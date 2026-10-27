Нетаняху поиска удължаване на изборния ден, опонентите му бият тревога

Партията „Ликуд“ на израелския премиер Бенямин Нетаняху поиска удължаване на работното време на избирателните секции в деня на парламентарните избори. Целта на формацията е да мобилизира своите избиратели в оспорваната надпревара.

„Подадохме искане за удължаване на работното време на избирателните секции! Гласувайте само за „Ликуд““, написа партията в Телеграм.

Повечето секции в Израел отвориха в 08:00 часа местно време, като по план трябва да затворят в 23:00 часа. От „Ликуд“ не посочиха публично извънредно обстоятелство, което да налага промяна на определения график.

„Яшар“ отхвърли искането

Партията „Яшар“ на основния съперник на Нетаняху Гади Айзенкот се противопостави на предложението. Формацията заяви, че не са възникнали извънредни обстоятелства, които да оправдаят удължаването на изборния ден.

„Не са възникнали извънредни обстоятелства, които да оправдаят удовлетворяването на това искане.“

Според „Яшар“ ходът очевидно цели да подготви почвата за последващи твърдения, поставящи под въпрос честността на изборите. Партията предупреди, че така може да бъде оспорена легитимността на вота.

От формацията на Айзенкот заявиха още, че искането поддържа твърденията, които Нетаняху разпространява в началото на изборния ден. Позицията е част от острата политическа размяна между „Ликуд“ и „Яшар“, които са сред основните участници в парламентарната надпревара.

Изборният ден остава в центъра на спора

Искането за удължаване на работното време постави организацията на гласуването в центъра на политическия конфликт. За „Ликуд“ допълнителното време би дало възможност на повече привърженици да упражнят правото си на глас. „Яшар“ обаче разглежда инициативата като действие, което може да постави под съмнение изборния процес още преди да са обявени резултатите.

До момента двете партии представят противоположни обяснения за смисъла на искането. „Ликуд“ го обвързва с мобилизацията на избирателите си, докато „Яшар“ предупреждава за възможни политически твърдения срещу легитимността на вота.