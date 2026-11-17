Евакуация продължава от 96 населени места в Харковска област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов. По думите му хората се извозват на фона на постоянни обстрели и удари по енергийната инфраструктура и предприятията, които осигуряват жизненоважни услуги.

„Харковска област продължава да живее в условията на постоянни вражески обстрели. Почти ежедневно и денонощно врагът нанася удари по енергийната инфраструктура и предприятията, от които зависи животът на населението“, каза Синегубов.

Два транзитни центъра приемат евакуирани

В областта работят два транзитни центъра. В Харков се приемат жители на региона, напускащи населените места, изложени на риск. Центърът обслужва средно между 60 и 150 души дневно.

В Лозова функционира отделен транзитен пункт за хора, евакуиращи се от Донецка област. По данни на Синегубов той обслужва около 200 души всеки ден. „В Харков приемаме жители на нашата област — средно между 60 и 150 души дневно. В Лозова функционира транзитен пункт, който ежедневно обслужва около 200 души, евакуиращи се от Донецка област“, заяви той.

Синегубов е представил данните след среща с представители на регионалните медии. От съобщението не става ясно колко души общо са напуснали 96-те населени места, нито в какъв срок се очаква да приключи евакуацията.

Източници: pravda.com.ua