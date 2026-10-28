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След екзитполовете в Израел: Айзенкот заяви, че ще прави кабинет, отхвърля нови избори
  Тема: Избори

След екзитполовете в Израел: Айзенкот заяви, че ще прави кабинет, отхвърля нови избори

28 Октомври, 2026 03:24, обновена 28 Октомври, 2026 03:28 1 067 1

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Лидерът на израелската опозиция заяви, че вотът е показал недоверие към Бенямин Нетаняху.

След екзитполовете в Израел: Айзенкот заяви, че ще прави кабинет, отхвърля нови избори - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на израелската опозиция Гади Айзенкот заяви, че ще направи всичко възможно за съставяне на правителство и отхвърли идеята страната да се насочи към нови избори. Той говори пред симпатизанти на партията „Яшар“ в Тел Авив след приключването на парламентарния вот.

„Би било грешка да се проведат нови избори. Мой дълг е да направя всичко възможно, за да изпълня волята на народа“, каза Айзенкот, цитиран от Анадолската агенция.

Той заяви, че израелските избиратели са гласували за промяна и определи резултата като вот на недоверие към премиера Бенямин Нетаняху. Айзенкот призова Нетаняху да се оттегли от политиката и обеща да работи с партньорите си за правителство, което да представлява всички граждани.

Екзитполовете не дават мнозинство

Първоначалните данни не показаха ясен победител. Според различните екзитполове блокът на Айзенкот получава между 51 и 53 места в 120-местния Кнесет, докато блокът на Нетаняху е между 50 и 51 места. За парламентарно мнозинство са необходими 61 депутати.

Арабските партии получават между 17 и 18 места според предварителните оценки. Те могат да се окажат решаващи при опитите за съставяне на коалиция, макар че както Нетаняху, така и Айзенкот досега са отхвърляли формално партньорство с арабски формации. Възможна остава и подкрепа от парламентарното мнозинство без участие в самото правителство.

Асошиейтед прес отбелязва, че ако преговорите между партиите не доведат до кабинет, Израел може да се насочи към нов вот в следващите месеци. До тогава правителството на Нетаняху ще продължи да изпълнява функциите си като служебно управление.

Какво обеща Айзенкот

В речта си Айзенкот заяви, че бъдещото управление трябва да бъде „стабилно ционистко правителство“, ангажирано с всеобщата военна служба. Той посочи още признаването на Израел като еврейска и демократична държава, спазването на ценностите на Декларацията за независимост и унищожаването на „Хамас“ сред основните му приоритети.

„Нетаняху, не смей да използваш сигурността на Израел за политическите си цели“, каза Айзенкот, според израелската медия Ynet. Той призова ръководителите на службите за сигурност да действат в интерес на държавата и гражданите, докато продължава периодът на политическа неопределеност.

След обявяването на официалните резултати президентът Ицхак Херцог ще проведе консултации с парламентарно представените партии. Мандатът ще бъде връчен на политика, който има най-големи шансове да състави коалиция, а резултатът от преговорите ще определи дали Айзенкот ще успее да сформира правителство.

Източници: m.aa.com.tr, apnews.com, ynetnews.com


Израел
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  • 1 Яшар

    4 1 Отговор
    И този е същото чупило като предишния.
    Всички са еднакви където и да се намират по света!!!

    03:56 28.10.2026