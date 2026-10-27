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Изборите в Израел не излъчиха ясен победител, показват екзитполовете

Изборите в Израел не излъчиха ясен победител, показват екзитполовете

27 Октомври, 2026 22:39 840 6

  • израелски избори-
  • бенямин нетаняху-
  • гади айзенкот-
  • кнесет-
  • арабски партии

Блокът на премиера получава около 50 места, а опозицията – до 53. Арабските партии могат да се окажат решаващи при преговорите за правителство

Изборите в Израел не излъчиха ясен победител, показват екзитполовете - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелските парламентарни избори не излъчиха ясен победител според екзитполовете на телевизионните канали 11, 12 и 13. Блокът на премиера Бенямин Нетаняху е прогнозиран да получи около 50 места в Кнесета, а опозиционният блок – между 50 и 53. За мнозинство са необходими 61 мандата.

Опозиционният блок включва Яшар на Гади Айзенкот, Беяхад на Нафтали Бенет, Израел бейтену на Авигдор Либерман и Демократите на Яир Голан. Ликуд на Нетаняху остава най-голямата отделна партия с прогноза за 24-25 места, докато Яшар се очаква да спечели 21-23 мандата.

Арабските партии могат да се окажат решаващи

Единната листа и Раам са прогнозирани общо да получат 17-18 места. Това поставя арабските партии в потенциално ключова позиция при опитите за съставяне на правителство, но повечето опозиционни лидери вече са изключили участие на арабски формации в коалиция. Изключение е Яир Голан от Демократите.

Възможен сценарий е правителство на малцинството, което да получи вот на доверие без подкрепата на 61 депутати. Опозицията срещу зависимостта от арабските партии обаче може да затрудни подобен вариант.

Айзенкот отхвърля коалиция с Нетаняху

Перспективата за правителство на националното единство между Нетаняху и Айзенкот изглежда ограничена. Айзенкот е отхвърлил възможността да служи под ръководството на Нетаняху, включително при ротационен модел. Той настоява лидерът на най-голямата партия в опозиционния блок да бъде издигнат за премиер, но вътре в блока все още няма обявено споразумение.

Малките десни партии Народът на Израел на Офер Винтер и Резервисти-Икономика на Йоаз Хендел са прогнозирани да останат под изборния праг от 3,25 процента. Това допълнително усложнява възможността блокът на Нетаняху да достигне мнозинство.

Официалните резултати предстои да бъдат обявени

Според данните на Централната избирателна комисия избирателната активност е достигнала най-високото си ниво от поне 1973 г. Екзитполовете обаче са предварителна прогноза и са се разминавали с крайните резултати при предишни избори.

Официалното разпределение на мандатите ще стане ясно след преброяването на бюлетините. Ако партиите не постигнат коалиционно споразумение, политическата безизходица може да доведе до правителство на малцинството или до нови избори.

Източници: jpost.com


Израел
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зевзек

    6 3 Отговор
    Хахахаха палестинците ще управляват Исраел

    22:42 27.10.2026

  • 3 Съпуните

    5 2 Отговор
    на диктатора Адолф...Колекция..!

    22:44 27.10.2026

  • 4 Доган

    4 0 Отговор
    ДПС ще е балансьор.

    22:47 27.10.2026

  • 5 ЗОРО

    8 2 Отговор
    Израелското общество е тежко болно от краен национализъм, фашизъм и расизъм! Няма разлика между управляващи и опозиция!!!

    22:51 27.10.2026

  • 6 Отстрани

    4 0 Отговор
    Изборите в двете ционистки държави САЩ и Израел не променят нищо. Там няма положителни герои, всички са едни и същи отпадъци, който и да дойде на власт нищо добро няма да донесе.

    23:09 27.10.2026