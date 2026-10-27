Изборите в Израел не излъчиха ясен победител, показват екзитполовете

Израелските парламентарни избори не излъчиха ясен победител според екзитполовете на телевизионните канали 11, 12 и 13. Блокът на премиера Бенямин Нетаняху е прогнозиран да получи около 50 места в Кнесета, а опозиционният блок – между 50 и 53. За мнозинство са необходими 61 мандата.

Опозиционният блок включва Яшар на Гади Айзенкот, Беяхад на Нафтали Бенет, Израел бейтену на Авигдор Либерман и Демократите на Яир Голан. Ликуд на Нетаняху остава най-голямата отделна партия с прогноза за 24-25 места, докато Яшар се очаква да спечели 21-23 мандата.

Арабските партии могат да се окажат решаващи

Единната листа и Раам са прогнозирани общо да получат 17-18 места. Това поставя арабските партии в потенциално ключова позиция при опитите за съставяне на правителство, но повечето опозиционни лидери вече са изключили участие на арабски формации в коалиция. Изключение е Яир Голан от Демократите.

Възможен сценарий е правителство на малцинството, което да получи вот на доверие без подкрепата на 61 депутати. Опозицията срещу зависимостта от арабските партии обаче може да затрудни подобен вариант.

Айзенкот отхвърля коалиция с Нетаняху

Перспективата за правителство на националното единство между Нетаняху и Айзенкот изглежда ограничена. Айзенкот е отхвърлил възможността да служи под ръководството на Нетаняху, включително при ротационен модел. Той настоява лидерът на най-голямата партия в опозиционния блок да бъде издигнат за премиер, но вътре в блока все още няма обявено споразумение.

Малките десни партии Народът на Израел на Офер Винтер и Резервисти-Икономика на Йоаз Хендел са прогнозирани да останат под изборния праг от 3,25 процента. Това допълнително усложнява възможността блокът на Нетаняху да достигне мнозинство.

Официалните резултати предстои да бъдат обявени

Според данните на Централната избирателна комисия избирателната активност е достигнала най-високото си ниво от поне 1973 г. Екзитполовете обаче са предварителна прогноза и са се разминавали с крайните резултати при предишни избори.

Официалното разпределение на мандатите ще стане ясно след преброяването на бюлетините. Ако партиите не постигнат коалиционно споразумение, политическата безизходица може да доведе до правителство на малцинството или до нови избори.

Източници: jpost.com