Константинов: Очертава се оспорван балотаж

Оспорван балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров се очертава след първия тур на президентските избори, заяви проф. Михаил Константинов в предаването „България, Европа и светът на фокус“ на радио „Фокус“. Според него изключително ниската избирателна активност е знак за сериозно отчуждение на гражданите от политическата система.
По окончателните резултати, обявени от ЦИК, на първия тур са гласували 1 525 034 души. Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили 528 951 гласа, или 34,759%, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 486 232 действителни гласа, или 31,952%. Разликата между двете кандидат-президентски двойки е 2,8 процентни пункта.
Тъй като никой от кандидатите не е получил повече от половината действителни гласове, а вота си не са дали повече от половината избиратели, президентските избори ще бъдат решени на балотаж на 1 ноември.
Ниската активност е основният сигнал
Константинов, който е директор на „Електорален анализ и прогнози“ в Gallup International Balkan и бивш член на ЦИК, определи активността от 23% като най-ниската в изборната история на България.„Активността е безобразно ниска – това е най-ниската активност на избори в цялата изборна история на България“, заяви проф. Михаил Константинов.
По думите му големият спад в броя на гласувалите поставя въпроса за легитимността на бъдещия президент. Той определи резултата като „страхотно предупреждение за политическата класа“ и посочи натрупаното обществено напрежение като една от причините за отказа на много граждани да участват във вота.
Спор за влиянието на машинното гласуване
Константинов свърза ниската активност и с решението за 100% машинно гласуване в големите секции. Според него това е отблъснало най-малко половин милион избиратели, като цитира и оценки на свои колеги за около 700 000 души.
Той заяви, че според неговата преценка голяма част от негласувалите са симпатизанти на Илияна Йотова. Константинов определи машинното гласуване като грешка в изборната практика и заяви, че решението е навредило на политическите сили, подкрепящи кандидатурата на Йотова.
В анализа си за балотажа той противопостави психологическото предимство на догонващия кандидат на по-големия потенциален резерв от гласове на опонента му. Независимо от резултата на 1 ноември Константинов призова за приемане на общата отговорност в обществото.„Ние ще продължим да живеем заедно. И с това трябва да си свикнем“, каза проф. Михаил Константинов.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фен
07:23 28.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ставка
Нито Йотова нито Гюров заслужават глас.
Бойкот.
Коментиран от #19
07:24 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Смяяяях
07:27 28.10.2026
7 Питане
Какво по-хубаво от това, да станем 16-та, Заддунайская ???.
Нашата матушка Рус, ни зове и очаква !!!
Коментиран от #30, #33
07:28 28.10.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АКО ГОСПОД ДРЪПНЕ СИНДЖИРЧЕТО НА ТОАЛЕТНОТО КАЗАНЧЕ:)
..... ТРЯБВА ФЛЪШ :)
07:28 28.10.2026
9 Съвет
Аз заредих на телефона си симулатор за машинно гласуване,
показах го на майка ми, тя го пробва няколко пъти и реши, че може да гласува.
Не позволявайте на розовите петроханци да спечелят...
07:29 28.10.2026
10 Хаха
07:30 28.10.2026
11 ВЕРНО ЛИ БЕ
07:31 28.10.2026
12 АГАТ а Кристи
До коментар #5 от "1488":А бе "другарю", явно си кани.бал, щом за Никулдеш се точиш за шаран на масата...
07:31 28.10.2026
13 Факти
07:31 28.10.2026
14 Някой
Казах го ивчера - Гюро стигна максимума подкрепа, който може да събере. Предполагам, че и изборната активност ще е по-висока на балотажа, което няма да е в полза на Гюро.
Коментиран от #24
07:33 28.10.2026
15 Какво ше се оспорва не ми е ясно
07:36 28.10.2026
16 ОСПОРВАНО ЩЕ СЕ ЦАКА
07:40 28.10.2026
17 Йеронимус БОШ
07:40 28.10.2026
18 свиреп ОХЛЮВ
07:42 28.10.2026
19 Фен
До коментар #4 от "ставка":Бе вярно е, ама все пак, всичко друго, но не и Сектата. А и Йотова не Радев. Нива над него е.
07:49 28.10.2026
20 Едни ще са на Балот аж
07:56 28.10.2026
21 Хмм
07:56 28.10.2026
22 идЙотова
Коментиран от #29
07:58 28.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 тия опорки
До коментар #14 от "Някой":Ги разправяй на наборите пред блока
07:59 28.10.2026
25 НЯМА ЛИ ПЕНСИА ЗА ТОЗ?!
08:10 28.10.2026
26 Зайо Байо
08:11 28.10.2026
27 Едни ще са
Други с гЯЮРОв
08:12 28.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Дядо Мраз
До коментар #22 от "идЙотова":Вместо думата ТОЧКА , защо просто не сложи знака ТОЧКА . ?
Хабиш сили напразно ! Бъди прагматик.
08:13 28.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Демократ
До коментар #30 от "Умнокрасив":Няма как : вече станахме турски вилает .
08:18 28.10.2026
32 Не ни интересуват
Българите не протестират, заради непосилни цени жилища, португалците протестират.
Нито Йотова, нито Гюров са избираеми, затова 74% от българите
не гласуваха. Да видим ток, вода и парно в Португалия, битови отпадъци - общо 218 лв. за 85 квадрата на месец. В България за 85 квадрата парно без ползване само сградна 120 лв, вода 20 лв, ток 195 лв., местни данъци данъци на месец 29 лв. или общо на месец 344 лв. 126 лв. повече плащат българите.
Португалците протестират, българите, НЕ.
Коментиран от #36
08:18 28.10.2026
33 Да бе ,да ! 😜
До коментар #7 от "Питане":Бай Тодор на два пъти пита . Ама руснаците не ни искат : От византийската империя , през османската , през Хитлер и Варшавския договор и Сив - всичко сме издънили !
08:21 28.10.2026
34 Еволюция
08:28 28.10.2026
35 Радев кажи
В България ток, студена вода, топла вода, местни данъци, парно без ползване 344 лв.
Браво Радев, Браво Йотова. Браво Гюров върнал незаконната СИ увеличение с 30%.
Какво стана Радев, с "няма да увеличавам данъци" веднага реши да увеличаваш местни данъци и такси с 100% до 3 години, здравни, винетки, ток, вода, парно. Да го беше казал преди изборите с Йотовица.
Че и ново увеличение на газ, съоветно парно.
Радев, Йотова, Гюров абсолютно неизбераеми.
Данъчнъта ви политика и цените са Тотален провал, по-високи от част от европейските държави.
Попаднали сте на "добър народ", Гърция, Испания, Португалия,Италия, Франция са заляти от протести, причина НЕПОСИЛНИ ЦЕНИ.
08:29 28.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Как беше - бъра бъра сто чадъра
08:31 28.10.2026
38 Зеления
но България не може да избере петроханец за президент и милиционер, който не може да върже две изречения за вицепрезидент.
Чикагото с трънния венец на главата, който беше кандидат за президент имаше повече дар слово от Кандев.
08:33 28.10.2026
39 каунь
08:38 28.10.2026
40 уффф
08:39 28.10.2026