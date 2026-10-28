Константинов: Очертава се оспорван балотаж

Оспорван балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров се очертава след първия тур на президентските избори, заяви проф. Михаил Константинов в предаването „България, Европа и светът на фокус“ на радио „Фокус“. Според него изключително ниската избирателна активност е знак за сериозно отчуждение на гражданите от политическата система.

По окончателните резултати, обявени от ЦИК, на първия тур са гласували 1 525 034 души. Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили 528 951 гласа, или 34,759%, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 486 232 действителни гласа, или 31,952%. Разликата между двете кандидат-президентски двойки е 2,8 процентни пункта.

Тъй като никой от кандидатите не е получил повече от половината действителни гласове, а вота си не са дали повече от половината избиратели, президентските избори ще бъдат решени на балотаж на 1 ноември.

Ниската активност е основният сигнал

Константинов, който е директор на „Електорален анализ и прогнози“ в Gallup International Balkan и бивш член на ЦИК, определи активността от 23% като най-ниската в изборната история на България.

„Активността е безобразно ниска – това е най-ниската активност на избори в цялата изборна история на България“, заяви проф. Михаил Константинов.

По думите му големият спад в броя на гласувалите поставя въпроса за легитимността на бъдещия президент. Той определи резултата като „страхотно предупреждение за политическата класа“ и посочи натрупаното обществено напрежение като една от причините за отказа на много граждани да участват във вота.

Спор за влиянието на машинното гласуване

Константинов свърза ниската активност и с решението за 100% машинно гласуване в големите секции. Според него това е отблъснало най-малко половин милион избиратели, като цитира и оценки на свои колеги за около 700 000 души.

Той заяви, че според неговата преценка голяма част от негласувалите са симпатизанти на Илияна Йотова. Константинов определи машинното гласуване като грешка в изборната практика и заяви, че решението е навредило на политическите сили, подкрепящи кандидатурата на Йотова.

В анализа си за балотажа той противопостави психологическото предимство на догонващия кандидат на по-големия потенциален резерв от гласове на опонента му. Независимо от резултата на 1 ноември Константинов призова за приемане на общата отговорност в обществото.

„Ние ще продължим да живеем заедно. И с това трябва да си свикнем“, каза проф. Михаил Константинов.

Източници: focus-news.net