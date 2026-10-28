Лула нарече „позорно“ бягството на Болсонаро

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва определи като „позорно“ предполагаемото тайно напускане на страната от сенатора Флавио Болсонаро, когото победи на втория тур на президентските избори. Лула заяви, че човек, който напуска родината си по този начин, вероятно има какво да крие.

Гражданин, който напуска страната си тайно, е човек, който има какво да крие. Такова действие – напускането на Бразилия – е позорно.

По информация на „Ел Колумбиано“ президентът е изразил и съжаление, че опонентът му не е останал в Бразилия, за да защити публично позицията си.

Той можеше да остане, за да докаже, че обвиненията не са верни.

Лула обаче е уточнил, че не разполага с точна информация къде се намира Флавио Болсонаро. Американски представител, цитиран от Асошиейтед прес, съобщи, че Държавният департамент ще издаде визи на сенатора и членовете на семейството му.

Разследвания и неизпълнена заповед за паспортите

Флавио Болсонаро загуби втория тур на 25 октомври. Лула получи 51,78 процента от гласовете срещу 48,21 процента за сенатора, като разликата е около 4,4 милиона гласа. Победата осигури на Лула четвърти непоследователен президентски мандат.

След изборите Флавио Болсонаро не призна поражението си и заяви, че ще поиска от изборния съд да отмени резултатите. Срещу него се водят разследвания за предполагаеми корупция, пране на пари и данъчни нарушения. Сенаторът отрича да е извършил нарушения.

Бразилските власти са му разпоредили да предаде обикновения и дипломатическия си паспорт. Крайният срок е изтекъл по обяд на 27 октомври. Според Асошиейтед прес неговият предизборен щаб не е успял да се свърже с него в ранните часове на деня, а мениджърът на кампанията Рожерио Мариньо е заявил, че е получил само кратко съобщение от сенатора.

Окончателното удостоверяване на изборните резултати е предвидено за 18 декември. Дотогава Флавио Болсонаро може да оспорва вота пред изборните органи, но за промяна на резултата ще трябва да представи доказателства, които да убедят съда, че нарушения са повлияли на разликата между двамата кандидати.

Източници: elcolombiano.com, apnews.com, agenciabrasil.ebc.com.br