Нетаняху призова за силно дясно правителство в Израел

Бенямин Нетаняху призова за съставяне на „силно дясно правителство“ след парламентарните избори в Израел, но първите прогнози не му осигуриха ясен път към нов мандат. Вотът на 27 октомври беше първият национален след нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. и последвалите войни в Газа, Ливан и Иран.

Два от основните телевизионни екзитпола дадоха малка преднина на опозиционния блок, воден от Гади Айзенкот, докато трети показа равен резултат между двата лагера. И при трите прогнози обаче нито един блок не достига необходимите 61 места за мнозинство в 120-местния Кнесет. Това оставя изхода от изборите зависим от по-малките партии и от бъдещите коалиционни преговори.

Нетаняху настоява за дясна коалиция

Лидерът на „Ликуд“ представи изборите като вот за продължаване на твърдата политика по въпросите на сигурността. В предизборно обръщение той заяви: „Тези, които наистина искат силно дясно правителство, трябва да излязат да гласуват.“ Нетаняху водеше кампания с обещания да продължи действията срещу противниците на Израел и изтъкваше подкрепата на американския президент Доналд Тръмп.

След затварянето на избирателните секции Нетаняху отново настоя за дясно управление. Той не разполага с потвърдено парламентарно мнозинство, а прогнозите показват отстъпление спрямо досегашната му коалиция, която имаше 68 места в предишния Кнесет. Окончателното разпределение може да се промени при преброяването на гласовете.

Опозицията обяви резултата за удар срещу премиера

Гади Айзенкот заяви, че предварителните резултати показват „пълна липса на доверие към Нетаняху и правителството от 7 октомври“. Той оглавява опозиционен блок, който също няма гарантиран път до 61 депутати и ще трябва да търси подкрепа от партии извън основното си ядро.

Според Ройтерс нито Нетаняху, нито Айзенкот имат ясен път към властта. Фрагментираният състав на бъдещия Кнесет може да превърне малките формации в решаващи партньори, а продължителните преговори могат да отложат съставянето на правителство. При провал на коалиционните разговори остава възможността за нови избори.

След обявяването на окончателните резултати президентът Ицхак Херцог ще проведе консултации с парламентарно представените партии. След това мандатът ще бъде връчен на политика, който има най-голям шанс да събере необходимото мнозинство.

Източници: theprint.in, internazionale.it, timesofisrael.com