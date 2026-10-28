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Лула нарече „позорно“ бягството на Болсонаро

Лула нарече „позорно“ бягството на Болсонаро

28 Октомври, 2026 05:32 899 5

  • лула да силва-
  • флавио болсонаро-
  • президентски избори-
  • бразилия-
  • съединени щати

Бразилският президент заяви, че Флавио Болсонаро е трябвало да остане в страната и да докаже, че обвиненията срещу него са неверни. САЩ обявиха, че ще издадат визи на сенатора и семейството му

Лула нарече „позорно“ бягството на Болсонаро - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва определи като „позорно“ предполагаемото тайно напускане на страната от сенатора Флавио Болсонаро, когото победи на втория тур на президентските избори. Лула заяви, че човек, който напуска родината си по този начин, вероятно има какво да крие.

Гражданин, който напуска страната си тайно, е човек, който има какво да крие. Такова действие – напускането на Бразилия – е позорно.

По информация на „Ел Колумбиано“ президентът е изразил и съжаление, че опонентът му не е останал в Бразилия, за да защити публично позицията си.

Той можеше да остане, за да докаже, че обвиненията не са верни.

Лула обаче е уточнил, че не разполага с точна информация къде се намира Флавио Болсонаро. Американски представител, цитиран от Асошиейтед прес, съобщи, че Държавният департамент ще издаде визи на сенатора и членовете на семейството му.

Разследвания и неизпълнена заповед за паспортите

Флавио Болсонаро загуби втория тур на 25 октомври. Лула получи 51,78 процента от гласовете срещу 48,21 процента за сенатора, като разликата е около 4,4 милиона гласа. Победата осигури на Лула четвърти непоследователен президентски мандат.

След изборите Флавио Болсонаро не призна поражението си и заяви, че ще поиска от изборния съд да отмени резултатите. Срещу него се водят разследвания за предполагаеми корупция, пране на пари и данъчни нарушения. Сенаторът отрича да е извършил нарушения.

Бразилските власти са му разпоредили да предаде обикновения и дипломатическия си паспорт. Крайният срок е изтекъл по обяд на 27 октомври. Според Асошиейтед прес неговият предизборен щаб не е успял да се свърже с него в ранните часове на деня, а мениджърът на кампанията Рожерио Мариньо е заявил, че е получил само кратко съобщение от сенатора.

Окончателното удостоверяване на изборните резултати е предвидено за 18 декември. Дотогава Флавио Болсонаро може да оспорва вота пред изборните органи, но за промяна на резултата ще трябва да представи доказателства, които да убедят съда, че нарушения са повлияли на разликата между двамата кандидати.

Източници: elcolombiano.com, apnews.com, agenciabrasil.ebc.com.br


Бразилия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Първанов

    0 0 Отговор
    Интересно къде е избягъл, при Путин или при Тръмп?

    06:09 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ъхмед Дуган пряко от сараите

    0 0 Отговор
    Избягал е при Тръмп.

    06:20 28.10.2026

  • 4 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    То си е такова

    06:22 28.10.2026

  • 5 АЛТРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор
    ГАНЕВ ЛАПАЙ ГО НА ДЯДО ЛУЛА
    ПАРЧЕ ПРОСТО :)

    06:29 28.10.2026

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