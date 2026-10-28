Дронове на ВСУ поразиха промишлен обект и жилищни блокове край Тула

Производствен обект в Новомосковск е сред повредените при масирана атака с безпилотни летателни апарати срещу Тулска област. Засегнати са още предприятие в Узловския район и два многоквартирни жилищни блока във Веневския район.

Губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев съобщи, че руските сили за противовъздушна отбрана са унищожили 107 дрона над региона. „По оперативна информация са регистрирани повреди в два многоквартирни дома във Веневския район, както и на два производствени обекта в Новомосковск и Узловския район“, написа Миляев в „Макс“.

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По предварителни данни няма загинали. Един човек е получил наранявания и е бил откаран за медицинска помощ.

Пожар в сортировъчен център

Отделно от повредите в жилищни и производствени обекти, безпилотен апарат е паднал на територията на сортировъчен център на Wildberries. След падането е избухнал пожар, който е бил гасен от пожарни екипи и оперативни служби.

Служителите на логистичния обект са били евакуирани предварително. Приемът на текущи доставки временно е ограничен, а пратките са насочени към други центрове, съобщиха от компанията.

По-късно откритото горене е ликвидирано. В последващите действия са участвали 144 души и 44 единици техника. Продължили са работите по охлаждане и обезопасяване на конструкциите.

Продължава оценката на щетите

Оперативните служби са извършили огледи на засегнатите места. Данните за повредите подлежат на уточняване, включително за производствения обект в Новомосковск и жилищните сгради във Веневския район.

След инцидента са предприети действия за оценка на щетите и за оказване на съдействие на хората и бизнеса, засегнати от атаката.

Източници: amp.rbc.ru, vedomosti.ru, kommersant.ru