ООН призова бъдещото правителство на Израел да смени курса

ООН призова бъдещото правителство на Израел да промени съществено курса на страната и да не продължава настоящата военна политика с убеждението, че стои над международното право. Призивът отправи върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк ден след парламентарните избори в Израел.

„Посланието е: не продължавайте по настоящия военен курс, при който смятате, че сте над международното право. Според мен точно това наблюдаваме“, заяви Тюрк на пресконференция в Ню Йорк. Той изрази надежда следващото израелско правителство да промени курса „съществено“.

Избори без ясен победител

Израел проведе парламентарни избори на 27 октомври 2026 г. Това беше първият вот в страната след нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. и последвалата война в Газа.

Партията „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху остана най-голямата политическа сила, но предварителните резултати не дадоха на нито един блок необходимото мнозинство от 61 места в 120-местния Кнесет. Опозиционният лидер Гади Айзенкот също заяви, че ще се опита да състави правителство.

При липсата на ясно мнозинство предстоят коалиционни преговори. До сформирането на нов кабинет правителството на Нетаняху продължава да изпълнява функциите си. Според предварителните данни избирателната активност е достигнала 77,7 процента.

Критиките на ООН към израелската политика

Призивът на Тюрк идва на фона на продължаващите критики на ООН към действията на Израел в Газа и на окупирания Западен бряг. Организацията настоява за спазване на международното хуманитарно право, защита на цивилните и прекратяване на разширяването на израелските селища.

Според ООН заселническата политика и плановете за разширяване на селищата застрашават териториалната цялост на бъдеща палестинска държава и перспективата за решение с две държави. Международната организация неколкократно е призовавала Израел да прекрати действията, които задълбочават окупацията и отдалечават политическото решение.

Тюрк определи като „неприемливи“ и санкциите срещу специалната докладчик на ООН за палестинските територии Франческа Албанезе. По думите му независимите експерти са назначени от Съвета на ООН по правата на човека и не трябва да бъдат наказвани за работата си.

Предстоящото формиране на израелско правителство ще покаже дали призивът за промяна ще доведе до реална политическа промяна. Засега е потвърдено единствено, че изборите не дадоха на нито един лагер достатъчно места за самостоятелно управление, а преговорите за коалиция тепърва започват.

Източници: apnews.com, aa.com.tr