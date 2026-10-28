Изборите в Израел завършиха без ясен победител ОБЗОР

Изборите в Израел приключиха без ясен победител, след като екзитполовете поставиха блока на премиера Бенямин Нетаняху и опозиционния лагер на Гади Айзенкот почти наравно. Различните телевизионни прогнози дадоха между 50 и 52 места за десния блок и между 49 и 52 за опозицията - далеч под необходимите 61 мандата за мнозинство в 120-местния Кнесет. Окончателното разпределение ще зависи от преброяването на всички бюлетини.

Според прогнозите на Кан 11 и Канал 13 двата основни блока получават по 51 места. Канал 12 даде минимална преднина на блока на Нетаняху - 52 срещу 49 мандата за опозицията. Ликуд остава най-голямата отделна партия с около 27 места, докато партията Яшар на Айзенкот е прогнозирана с около 21. При частичното преброяване, цитирано от Асошиейтед прес, Ликуд има 23,36% от гласовете, а Яшар - 15,74%.

Вотът беше белязан от висока активност. Централната избирателна комисия отчете 77,7% участие - най-високото равнище за този час от 1999 г. насам. Това бяха първите парламентарни избори в страната след нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. и последвалите войни в Газа и региона.

Какво заявиха Нетаняху и Айзенкот

Нетаняху обяви, че Ликуд е най-голямата партия и призова за „силно еврейско дясно национално правителство“. Той предупреди, че Израел не бива да разчита на „антиционистки арабски партии“, с което отхвърли вариант за коалиция, зависима от арабския вот.

Айзенкот също обяви политическа победа пред своите поддръжници в Тел Авив. Според него резултатът показва „пълна липса на доверие“ към Нетаняху. Той заяви, че бъдещото правителство трябва да защитава Израел като еврейска и демократична държава, да въведе военна и национална служба за всички и да постави разглобяването на „Хамас“ сред основните си цели. Айзенкот предупреди Нетаняху да не използва сигурността на страната за политически цели, докато действащото правителство изпълнява функциите си до съставянето на нов кабинет.

Арабските партии, които според екзитполовете могат да спечелят между 18 и 19 места, се очертават като възможни арбитри. Айзенкот е дал знак, че би могъл да работи с тях при определени условия, докато Нетаняху изключва правителство, което се основава на тяхната подкрепа. Това оставя отворени няколко трудни сценария - коалиция на опозиционните партии с подкрепа отвън, правителство на малцинството, широка коалиция или продължителна политическа блокада.

Какво следва

Израелската Централна избирателна комисия трябва да приключи преброяването и да предаде официалните резултати на президента Ицхак Херцог. След консултации с представителите на избраните партии той ще възложи мандат на депутата, за когото смята, че има най-голям шанс да състави правителство. Това не е задължително да бъде лидерът на най-голямата партия.

Първият мандатоносител ще има 28 дни за преговори, като срокът може да бъде удължен с още 14 дни. Ако опитът се провали, президентът може да посочи друг кандидат, който получава нови 28 дни. След това депутатите разполагат с 21 дни, за да предложат кандидат с подкрепата на най-малко 61 народни представители. Ако и тази процедура не доведе до правителство, Кнесетът се разпуска и се насрочват нови избори в срок до 90 дни. До намирането на решение Нетаняху вероятно ще остане начело на временно действащ кабинет.

Източници: apnews.com, axios.com, in.marketscreener.com