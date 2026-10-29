САЩ експулсират кубински дипломат след сблъсък в ООН

Съединените щати експулсират кубински дипломат след инцидент по време на прекъснат дебат в Общото събрание на ООН за американското ембарго срещу Куба. Американският посланик в ООН Майк Уолц заяви, че представителят е блъснал и се е опитал да нападне член на американската делегация, който е снимал случилото се.

По думите на Уолц държавният секретар на САЩ Марко Рубио е подписал документите за експулсирането. „Той си отива. Ще бъде на самолет за Хавана през следващите 24 часа“, каза американският посланик в интервю за „Фокс нюз“.

Ройтерс идентифицира дипломата като Ричард Тур де ла Консепсион, първи секретар на постоянната мисия на Куба към ООН. Американските власти не са публикували отделно официално съобщение с допълнителни подробности за самоличността му.

Дебатът за ембаргото беше прекъснат

Сблъсъкът е станал във вторник, 27 октомври, докато Уолц говорел за политиката на кубинското правителство и обвинявал ръководството му, че се облагодетелства, докато населението понася тежки икономически последици.

Членове на кубинската делегация са започнали да настояват за процедурно изказване и да прекъсват речта. Впоследствие кубинският външен министър Бруно Родригес Пария се е приближил до трибуната. Уолц му е казал: „Това е Америка. Това е ООН. Това не е вашата комунистическа диктатура. Не можете да ме заглушите.“

Родригес е обвинил американския представител, че лъже. Председателят на Общото събрание на ООН Калилур Рахман е призовал делегациите да запазят реда, но заседанието в крайна сметка е било временно прекъснато.

Куба оспорва американската версия

Кубинската мисия към ООН е подала жалба до генералния секретар на организацията заради действията на американския дипломат, който е снимал Тур де ла Консепсион отблизо. В жалбата заснемането е определено като тормоз, преследване и нахлуване в личното пространство.

Американската страна представя случилото се като физическа атака срещу неин дипломат, докато кубинската версия поставя акцент върху провокация и нарушаване на дипломатическия ред. Публично не са обявени данни за предприето разследване от органите на ООН.

Инцидентът е станал в навечерието на гласуването по традиционната резолюция за американското ембарго. Общото събрание прие текста със 130 гласа „за“ и 17 „против“. Резолюцията има политически характер и не може сама да отмени ограниченията, тъй като това е правомощие на Конгреса на САЩ.

Източници: apnews.com, foxnews.com, elpais.com