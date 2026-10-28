Рекордна активност на изборите в Израел от 1999 г. насам

Избирателната активност на парламентарните избори в Израел достигна 77,7% от имащите право на глас. Това е най-високият резултат от изборите през 1999 г., а спрямо вота през 2022 г. участието е с малко над 7 процентни пункта по-високо, съобщи „Асошиейтед прес“, позовавайки се на Централната избирателна комисия. В изборите имаха право да участват над 7 милиона израелци.

Вотът беше първият национален в Израел след нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. и последвалите войни в Газа и други части на Близкия изток. Кампанията на практика се превърна в оценка на управлението на премиера Бенямин Нетаняху, който е на власт през почти две десетилетия, с прекъсвания.

Нито един блок не събира 61 места

Израелците гласуваха за 120-местния Кнесет, като за съставяне на правителство са необходими поне 61 депутати. Екзитполовете, публикувани от израелските телевизии, дават между 50 и 51 места на блока около Нетаняху и между 51 и 52 места на опозиционния блок около бившия началник на генералния щаб Гади Айзенкот. Арабските партии според предварителните прогнози получават около 18 мандата.

Тези данни не са окончателни и могат да се променят при преброяването. Ако прогнозите се потвърдят, арабските партии ще се окажат сред формациите, които могат да повлияят върху съставянето на следващото правителство. Част от политическите сили обаче вече са заявявали, че не биха участвали в коалиция с тях.

Айзенкот обяви „нова ера“

Гади Айзенкот определи резултата като знак за „липса на доверие“ към Нетаняху. „Народът реши в полза на промяната“, каза той пред свои привърженици и обеща да сформира ново правителство.

От лагера на Нетаняху не последва незабавно окончателно признание за загуба. Ликуд може да остане най-голямата отделна партия, но това само по себе си няма да е достатъчно за връщане на премиера начело на правителството.

След обявяването на окончателните резултати президентът на Израел ще трябва да възложи мандат на политическия лидер, който има най-голям шанс да състави коалиция. Очакват се преговори между различни партии, които могат да продължат седмици. При нов провал за формиране на мнозинство страната може да се насочи към нови избори, както се случи след поредица от политически безизходици между 2019 и 2022 г.

Източници: apnews.com, wwno.org