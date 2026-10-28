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Константинов: Очертава се оспорван балотаж
  Тема: Избори

Константинов: Очертава се оспорван балотаж

28 Октомври, 2026 07:17 1 345 40

  • президентски избори-
  • балотаж-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • избирателна активност

Според бившия член на ЦИК рекордно ниската активност показва сериозен разрив между обществото и политическата система

Константинов: Очертава се оспорван балотаж - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оспорван балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров се очертава след първия тур на президентските избори, заяви проф. Михаил Константинов в предаването „България, Европа и светът на фокус“ на радио „Фокус“. Според него изключително ниската избирателна активност е знак за сериозно отчуждение на гражданите от политическата система.

По окончателните резултати, обявени от ЦИК, на първия тур са гласували 1 525 034 души. Илияна Йотова и Кирил Вълчев са получили 528 951 гласа, или 34,759%, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 486 232 действителни гласа, или 31,952%. Разликата между двете кандидат-президентски двойки е 2,8 процентни пункта.

Тъй като никой от кандидатите не е получил повече от половината действителни гласове, а вота си не са дали повече от половината избиратели, президентските избори ще бъдат решени на балотаж на 1 ноември.

Ниската активност е основният сигнал

Константинов, който е директор на „Електорален анализ и прогнози“ в Gallup International Balkan и бивш член на ЦИК, определи активността от 23% като най-ниската в изборната история на България.

„Активността е безобразно ниска – това е най-ниската активност на избори в цялата изборна история на България“, заяви проф. Михаил Константинов.

По думите му големият спад в броя на гласувалите поставя въпроса за легитимността на бъдещия президент. Той определи резултата като „страхотно предупреждение за политическата класа“ и посочи натрупаното обществено напрежение като една от причините за отказа на много граждани да участват във вота.

Спор за влиянието на машинното гласуване

Константинов свърза ниската активност и с решението за 100% машинно гласуване в големите секции. Според него това е отблъснало най-малко половин милион избиратели, като цитира и оценки на свои колеги за около 700 000 души.

Той заяви, че според неговата преценка голяма част от негласувалите са симпатизанти на Илияна Йотова. Константинов определи машинното гласуване като грешка в изборната практика и заяви, че решението е навредило на политическите сили, подкрепящи кандидатурата на Йотова.

В анализа си за балотажа той противопостави психологическото предимство на догонващия кандидат на по-големия потенциален резерв от гласове на опонента му. Независимо от резултата на 1 ноември Константинов призова за приемане на общата отговорност в обществото.

„Ние ще продължим да живеем заедно. И с това трябва да си свикнем“, каза проф. Михаил Константинов.

Източници: focus-news.net


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фен

    15 6 Отговор
    Няма да бъде, ако Кандев отиде на диспут..

    07:23 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ставка

    19 21 Отговор
    Глупости.
    Нито Йотова нито Гюров заслужават глас.
    Бойкот.

    Коментиран от #19

    07:24 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Смяяяях

    14 2 Отговор
    С 20-25 %=на пълен провал

    07:27 28.10.2026

  • 7 Питане

    13 18 Отговор
    Другари,
    Какво по-хубаво от това, да станем 16-та, Заддунайская ???.
    Нашата матушка Рус, ни зове и очаква !!!

    Коментиран от #30, #33

    07:28 28.10.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор
    ТАЯ ДЪРЖАВА ЩЕ СЕ ОПРАВИ САМО
    АКО ГОСПОД ДРЪПНЕ СИНДЖИРЧЕТО НА ТОАЛЕТНОТО КАЗАНЧЕ:)
    ..... ТРЯБВА ФЛЪШ :)

    07:28 28.10.2026

  • 9 Съвет

    20 11 Отговор
    Машинното гласуване спря повечето избиратели на Йотова и те не гласуваха.
    Аз заредих на телефона си симулатор за машинно гласуване,
    показах го на майка ми, тя го пробва няколко пъти и реши, че може да гласува.
    Не позволявайте на розовите петроханци да спечелят...

    07:29 28.10.2026

  • 10 Хаха

    22 8 Отговор
    Йотова ще бие ламата с 10, 15 процента, но от ПП-лгДБ ще обявят "морална победа", дори ще искат "нови" избори за парламент...

    07:30 28.10.2026

  • 11 ВЕРНО ЛИ БЕ

    20 5 Отговор
    Оспорван между кой?? Между Боко и Шиши ли. На всички хора е ясно, че изборите са театър.

    07:31 28.10.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    А бе "другарю", явно си кани.бал, щом за Никулдеш се точиш за шаран на масата...

    07:31 28.10.2026

  • 13 Факти

    4 2 Отговор
    Константинов: Очертава се оспорван балотаж на две..............!!!

    07:31 28.10.2026

  • 14 Някой

    21 11 Отговор
    Според мен, балотажът хич няма да е оспорван. Хората са прагматици, колкото и да ни обясняват, че са тъпи и неграмотни. Ще изберат по-малкото зло, а именно да не ни вкарват във война и ЕС и Украйна да източват по-малко държавата.
    Казах го ивчера - Гюро стигна максимума подкрепа, който може да събере. Предполагам, че и изборната активност ще е по-висока на балотажа, което няма да е в полза на Гюро.

    Коментиран от #24

    07:33 28.10.2026

  • 15 Какво ше се оспорва не ми е ясно

    10 2 Отговор
    Като никой не дава 100 евро наливна бира и кепаби на корем и азис🤣🤣🤣

    07:36 28.10.2026

  • 16 ОСПОРВАНО ЩЕ СЕ ЦАКА

    6 2 Отговор
    Реалните държачи на ромските и турските гласове ще изкарат доста пара. А после ще има и още от Слави Бинев шоу.

    07:40 28.10.2026

  • 17 Йеронимус БОШ

    7 4 Отговор
    Трябва ли да си ПРОФЕСОР и да носиш името КОНСТАНТИНОВ , за да направиш такова прозрение за ОСПОРВАН балотаж ?

    07:40 28.10.2026

  • 18 свиреп ОХЛЮВ

    4 1 Отговор
    Друго си беше , ако Бойко и Делян бяха направили двубой ! Ама на. То те са си приятели и върли авери от години насам. Нямаше да се получи битка между тях.

    07:42 28.10.2026

  • 19 Фен

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "ставка":

    Бе вярно е, ама все пак, всичко друго, но не и Сектата. А и Йотова не Радев. Нива над него е.

    07:49 28.10.2026

  • 20 Едни ще са на Балот аж

    3 0 Отговор
    Други на Белот аж

    07:56 28.10.2026

  • 21 Хмм

    4 1 Отговор
    вчера един във форума написа който е по-малко противен, аз ще перефразирам да не избираме този, който е по-противен,вие сами решавате кой е

    07:56 28.10.2026

  • 22 идЙотова

    4 3 Отговор
    Повелителката на наркоманите е пряко отговорна за пандемията от фентанил. Не ви е нужно да знаете повече, точка!

    Коментиран от #29

    07:58 28.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 тия опорки

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    Ги разправяй на наборите пред блока

    07:59 28.10.2026

  • 25 НЯМА ЛИ ПЕНСИА ЗА ТОЗ?!

    2 0 Отговор
    Все се изказва и напоследък все грешно, май е крайно време да прави социологически и всякакви други прогнози относно бъдещето на внуците си!!!

    08:10 28.10.2026

  • 26 Зайо Байо

    2 0 Отговор
    И все пак , добре е , че Бойко и Шиши вече не са в управлението ! Добро начало. Да видим и продължението.

    08:11 28.10.2026

  • 27 Едни ще са

    1 0 Отговор
    С гЮРОв
    Други с гЯЮРОв

    08:12 28.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дядо Мраз

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "идЙотова":

    Вместо думата ТОЧКА , защо просто не сложи знака ТОЧКА . ?
    Хабиш сили напразно ! Бъди прагматик.

    08:13 28.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Умнокрасив":

    Няма как : вече станахме турски вилает .

    08:18 28.10.2026

  • 32 Не ни интересуват

    1 1 Отговор
    вашите балотажи. Защото в Поругалия двустаен в курортен град 370 000 ойро, португалците протестират срещу високите цени на апартаментите. В Португалия средна заплата 1500 ойро. В София средна заплата 1400 ойро и двустаен 350 000 ойро.
    Българите не протестират, заради непосилни цени жилища, португалците протестират.
    Нито Йотова, нито Гюров са избираеми, затова 74% от българите
    не гласуваха. Да видим ток, вода и парно в Португалия, битови отпадъци - общо 218 лв. за 85 квадрата на месец. В България за 85 квадрата парно без ползване само сградна 120 лв, вода 20 лв, ток 195 лв., местни данъци данъци на месец 29 лв. или общо на месец 344 лв. 126 лв. повече плащат българите.
    Португалците протестират, българите, НЕ.

    Коментиран от #36

    08:18 28.10.2026

  • 33 Да бе ,да ! 😜

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Питане":

    Бай Тодор на два пъти пита . Ама руснаците не ни искат : От византийската империя , през османската , през Хитлер и Варшавския договор и Сив - всичко сме издънили !

    08:21 28.10.2026

  • 34 Еволюция

    1 0 Отговор
    Я, тоя бил жив!?

    08:28 28.10.2026

  • 35 Радев кажи

    1 0 Отговор
    Ето ти цените в Португалия за вода, местни данъци, ток, и парно 218 лв..
    В България ток, студена вода, топла вода, местни данъци, парно без ползване 344 лв.
    Браво Радев, Браво Йотова. Браво Гюров върнал незаконната СИ увеличение с 30%.
    Какво стана Радев, с "няма да увеличавам данъци" веднага реши да увеличаваш местни данъци и такси с 100% до 3 години, здравни, винетки, ток, вода, парно. Да го беше казал преди изборите с Йотовица.
    Че и ново увеличение на газ, съоветно парно.
    Радев, Йотова, Гюров абсолютно неизбераеми.
    Данъчнъта ви политика и цените са Тотален провал, по-високи от част от европейските държави.
    Попаднали сте на "добър народ", Гърция, Испания, Португалия,Италия, Франция са заляти от протести, причина НЕПОСИЛНИ ЦЕНИ.

    08:29 28.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Как беше - бъра бъра сто чадъра

    1 0 Отговор
    Президента няма никаква власт. Може само да бърбори, затова и на хората не им пука за тези избори. А разривът между хората и политическата класа не е от вчера, тъй че тоя професор да не се прави на толкова учуден. За президент беше идеален Волгин, бивш журналист с дар слово и познат на много хора. Без значение политическите възгледи, ако Костадинов беше издигнал Волгин за президент, нямаше да се стигне до втори тур. Нямаше нужда даже и подкрепа да иска от други партии, те хората си харесват Волгин не от вчера

    08:31 28.10.2026

  • 38 Зеления

    1 0 Отговор
    Йотова не става,

    но България не може да избере петроханец за президент и милиционер, който не може да върже две изречения за вицепрезидент.

    Чикагото с трънния венец на главата, който беше кандидат за президент имаше повече дар слово от Кандев.

    08:33 28.10.2026

  • 39 каунь

    0 0 Отговор
    Протежето на ППДБ повичи немъ от де да земи. Освен ако бат Бойчо и Пълничкото мунченци не му ударят рамо за нова Цглобка на миндера у Банкя. Кирето и Кокорчо бая трее му се извиняват на Бойчо с лазене дълбоко лазене ниско ниско хахахахаха

    08:38 28.10.2026

  • 40 уффф

    0 0 Отговор
    Баш майстора на изборите се показа и ...рече

    08:39 28.10.2026

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