит спор в управляващата коалиция. Лидерът на „Лигата“ Матео Салвини призова Италия да прекрати изпращането на оръжия и финансовата подкрепа за Киев. Позицията му не е превърната в решение на правителството.

Външният министър Антонио Таяни заяви на 26 октомври, че пакетът е готов. „Вече е подготвен следващият пакет от военна помощ, който ще изпратим възможно най-скоро в Киев“, каза Таяни, цитиран от АНСА. Той допълни, че Италия ще продължи да подкрепя Украйна, докато това е необходимо.

Министърът на отбраната Гуидо Крозето също потвърди официалната линия на Рим. „Позицията на Италия за Украйна не може да се промени. Това е ангажимент, който сме поели на международно, европейско и натовско равнище“, заяви той. По думите му случващото се в Украйна е опасно за сигурността на Европа, а помощта за Киев е свързана и със сигурността на самата Италия.

Решението остава отложено

Според La Repubblica Рим е поел ангажимент пред френския президент Еманюел Макрон и украинския президент Володимир Зеленски да разреши доставката до края на октомври. Този срок обаче вероятно ще бъде пропуснат.

Италианското правителство не е обявило официално прекратяване на военната помощ за Украйна. Потвърдено е единствено, че нов пакет е подготвен, докато датата на изпращането му остава неизвестна. Следващият политически ориентир за решението е вотът в САЩ на 3 ноември, но няма официално обещание, че доставката ще бъде одобрена непосредствено след него.

Източници: repubblica.it, ansa.it